Tomos se postavlja na noge, po dolgih letih bodo spet tudi zaposlovali

Pridobili so nujno potrebna finančna sredstva za vnovičen zagon proizvodnje

20. september 2017 ob 20:16

V koprskem Tomosu optimistično gledajo v prihodnost, saj so le pridobili nujno potrebna finančna sredstva za vnovičen zagon proizvodnje. Po dolgih letih bodo tako v Tomosu tudi zaposlovali.

Pred poletjem, ko bi morali delati s polno paro, je proizvodnja pešala, priznava prvi mož Tomosa Iztok Pikl. Izdelali in prodali so tako le okrog 700 vozil, kar je daleč od načrtovanega. "Naše številke so bile za letos predvidene 5.500 do 6.000 kosov. Tega ne bomo dosegli," pojasni.

Razlog je bila nelikvidnost podjetja oziroma čakanje na prepotrebna posojila, s katerimi bi poplačali dobavitelje in zagnali proizvodnjo. Denarja ni bilo niti za plače, a je to zdaj preteklost. Proizvodnjo smo že zagnali, zagotavlja Pikl in dodaja, da na srečo kupcev Tomosovih izdelkov ne manjka.

"Načeloma za drugo leto veljajo vsa naročila, ki so že pospravljena v predalčkih. Letos se bomo potrudili, da jim dobavimo te stvari, ki so bile predvidene za proizvodnjo in njihovo prodajo," pojasnjuje Konstantin de Ferrer, vodja prodaje v Tomosu.

Načrtovano zaposlovanje

V kolikšni meri jim bo to uspelo, bo odvisno tudi od kadrovskih okrepitev. "Potrebujemo razvojnike, tehnično službo, tehnične ljudi, predvsem strojnike in seveda same delavce za proizvodnjo," pravi Pikl.

Ključni trg še naprej ostajajo države Beneluksa, Maroko in Skandinavija. Navkljub zamudam pri dobavi pa ostajajo živi tudi v ZDA. "Naročila so že prišla. Z marcem začenjamo z dobavo dveh kontejnerjev na mesec," napoveduje de Ferrer.

V prihodnje naj bi okrepili tudi proizvodnjo poštarskih vozil.

