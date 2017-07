Policija našla tri od petih ukradenih slik Francisa Bacona

Tatove dragocenih platen so odkrili že predhodno

19. julij 2017 ob 21:39

Madrid - MMC RTV SLO

Po kraji petih slik Francisa Bacona - skupno vrednih več 25 milijonov evrov - iz zasebne zbirke v Madridu so po dveh letih končno odkrili tri od teh pogrešanih platen.

Vendar španska policija razen teh osnovnih informacij ni sporočila nobenih podrobnosti, tako torej tudi še ni jasno, za katere tri od petih pred skoraj natanko dvema letoma ukradenih slik naj bi šlo, poroča BBC.

Spomnimo, da je do tega odmevnega ropa prišlo junija 2015, ko je lastnik hiše v premožnem madridskem predelu za nekaj ur zapustil svoje domovanje. Tatovi so v njegovi odsotnosti izklopili alarm in iz hiše odnesli slike Francisa Bacona (1909-1992), ki jih je lastnik podedoval po smrti tega irskega slikarja, s katerim sta si bila nekoč blizu. Španski mediji so o ropu poročali šele lani - ob tem pa so navedli tudi, da naj bi bil oropani lastnik pravzaprav madridski bankir José Capelo Blanco (1956), ki naj bi bil umetnikov partner v zadnjih štirih letih njegovega življenja.

Skupna vrednost ropa okoli 60 milijonov evrov

Po takratnem poročanju Reutersa naj ne bi dolgoprstneži za seboj pustili nobene sledi. Precej nejasno je bilo tudi, kdo bi sploh ukradel umetnine, ki jih je skorajda nemogoče prodati na prostem trgu. Španska policija pa je bila mnenja, da so storilci pred izvedenim ropom natančno spremljali lastnikov vsakdan in tako vedeli, kdaj bo nastopil najprimernejši trenutek za vlom.

Poleg slik so ukradli še zbirko kovancev, nakit in nekaj drugih dragocenosti, tako da so celotno vrednost odnesenega bogastva ocenili na približno 60 milijonov evrov. Mediji so poročali še, da Baconove slike, pri čemer naj bi šlo za platna manjšega formata, niso bile zavarovane.

Izdajalska izposojena fotografska oprema

Nato je španska policija lanskega maja sporočila, da je aretirala sedem ljudi, osumljenih tega odmevnega ropa. Tri mesece pred aretacijo je v stik s španskimi oblastmi stopila zasebna britanska preiskovalna agencija, ki se ukvarja z vračanjem ukradenih umetnin. Špancem so poslali elektronsko pošto s fotografijami slik in poizvedbo, ali so pri njih dokumentirane kot ukradene.

Analiza fotografij, zaseženih enemu izmed osumljencev, je pokazala, da so bile posnete s fotoaparatom, ki je v lasti podjetja, ki daje fotografsko opremo v najem. Seveda nato ni bilo težko ugotoviti, kdo je imel Canonov fotoaparat izposojen v času, ko so fotografije nastale. Možak je bil aretiran, med drugimi osumljenci pa sta bila še madridski trgovec z umetninami in njegov sin, ki naj bi se zanimala za nakup slik.

... in še več aretacij v začetku leta

Po nadaljnjem poročanju Reutersa je španska policija sporočila, da je v začetku letošnjega leta v okviru operacije v španski prestolnici izvedla racije na sedmih domovih. Pri tem so zasegli pištolo, strelivo, navodila za odpiranje sefov, laserske naprave, orodja za rezanje kovine ter lažne ključe in uniforme. Aretirali so še tri ljudi, ki so bili osumljeni neposredne vpletenosti v rop. Šlo je za člane skupine, ki je vlamljala v domove po vsej državi. Ob teh pa so aretirali še pet drugih članov tolpe, ki jih povezujejo z vlomi v 15 drugih domov po različnih krajih v Španiji, so še zapisali v januarski izjavi za javnost.

Z lanskimi in letošnjimi aretacijami ter s to nedavno najdbo treh od petih ukradenih platen se tako vse bolj razvozlava uganka podviga, ki ga označujejo za največji rop sodobne umetnosti v španski zgodovini.

P. G.