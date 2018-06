Ploščica s podobo nadangela Gabrijela naj bi bila najstarejše ohranjeno Da Vincijevo delo

Odkrili so opečno ploščico s podobo nadangela Gabrijela, za katerega strokovnjaki trdijo, da je najstarejše ohranjeno delo Leonarda da Vincija, obenem pa naj bi bilo še avtoportret umetnika.

Krhka umetnina se kot po čudežu ni zlomila, odkar naj bi jo umetnik in izumitelj Da Vinci kot osemnajstletnik izdelal leta 1471, poroča Guardian.

Salvator Mundi – najdražja slika na svetu

Vsako leto se najde kakšna slika, za katero poskušajo dokazati, da je nastala izpod rok velikega renesančnega umetnika. Restavrirani portret, nebeška upodobitev Jezusa Kristusa, ki je nastala okoli 1500, denimo še vedno buri duhove. Postala je rekorderka med najdražje prodanimi umetninami, ko so zanjo lansko jesen na dražbi v organizaciji dražbene hiše Christie’s v New Yorku odšteli 450,3 milijona dolarjev (približno 382,3 milijona evrov).

A kljub temu še naprej potekajo akademska prerekanja glede avtentičnosti te slike, sicer poimenovane Salvator Mundi. Umetnina je bila več let izgubljena, pozneje pa je veljalo prepričanje, da gre le za kopijo izvirnika. Številni jo označujejo za največje odkritje 21. stoletja, nekateri pa še vedno dvomijo, da gre za izvirnik.

Možnosti za Da Vincijevo avtorstvo manjše od nič?

Nestrinjanja glede avtorstva se vrtijo tudi okoli novoodkrite opečne ploščice. Martin Kemp, zaslužni profesor na Univerzi v Oxfordu in strokovnjak za Da Vincijevo umetnost, misli, da je slika neprepričljiva, in je sam ne bi povezoval z italijanskim mojstrom. Povedal je, da so po njegovem mnenju "možnosti za Da Vincijevo avtorstvo manjše od nič" in da se "za Leonarda sezona neumnosti nikoli ne konča".

Najdbo so na novinarski konferenci v Rimu predstavili kot sveto relikvijo, neprodušno zaprto v steklo. Profesor Ernesto Solari, ki je o renesančnem geniju obširno pisal, v nasprotju s Kempom trdi, da sta s strokovnjakinjo za pisave Ivano Bonfantin dokazala, da zapis na plošči vodi k vseznalcu Da Vinciju.

Skrivnostno sporočilo kot dokaz

Na ploščici so skrivne inskripcije, vrsta številk in še njegov podpis, ki skupaj tvorijo kodirano sporočilo, pravita Solari in Bonfantinova. To sporočilo v prevodu beremo kot “Jaz, Leonardo da Vinci, rojen leta 1452, predstavljen kot nadangel Gabrijel v 1471.”.

Solari je še povedal, da obsežna znanstvena raziskava ploščico postavlja v 15. stoletje in da je bila v lasti aristokratske družine v Ravellu. Verjame, da so ploščico izdelali v opekarni Da Vincijevih starih staršev po očetovi strani, čeprav je nezakonski sin Leonardo Da Vinci do leta 1471 že zapustil prvi dom in odšel na izpopolnjevanje za vajenca v Verrocchio.

