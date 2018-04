22. april: Pisateljica, ki se je prva dotaknila ženskih vprašanj

Na današnji dan

22. april 2018 ob 00:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 1878 se je rodila ena najboljših slovenskih pisateljic in borka za pravice žensk Zofka Kvedrova.

Slovenska urednica in publicistka Zofka Kveder se je rodila leta 1878 v Ljubljani. Po delu v odvetniški pisarni v Ljubljani se je preselila v Trst, kjer je objavljala pri časopisih Edinost in Slovenka.

V Trstu je leta 1898 začela pošiljati svoje "resnične podobe iz življenja", pa tudi plodove svoje domišljije, raznim listom: Slovenki in Edinosti v Trstu, Slovenskemu narodu, Domu in svetu, ki so jih začeli objavljati. Pozneje ji je eden izmed pisarniških predstojnikov prepovedal pisati. Dejal ji je, da če že mora pisati, naj piše pod moškim imenom. Nekaj časa je pisala pod psevdonimom Kopriva. Pod tem psevdonimom je izšla avtobiografska črtica Moja prijateljica (1900).

Med letoma 1900 in 1907 je živela v Pragi, kjer se ji je rodila tudi prva hči. Po Pragi se je ustalila v Zagrebu, kjer je nadaljevala novinarsko delo. Leta 1900 je izdala svojo prvo knjigo Misterij žene, ki je poleg njenih domačih izkušenj odsevala tudi njena tržaška odkritja.

Odtlej se je preživljala le s pisateljevanjem in urednikovanjem. Lotevala se je ženskih, družinskih in socialnih vprašanj. Pisala je tudi v nemškem in hrvaškem jeziku ter sodelovala pri številnih nemških, čeških in hrvaških časnikih. Njen prvi roman nosi naslov Njeno življenje, izdala ga je v samozaložbi leta 1914. To je tudi zadnje delo, ki ga je napisala v slovenščini. Kvedrova je izdala še roman Hanka, ki je napisan v hrvaščini (v slovenščini izšla 1938), in zbirke črtic Odsevi (1902), Iz naših krajev (1905) in Iskre (1905). Umrla je leta 1926 v Zagrebu.

Po njeni smrti je bilo izdanih več zbirk objavljenih in še neobjavljenih črtic: Vladka in Mitka (1927), Vladka, Mitka in Mirica (1928), Veliki in mali ljudje, roman Nada in Moje deklice (1996).

Leta 1308 so gospodje Žovneški postali štajerski deželnoknežji vazali.

Leta 1370 so v Parizu začeli graditi Bastiljo.

Leta 1500 je portugalski navigator Pedro Alvares Cabral postal prvi Evropejec, ki je zagledal kopno - ta del so poimenovali Brazilija.

Leta 1529 sta si Španija in Portugalska s podpisom sporazuma v Zaragozi razdelili vzhodno poloblo.

Leta 1724 se je rodil nemški filozof Immanuel Kant, začetnik nemške klasične filozofije. V delih Kritika čistega uma, Kritika praktičnega uma in Kritika razsodne moči je pojasnil pojem transcendentalni idealizem. Kant je v filozofiji narave uveljavljal povsem nove poglede, s svojimi deli pa velja za enega največjih filozofov evropske zgodovinske misli. Umrl je leta 1804.

Leta 1864 je ameriški kongres sprejel zakon, s katerim je določil, da mora biti napis In God We Trust (Verujemo v boga) natisnjen na vseh kovancih ZDA.

Leta 1870 se je rodil Vladimir Iljič Uljanov - Lenin, ruski revolucionar, vodja oktobrske revolucije in prvi predsednik socialistične države. Umrl je 21. januarja 1924.

Leta 1877 se je rodil slovenski pisatelj in dramatik Lojze Kraigher, kritični opazovalec in opisovalec družbenega življenja pred prvo svetovno vojno. Umrl je leta 1959.

Leta 1886 se je rodil umetnostni zgodovinar, likovni kritik, pisatelj in diplomat Izidor Cankar. Postavil je teoretične temelje slovenski umetnostnozgodovinski stroki. Eno njegovih najpomembnejših del je Uvod v umevanje likovne umetnosti.

Leta 1899 se je rodil ameriško-ruski pisatelj Vladimir Vladimirovič Nabokov.

Leta 1913 so v St. Peterburgu začeli izdajati časopis Pravda, ki je veljal za glas komunistične partije Sovjetske zveze.

Leta 1915 je nemška vojska v bitki pri Ypresu (Ieper) prvič uporabila bojne strupe.

Leta 1923 se je rodil ameriški televizijski producent in scenarist Aaron Spelling. Med njegove najbolj znane nanizanke sodijo Beverly Hills 90210, Melrose Place, Čarovnice in Dinastija.

Leta 1937 se je rodil ameriški igralec Jack Nicholson.

Leta 1941 sta si nacistična Nemčija in fašistična Italija po dunajskem sporazumu razdelili slovensko ozemlje. Razdelitev se je končala tako, da so Nemci zasedli del Gorenjske, ki bi moral pripasti Italiji, Italijanom pa so prepustili v zameno nekaj krajev na Dolenjskem.

Leta 1970 so prvič praznovali svetovni dan Zemlje.

Leta 1979 je Brent Mydland prvič nastopil s skupino Grateful Dead na stadionu Spartan v kalifornijskem mestu San Jose.

Leta 1982 se je rodil brazilski nogometaš Kaka, ki je od leta 2003 igral v vezni liniji pri AC Milanu. Za reprezentanco je prvič zaigral leta 2002 proti Boliviji. Isto leto je sodeloval tudi na svetovnem prvenstvu, na katerem je Brazilija osvojila peti naslov, vendar je dobil priložnost le 19 minut na uvodni tekmi proti Kostariki. Leta 2007 je popeljal rdeče-črne do naslova evropskih prvakov, za kar je bil konec leta nagrajen z naslovom najboljšega nogometaša leta 2007. Čez dve leti je prestopil v madridski Real, kjer je igral do leta 2013, ko se je ponovno vrnil k Milanu.

Leta 1994 je umrl nekdanji ameriški predsednik Richard Nixon. Bil je edini predsednik ZDA, ki je moral odstopiti.

Leta 1997 se je 126 dni trajajoča kriza v rezidenci japonskega veleposlanika v Limi končala. Perujska vojska je vdrla v poslopje in ga zavzela. Rešili so 71 talcev, en talec je umrl zaradi srčnega napada, v napadu pa sta bila ubita tudi dva vojaka in vseh 14 upornikov.

Leta 2004 je bil Francoz Zinedine Zidane v Limassolu na Cipru izbran za najboljšega evropskega nogometaša zadnjih 50 let po izboru Evropske nogometne zveze. Po spletu je sodelovalo več kot sedem milijonov navijačev. Zidane je dobil 123.582 glasov, 1.013 več od drugouvrščenega Nemca Franza Beckenbauerja. Tretji je bil Nizozemec Johan Cruyff (119.332).

Leta 2004 sta dva vlaka, ki sta prevažala gorivo, trčila v severnokorejskem mestu Rjongčon. Umrlo je okoli 150 ljudi.

Leta 2007 je slovenski kolesar Jani Brajkovič na Dirki po Georgii dosegel prvo zmago med profesionalci. Belokranjec je v zadnji, sedmi etapi, čeprav mu je 30 km pred ciljem počila zračnica, ubranil 12 sekund prednosti pred Američanom Christianom Vandeveldejem.

c. r.