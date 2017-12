Prenova tovarne Rog se bo še nekaj časa dogajala zgolj na sodišču

Filmska predstavitev prenove tovarne Rog na spletni strani MOL-a.

5. december 2017 ob 14:38,

zadnji poseg: 5. december 2017 ob 14:48

Ljubljana - MMC RTV SLO

MOL je na svoji spletni strani objavil filmsko predstavitev projekta prenove tovarne ROG, medtem pa na ljubljanskem sodišču še vedno potekajo pravdni postopki in trenutnimi uporabniki Roga in MOL-om.

Mestna občina Ljubljana (MOL) je minuli konec tedna na svojih spletnih straneh objavila video vizije prenove nekdanje ljubljanske tovarne Rog, Film o Rogu, "da bi si meščanke in meščani lažje predstavljali, kakšni bosta podoba in vsebina novega Centra Rog."

Prenova Tovarne Rog bi morala že potekati, vendar se je lani zapletlo, ko je prišlo do spora s trenutnimi uporabniki prostorov v Rogu. Junija 2016 je MOL ob spremstvu varnostnikov na območje Roga pripeljal bager in s tem želel začeti rušenje tovarne. Ob tem je tudi prišlo do fizičnega incidenta med varnostniki in uporabniki Roga.

Rogovci so nato tožili MOL zaradi motenja posesti. MOL pa je proti posameznim rogovcem vložil zasebne tožbe zaradi izselitve in izročitve v posest. Zgodba se še naprej odvija na sodišču. Ljubljansko okrožno sodišče je že med sodnimi počitnicami v primeru tožbe MOL proti enemu od toženih uporabnikov tovarne Rog ugodilo zahtevku Mola in presodilo, da mora uporabnik izprazniti prostor in ga vrniti občini.

Dve sodbi v prid MOL-a

Odvetnik Zoran Korenčan, ki zastopa uporabnike Roga je za MMC povedal, da je bilo trenutno v dveh sodbah odločeno, da mora uporabnik zapustiti prostore nekdanjega Roga. Toda odločbi še nista pravnomočni, saj je prišlo do pritožb na višje sodišče. Sodni procesi proti ostalim uporabnikom MOL-a pa še potekajo.

Korenčan pojasnjuje, da na ljubljanskem okrožnem sodišču vzporedno poteka tudi pravdni postopek, ki so ga sprožili Rogovci zaradi motenja posesti. Odredbo sodišča, ki MOL-u prepoveduje odstranitev uporabnikov in prepoveduje rušenje stavb Roga pa še vedno velja. Postopek naj bi sicer končan sredi januarja. Vendar gre tudi pri tem pričakovati, da bo prišlo do pritožb na tožbo.

Zadeva se bo torej še nekaj časa vlekla po sodiščih. Korenčan sicer pravi, da se sicer izpraznitvene zadeve in motenja posesti obravnavajo prednostno, tako da naj bi tudi o pritožbah odločili dokaj hitro. Toda MOL je tožil le osem uporabnikov od več kot stotnije uporabnikov. MOL bo očitno moral, če želi izpraznitev, vložiti tožbe proti njim.

Korenčan še dodaja, da se je na sodišču tudi razkrilo, da je MOL dovolil uporabo prostor in da je nekdanji ljubljanski podžupan Miloš Pavlica na sodišču povedal, da je ob zasedbi Roga na nek način simpatiziral z uporabniki Roga in da mu je bilo v redu, da se tam ukvarjajo z različnimi dejavnostmi.

Kaj želi Mol ustvariti iz Roga?

MOL je načrtoval, da bodo letos potekala obnovitvena dela glavne stavbe, projekt pa naj bi bil zaključen leta 2019. Kot navajajo na svoji spletni strani bo v okviru prenovljenega Roga uporabnikom namenjenih 5526 m2 uporabnih površin za kulturne dejavnosti.

"Te bodo zajemale okoli 30 prilagodljivih produkcijskih prostorov, namenjenih skupinam in posameznikom, splošno knjižnico, srednje veliko prireditveno-razstavno dvorano ter večji produkcijski prostor za iskanje sinergij med umetnostjo, kulturo, znanostjo in univerzo. Približno 1700 m2 bo namenjenih podpornim prostorom. Okoli območja bodo urejene parkovne površine, v kleti pa parkirni prostori. Celotno območje obnove Tovarne Rog tako obsega več kot 10.000 m2," so zapisali na spletni strani MOL-a.

"Stavba tovarne Rog je pomembna industrijska kulturna dediščina, ki bo v celoti obnovljena. Poleg nosilne, železobetonske konstrukcije z okenskimi odprtinami bo v prvotni obliki in podobi ohranjena južna fasada, ki bo ostalo glavno, vhodno pročelje Centra Rog vzdolž Petkovškovega nabrežja. K zadnji, severni fasadi bo dodan zastekljen prizidek, kjer bodo zunanji hodniki, stopnišče, tovorno in osebno dvigalo zagotavljali enakovreden in pregleden dostop do vseh prostorov v centru," so projekt prenove opisali na MOL-u.

Ali bodo v prenovljeni Rog vključeni tudi sedanji uporabniki prostorov, ostaja odprto vprašanje. MOL je lani junija, ko je prišlo do spora, navedel, da za nekatere začasne uporabnike Roga iščejo rešitve glede njihovega nadaljnjega delovanja. "MOL jim bo po svojih močeh prisluhnila glede umestitve njihovih programov in želenega načina delovanja v Centru Rog," so še pojasnjevali na MOL-u.

Rog stoji, ponovno vroče je Metelkova

MOL se je v sorodno zgodbo, kot je Rog, zdaj zapletel še s hostlom Celica na Metelkovi, ki ga želi prodati. Prva dražba, na kateri bo izhodiščna dražbena cena 2,34 milijona evrov, bo 14. decembra. Prodaji Celice glasno nasprotujejo kulturniki, ki v hostlu že leta ustvarja kakovosten kulturni program, ter ustvarjalci in snovalci hostla, ki velja za eno najbolj prepoznavnih ljubljanskih znamenitosti.

MOL se je pri prodaji že zapletel v precej mučno zgodbo s potencialnim turškim kupcem prostorov hostla na Metelkovi. Kot je poročalo Delo, je delegacija turškega poslovneža, ki jo je pričakala množica novinarjev in nasprotnikov prodaje iz kulturniških vrst, zelo hitro zapustila prostore hostla, prevajalec pa je razložil, da jih nakup ne zanima več.

Film o Rogu (Vir: MOL)

Gregor Cerar