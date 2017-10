22. oktober: Dražen, košarkarski Mozart

Leta 1964 se je v Šibeniku rodil Dražen Petrović, po številnih anketah najboljši igralec v zgodovini evropske košarke. Petrović se je uveljavil tudi v Ligi NBA.

Pot med zvezdnike Lige NBA je bila dolga, saj pri Portlandu v sezoni 1990/91 zanj ni bilo prave priložnosti. Izjemen talent, ki ga je nadgradil z garaškim delom, je lahko razvil šele pri New Jerseyju, kamor je prestopil leta 1991.

V Evropi je Petrović osvojil vse, kar je mogoče. Kariero je začel pri Šibenki, nato pa prestopil k Ciboni in postal evropski prvak. Leta 1989 je prestopil k madridskemu Realu in ponovil ta uspeh. Z reprezentanco Jugoslavije je bil evropski in svetovni prvak, s Hrvaško pa je leta 1992 igral v nepozabnem olimpijskem finalu proti Dream Teamu iz ZDA.

Petrović je umrl v prometni nesreči 7. junija 1993.

Leta 1725 so Petra Velikega okronali za carja, dve desetletji po vojni s Švedsko, po kateri je Rusija postala nova baltska velesila.

Leta 1887 je Nikola Tesla v New Yorku na patentnem uradu prijavil svojih prvih šest izumov.

Leta 1913 se je rodil zadnji vietnamski cesar, 13. cesar iz dinastije Ngujen, Bao Daj. Rodil se je kot princ Ngujen Vĩnh Thụj v mestu Hue, ki je bilo takrat prestolnica Vietnama. Po smrti svojega očeta Khaja Dịnha je leta 1925 prevzel oblast in ime Dạj.

Leta 1949 se je rodil Francoz Arsene Wenger, legenda Arsenala, kjer je trener vse od leta 1996. Trenersko kariero je sicer leta 1983 začel pri Cannesu, kjer je bil pomočnik trenerja, naslednje leto pa je že samostojno vodil Nancy. S topničarji je osvojil tri naslove angleškega prvaka, in sicer v sezonah 1997/98, 2001/02 in 2003/04. V zadnjih letih mora poslušati očitke navijačev, ki že dolgo čakajo na nov naslov.

Leta 1957 so v Vietnamu umrli prvi ameriški vojaki.

Leta 1964 je telovadec Miro Cerar na konju z ročaji osvojil zlato medaljo na olimpijskih igrah, kar je bilo edino jugoslovansko zlato v Tokiu.

Leta 1967 se je rodila avstrijska alpska smučarka Ulrike Maier, svetovna prvakinja leta 1989 in 1991 v superveleslalomu. Umrla je leta 1994 zaradi posledic padca na ledeni progi v Garmisch Partenkirchnu. Zadnjič je na tekmi svetovnega pokala zmagala v Mariboru.

Leta 1968 je Apollo 7 varno pristal v Atlantskem oceanu, potem ko je 163-krat obkrožil Zemljo.

Leta 1968 se je rodil jamajški glasbenik Shaggy.

Leta 2003 je belgijski Club Brugge, pri katerem je takrat uspešno igral Nastja Čeh, v 3. krogu nogometne Lige prvakov z 1:0 premagal Milan. V 33. minuti je San Siro šokiral Andres Mendoza.

Leta 2012 je Mednarodna kolesarska zveza potrdila, da si je Lance Armstrong do sedmih zmag na Dirki po Franciji pomagal na nedovoljen način. Predsednik UCI-ja Pat McQuaid je na novinarski konferenci povedal, da za Armstronga v kolesarstvu ni več prostora. Pozneje je Armstrong, ki je vso kariero zatrjeval, da je "čist", priznal, da je jemal prepovedana poživila.

