Črnomaljski policisti pridržali še dva tihotapca prebežnikov

Vozijo jih v nehumanih razmerah

26. julij 2018 ob 17:44

Črnomelj - MMC RTV SLO, STA

Črnomaljski policisti so v sredo okoli 19. ure pri Preloki izsledili in prijeli osem državljanov Sirije, ki so nezakonito prestopili državno mejo, kasneje pa še dva voznika osebnega avtomobila oz. kombija, ki sta čakala Sirce.

Za voznika avtomobila in kombija, oba sta imela finske registrske oznake, so policisti ugotovili, da sta čakala tujce, ki so nezakonito prestopili državno mejo in sta jih nameravala prepeljati v notranjost države oziroma v druge države Evropske unije, so sporočili z novomeške policijske uprave.

Obema so policisti odvzeli prostost, ju pridržali in zasegli tudi obe vozili. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja državne meje ali ozemlja države ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Medtem policijski postopki z državljani Sirije še niso zaključeni. Policisti so v sredo na območju Črnomlja prijeli še tri Pakistance, ki so nezakonito prestopili državno mejo, policijski postopki z njimi pa prav tako še niso zaključeni. Novomeški policisti na obmejnem območju v zadnjem obdobju obravnavajo več primerov organiziranega tihotapljenja tujcev, ki nimajo dovoljenja za vstop ali prebivanje v Sloveniji, ugotavljajo na policiji. V ponedeljek zvečer so tako ustavili dva tihotapca, ki sta prevažala skupno 31 ilegalnih prebežnikov. Vozijo jih v nehumanih razmerah

Na novomeški policijski upravi ugotavljajo, da storilci v želji po hitrem in velikem zaslužku tujce prek meje in naprej v notranjost države skušajo tihotapiti tako, da jih v večjem številu vozijo v zaprtih kombiniranih vozilih. Zaradi nehumanih razmer med prevozom, ko veliko število ljudi prevažajo v majhnem in zaprtem prostoru, vožnja poteka po makadamskih cestah, potnikom primanjkuje zraka in jim grozi dehidracija, tihotapci ljudi ogrožajo življenja teh ljudi, ki so zaradi izčrpanosti in dehidracije v slabem zdravstvenem stanju in pogosto potrebujejo zdravniško pomoč. Policija zato poziva prebivalce obmejnih območjih, da jih obveščajo o pojavu sumljivih kombiniranih vozil z zaprtim tovornim delom ali drugih manjših tovornih vozil ob meji. Skoraj vedno pred tovornim vozilom s tujci pelje tudi eden ali več osebnih avtomobilov, katerih vozniki prav tako sodelujejo pri ilegalnih prevozih s tem, da voznike tovornih vozil opozarjajo na prisotnost policistov ali opazujejo gibanje policijskih patrulj.

Al. Ma.