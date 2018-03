Sodni izvedenec: Koprski kriminalist ni ponaredil nobenega dokumenta

14. marec 2018 ob 13:16

Koper - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Sodni izvedenec s seznama ministrstva za pravosodje za področje forenzično-kriminalističnih tehničnih preiskav rokopisov in podpisov, Bojan Regvar, je v svojem izvedenskem mnenju nesporno ugotovil, da koprski kriminalist Nermin Dedič ni ponaredil soglasja, ki ga je upravni enoti predložil v okviru pridobivanja gradbenega dovoljenja.

Da naj bi Dedič na ključnem dokumentu za legalizacijo svojega objekta ponaredil podpis ene izmed soglasodajalk, nujno potreben za uradni postopek, so se najprej bombastično razpisali v rumenem tisku, novico o domnevno nezakonitem ravnanju kriminalista pa je nemudoma pograbil koprski župan Boris Popovič in Dediča prijavil policiji, ovadil tožilstvu in zanj zahteval takojšnjo razrešitev delovnega razmerja.

Obračun s kriminalistom, ki ga je preiskoval

Taka Popovičeva reakcija seveda ni mogla biti ne naključna in ne v duhu pravičništva; Dedič je namreč v preteklosti, v okviru svoje službe, preiskoval in vodil številne kriminalistične preiskave zoper župana in druge občinske uslužbence in uslužbence občinskih podjetij, preiskuje pa tudi sum kaznivega dejanja v koprskem nogometnem klubu.



Soglasodajalka sama podpisala dokument

"V izvedeniškem mnenju je bilo nesporno ugotovljeno, da je podpisnica zanesljivo, v nivoju popolne gotovosti, sama podpisala tozadevni dokument," so zapisali v odvetniški družbi Pirc Musar, ki zastopa Dediča.



Ne samo trije plakati pred mestom

Obračunavanje župana s kriminalistom pa se ni ustavilo pri ovadbi. Konec preteklega tedna so se v Kopru pojavili plakati z vsebino, ki diskreditira kriminalista. Podjetje Vizija, v lasti občine Koper, ki ga vodi županov svetovalec Dejan Škerlič, Dediču očita ponarejanje in druga nezakonita dejanja, pri tem na videz oglašuje prvo stran časnika, ki pa je prirejena, na njej pa je tudi fotografija kriminalista, ki je bila nezakonito odtujena s Facebookovega profila kriminalistove sestre.



Politično motivirana diskreditacija

"Gre za skrajno zavržno dejanje, kakršnemu v Sloveniji še nismo bili priča. Naslov članka, zapisan na jumbo plakatih, nima nikakršne osnove v dejanskem stanju. Očitno gre zgolj za politično motivirano javno objavljanje zapisa neresnic z namenom žaljive obdolžitve in očitanjem kaznivega dejanja z namenom zaničevanja, pri tem pa je bila kriminalistu narejena nepopravljiva profesionalna in osebna škoda," so presodili v odvetniški pisarni Pirc Musar.



Župan je seveda poskrbel, da je vsebina oglasa dosegla kar največji krog ljudi. Zato ne more biti naključje, da veleplakati stojijo ob najbolj prometnih koprskih cestah, še manj pa je lahko naključje, da stojijo na poti od kriminalistove službe do njegovega doma, ter na poti od Policijske uprave Koper do doma koprskega župana.

Začasna odredba in odškodninska tožba

Dedič je v začetku tedna od naročnika oglasa zahteval umik plakatov, a do danes odgovora ni prejel. Čeprav je direktor Vizije Dejan Škerlič zaposlen na občini, tam pošte z zahtevo niso hoteli prevzeti. Zato je danes vložil zahtevo za začasno odredbo, zoper naročnika oglasa pa bo vložil tudi odškodninsko tožbo.



Dedič se na naše klice ni odzval, prav tako nam ni uspelo priklicati direktorja Vizije in Popovičevega svetovalca Dejana Škerliča. Ne odziva se niti na elektronska sporočila. Tudi na odgovore z občine še čakamo.

Eugenija Carl, TV Slovenija