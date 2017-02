25. februar: Eno najredkejših dreves na svetu je odkril koroški Slovenec

Na današnji dan

25. februar 2017 ob 00:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zdravnik in botanik Friedrich Martin Joseph Welwitch je kot zdravnik med drugim leta 1835 služboval v Ljubljani in Cerknici. Kasneje se je udeležil znanstvene odprave v Angolo in v namibijski puščavi odkril nenavadno rastlino, ki so jo pozneje imenovali po njem - velbičevko.

Welwitch je kot botanik služboval tudi na Portugalskem; bil je profesor na tamkajšnji univerzi in ravnatelj botaničnega vrta v Lizboni. Kot botanik je deloval tudi v Londonu, med bivanjem na Kranjskem pa je raziskoval glive v Postojnski jami. Friedrich Martin Joseph Welwitsch se je rodil na današnji dan leta 1806 pri Gospe Sveti na Koroškem; njegova mati je bila Avstrijka, po očetovi strani pa je bil najverjetneje slovenskega porekla.

Velbičevka (Welwitschia mirabilis) je prastara rastlina (pravijo ji tudi "živi fosil"), ki dandanes raste na majhnem območju v puščavi Namib ob obali Atlantskega oceana v Namibiji in južni Angoli; popolnoma se je prilagodila na ekstremne pogoje v puščavi in sploh ni odvisna od padavin. Z dolgo ravno korenino zbira podzemno vlago, s številnimi stranskimi koreninicami pa vsrkava vlago, ki ponoči polzi z listov. Včasih doseže tudi do dva metra višine. Velbičevka ne raste nikjer drugje na svetu, je pa upodobljena tudi v grbu Namibije.

Leta 138 je rimski cesar Hadrijan posvojil Antonija Pija in ga postavil za svojega naslednika.

Leta 1558 je umrla kraljica Portugalske in Francije Eleanor Avstrijska.

Leta 1570 je papež Pij V. izobčil Elizabeto I. Angleško.

Leta 1707 se je rodil italijanski dramatik Carlo Goldoni, ki je ustvaril poseben, lahkoten tip komedije. Znan je zlasti po delih Krčmarica, Mirandolina, Grobijani, Sluga dveh gospodov in Starinarnica. Umrl je leta 1793.

Leta 1713 je umrl pruski kralj Friderik I.

Leta 1714 se je rodil francoski kancler Rene Nicolas Charles Augustin de Maupeou.

Leta 1723 je umrl angleški astronom, matematik, arhitekt in stavbenik sir Christopher Wren.

Leta 1793 je ameriški predsednik George Washington prvič predsedoval vladnemu kabinetu kot predsednik države.

Leta 1819 je umrl portugalski pesnik Francisco Manuel do Nascimento.

Leta 1836 je Samuel Colt dobil patent za revolver colt.

Leta 1841 se je rodil francoski slikar in veliki mojster impresionizma Pierre Auguste Renoir. Njegova dela zaznamujejo živahna svetloba in žive barve, slikar pa si je za motive svojih slik pogosto izbral ljudi. Eden izmed najpogostejših motivov, ki jih srečamo v njegovem slikarstvu, je ženski akt. Slikal je tudi živahne prizore z vrsto figurami, med katerimi je zagotovo najslavnejše delo Ples v Moulin de la Galette (1876).

Leta 1842 se je rodil nemški pisatelj Karl Friedrich May. Pisal je pustolovske romane iz eksotičnih dežel, znana sta predvsem Winnetou in Sužnji. Umrl je leta 1912.

Leta 1852 je umrl irski pesnik Thomas Moore.

Leta 1873 se je rodil najbolj znani italijanski operni pevec, tenorist Enrico Caruso.

Leta 1870 je prisegel prvi afroameriški kongresnik Hiram Rhodes Revels. Bil je republikanec iz Misisipija.

Leta 1877 se je rodil avstrijski muzikolog Erich von Hornbostel.

Leta 1890 se je po ruskem koledarju rodil ruski politik in diplomat Vjačeslav Mihajlovič Molotov.

Leta 1898 se je rodil slovenski slikar Ivan Čargo. Umrl je leta 1958.

Leta 1899 je umrl nemško-angleški ustanovitelj tiskovne agencije Reuters, Israel Beer Josaphat, bolj je poznan kot Paul Julius von Reuter.

Leta 1901 se je rodil ameriški igralec in komik Zeppo Marx.

Leta 1904 so na Dunaju odprli razstavo slovenskega umetniškega društva Sava.

Leta 1912 je po smrti nadvojvode Guillaumeja IV. postala vladarica Luksemburga njegova najstarejša hčerka Marie-Adelaide, ki je bila prva ženska na prestolu te države.

Leta 1917 se je rodil angleški pisatelj John Anthony Burgess Wilson.

Leta 1919 je Oregon kot prva ameriška zvezna država obdavčil bencin. Na galono bencina je bilo treba odšteti en cent za davek.

Leta 1921 je Sovjetska zveza okupirala Demokratično republiko Gruzijo.

Leta 1928 je washingtonski inštitut Charles Jenkins Laboratories postal prvi lastnik televizijske licence, ki mu jo je odobrila zvezna radijska komisija.

Leta 1929 je bila ustanovljena umetniška skupina Zemlja. Njen idejni vodja je bil slikar Krsto Hegedušič.

Leta 1933 so v ZDA splovili ladjo USS Ranger, ki je postala prva posebej narejena letalonosilka.

Leta 1941 so se na Nizozemskem vrstile stavke v podporo aretiranim judom.

Leta 1943 se je rodil kitarist skupine The Beatles, George Harrison. Umrl je leta 2001.

Leta 1947 se je rodil ameriški baskitarist, član skupine The Velvet Underground, Doug Yule.

Leta 1950 je umrl slovenski pisatelj in pesnik Engelbert Gangl - Rastislav.

Leta 1950 se je rodil nekdanji argentinski predsednik Nestor Kirchner.

Leta 1950 je umrl ameriški fizik, dobitnik Nobelove nagrade George Minot.

Leta 1953 se je rodil nekdanji španski premier Jose Maria Aznar.

Leta 1954 je Gamal Abdul Nasser postal premier Egipta.

Leta 1956 je umrl skladatelj Marij Kogoj, čigar najpomembnejše delo je opera Črne maske, ki pomeni prelomnico v slovenskem opernem ustvarjanju.

Leta 1957 je umrl ruski pisatelj Mark Aleksandrovič Landau, bolj znan kot Mark Aldanov.

Leta 1957 je umrl ameriški gangster George "Bugs" Moran.

Leta 1962 se je rodila kajakašica Birgit Fischer, z osmimi zlatimi medaljami najuspešnejša nemška športnica.

Leta 1964 se je največji boksar na svetu Muhammad Ali prvič spopadel s Sonnyjem Listonom, ga po šestih rundah nokavtiral in prvič postal svetovni prvak

Leta 1966 se je rodila ameriška igralka Tea Leoni.

Leta 1969 je Nemčija arabskim teroristom, ki so ugrabili potnike in posadko letala, plačala pet milijonov dolarjev odkupnine.

Leta 1971 je umrl švedski kemik in Nobelov nagrajenec Theodor Svedberg.

Leta 1979 je umrl Heinrich Focke, nemški letalski konstruktor.

Leta 1983 je umrl ameriški pisatelj in dramatik Thomas Lanier "Tennessee" Williams.

Leta 1986 je Rok Petrovič na slalomski tekmi svetovnega pokala v Hafjellu zmagal četrtič v sezoni.

Leta 1986 je filipinski predsednik Ferdinand Marcos po dvajsetih letih vladavine pobegnil iz države, Corazon Aquino pa je postala prva filipinska predsednica.

Leta 1991 so članice Varšavskega pakta sklenile dogovor o razpustitvi te vojaške zveze.

Leta 1991 je iraška raketa scud zadela ameriške vojaške barake v savdskoarabskem Dahranu. Umrlo je 28 ameriških marincev.

Leta 1995 je Špela Pretnar na veleslalomu za svetovni pokal na Mariborskem Pohorju osvojila drugo mesto.

Leta 1996 je Alberto Tomba na svetovnem prvenstvu zmagal še na slalomski tekmi in tako v tehničnih disciplinah v Sierri Nevadi osvojil dve zlati medalji

Leta 1999 je umrl ameriški kemik Glenn Theodore Seaborg, ki je leta 1951 prejel Nobelovo nagrado. Rodil se je leta 1912.

Leta 2004 so v kinematografih v ZDA začeli predvajati film Mela Gibsona Kristusov pasijon (The Passion of the Christ). Le v ZDA je film zaslužil okoli 370 milijonov dolarjev.

Leta 2004 so košarkarji Pivovarne Laško prvič postali pokalni prvaki Slovenije.

Leta 2005 je umrl angleški odvetnik in ustanovitelj organizacije Amnesty International Peter Benenson. Amnesty International je nevladna organizacija, ki združuje ljudi, ki se borijo za mednarodno priznane človekove pravice.

Leta 2010 je Tina Maze na olimpijskem veleslalomu v Whistlerju osvojila srebrno medaljo; do zlata so ji zmanjkale vsega štiri stotinke. Naslov ji je odnesla nemška alpska smučarka Viktoria Rebensburg, ki je bila po prvi vožnji šesta. To je bilo 11. odličje za slovenski šport na zimskih olimpijskih igrah.

Leta 2011 je do takrat aktualna irska vlada (pod taktirko stranke Fianna Fail) na volitvah izgubila z največjim naskokom v zgodovini samostojne irske države.

Leta 2012 je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) Indijo umaknila s seznama držav, kjer je otroška paraliza endemična bolezen.

Leta 2012 je bilo v samomorilskem bombnem napadu Al Kajde v Mukalli v Jemnu ubiti 26 ljudi.

Leta 2012 je sirska vojska med obstreljevanjem Homsa ubila 100 civilistov.

Leta 2013 predčasne volitve v Italiji niso dale jasnega zmagovalca, saj je leva sredina tesno osvojila poslansko zbornico, v senatu pa je največ sedežev dobila desna sredina.

Leta 2013 je kubanski predsednik Raul Castro napovedal, da se bo po koncu svojega drugega mandata leta 2018 umaknil s predsedniškega stolčka. 81-letni Raul je vodenje Kube od bolehnega, starejšega brata Fidela začasno prevzel leta 2006, dve leti pozneje pa je bil tudi uradno izvoljen.