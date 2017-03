Ministrstvo v Velenju najelo stavbo za izpostavo azilnega doma

V njem bodo nastanili do 30 prosilcev za mednarodno zaščito

6. marec 2017 ob 21:11

Velenje - MMC RTV SLO/STA

Ministrstvo za notranje zadeve je velenjsko občino obvestilo o podpisu najemne pogodbe za stavbo, kjer nameravajo urediti izpostavo azilnega doma. V njem je predvidena nastanitev do 30 prosilcev za azil.

Ob tem so na ministrstvu navedli, da se lahko ta številka tudi spremeni, če se bo, že tako nepredvidljiv položaj na področju migracij, hitro spremenil. Na ministrstvu pa ob tem zagotavljajo, da bodo občino o vseh aktivnostih sproti obveščalo in se z njo posvetovalo.

Zapisali so, da se praksa pri vzpostavitvi izpostave azilnega doma v Velenju ne razlikuje od ostalih lokacij, kjer so prosilci za mednarodno zaščito že nastanjeni. Poudarili so tudi, da sta komunikacija z lokalnimi skupnostmi in pravočasno obveščanje o aktivnostih, ki so načrtovane v določeni lokalni skupnosti, ključnega pomena.

Dodali so še, da si želijo, da bi lokalne skupnosti premostile zaskrbljenost in se aktivno vključile v proces integracije, saj so dosedanje izkušnje iz drugih krajev Slovenije več kot pozitivne.

Je pa ta odločitev razburila Civilno iniciativo Velenje, katere predsednik Mihael Letonje je dejal, da so ponovno "doživeli šok." Vodstvo iniciative, ki je že dvakrat vložila zahtevo za referendum o azilnem domu, bo sedaj premislilo o nadaljnih korakih.

Župan zahteva največ 30 namestitev

Velenjski župan Bojan Kontič je prejšnji teden sicer državnemu sekretarju na notranjem ministrstvu Boštjanu Šeficu poslal pismo, v katerem poudarja, da vzpostavitvi izpostave azilnega doma v Velenju ne nasprotujejo, želijo pa, da so izpolnjene vse zahteve, ki so bile glede tega zapisane in potrjene na seji velenjskega mestnega sveta novembra lani.

Velenjski mestni svetniki tako med drugim zahtevajo, naj vlada kvote prosilcev za mednarodno zaščito enakomerno razdeli po celotni Sloveniji. Prav tako velenjska občina od vlade zahteva, da se v izpostavi azilnega doma na območju Velenja lahko namesti do največ 30 prosilcev za mednarodno zaščito in da se nastani izključno ranljive skupine s posebnimi potrebami, ki so zaprosile za mednarodno zaščito.

L. L.