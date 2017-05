Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 31 glasov Ocenite to novico! Koncerta v Mariboru ne bo. Foto: MMC RTV SLO Sorodne novice Policija bi zaradi varnosti prepovedala Thompsonov koncert Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Maribor prepovedal Thompsonov koncert, organizator se bo pritožil

Upravna enota sprejela predlog policije

17. maj 2017 ob 11:05

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Upravna enota Maribor ugodila predlogu policije in za soboto napovedan koncert hrvaškega glasbenika Thompsona prepovedala.

Na odločitev je mogoča pritožba v treh dneh, ki jo je organizator koncerta Milan Trol že napovedal. Organizator koncerta sicer ves čas poudarja, da gre le za glasbeni dogodek, kritike pa zavrača tudi Thompson.

Policija je prepoved predlagala, ker ugotavlja, "da so na podlagi na novo pridobljenih informacij in zaznav dogodkov izpolnjeni zakonski pogoji za tak ukrep". "Gre za informacije, ki kažejo na povečano varnostno tveganje zaradi nevarnosti, da bo koncert izrabljen za izvrševanje kaznivih ravnanj," so v torek navedli na policiji.

Policija je namreč prepričana, da bi lahko na koncert prišli ljudje iz okolij, kjer so koncerti Thompsona prepovedani in da bi na koncert lahko prišli radikalni pevčevi privrženci iz Hrvaške, in sicer "z namenom vsiljevanja in izvrševanja kaznivih dejanj".

Odzvala se je tudi politika

Omenjeni koncert je polemike sprožil že ob napovedi, proti pa je bil tudi mariborski župan Andrej Fištravec, pomisleke pa je izrazil tudi predsednik DZ-ja Milan Brglez.

Da bo tudi ta zgodba dobila politično noto, se napoveduje s tem, da je predsednik komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Branko Grims, sicer poslanec opozicijskega SDS-a, za četrtek sklical nujno sejo komisije, na kateri bo edina točka prav obravnava varnostnih razlogov za prepoved koncerta.

