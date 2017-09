3. september: Začetek slovenskega EuroBasketa!

Na današnji dan ustanovitev San Marina

2. september 2017 ob 23:57

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na današnji dan leta 2013 se je začel največji športni dogodek v zgodovini samostojne Slovenije - evropsko košarkarsko prvenstvo EuroBasket 2013.

"Uradno odpiram EuroBasket 2013," je začetek evropskega košarkarskega prvenstva v Sloveniji na Kongresnem trgu v Ljubljani oznanil generalni sekretar Fibe Europe Kamil Nowak. Govoru Nowaka je sledil (pre)kratek ognjemet z Ljubljanskega gradu. V slabo uro trajajočem programu so nekajtisočglavo množico v središču slovenske prestolnice nagovorili še župani oziroma podžupani mest gostiteljic - Bojan Šrot (Celje), Vera Pintar (Jesenice), Danijel Cep (Koper), Zoran Janković (Ljubljana) - predsednik Košarkarske zveze Slovenije Roman Volčič in predsednica slovenske vlade Alenka Bratušek.

Enajst tekem slovenske košarkarske reprezentance si je na Televiziji Slovenija v povprečju ogledalo 330.100 gledalcev, kar je 45-odstotni delež tistih pred TV-zasloni. Rekordno povprečno gledanost je imela tekma proti Hrvaški v prvem delu EuroBasketa, ki jo je na Televiziji Slovenija videlo 410.500 gledalcev, starih več kot štiri leta. Vrhunec pripada obračunu z Grčijo, saj si je zadnje sekunde velike zmage Slovenije ogledalo 527.100 gledalcev oziroma 67 odstotkov vseh ljudi, ki so imeli v tistem trenutku prižgan televizijski sprejemnik.

Slovenija je na prvenstvu osvojila 5. mesto, evropski prvaki so prvič v zgodovini postali Francozi, ki so v finalu z 80:66 odpravili Litovce. V tekmi za bronasto medaljo so Španci s kar 92:66 odpravili Hrvate. Slovenci so si 5. mesto zagotovili z zmago nad Ukrajino (69:63).

V idealno peterko so se uvrstili Goran Dragić (Slovenija), Tony Parker (Francija), Linas Kleiza (Litva), Bojan Bogdanović (Hrvaška) in Marc Gasol (Španija). MVP prvenstva je postal Parker.

Leta 301 je bila po legendi ustanovljena najmanjša republika v Evropi San Marino. Naselil naj bi jo dalmatinski kamnosek sv. Marin s krčanskimi somišljeniki.

Leta 1667 je umrl španski slikar, kipar in arhitekt Alonso Cano.

Leta 1734 se je rodil angleški slikar Joseph Wright, ki se je uveljavil predvsem kot krajinar in portretist. Wrightovo portretno slikarstvo izstopa predvsem zaradi nenavadne manipulacije s svetlobo. Velik del portretov je Wright namreč naslikal v umetni svetlobi, zaradi česar so obrazi občasno videti skoraj nenaravni. Kot je bila tedaj moda med britanskimi slikarji, se je tudi Joseph Wright podal na študijsko potovanje v Italijo, kjer je spoznaval ostanke antične dobe in dela renesančne umetnosti.



Leta 1869 se je v Ljubljani rodil slovensko-avstrijski zdravnik in kemik Friderik Pregl. Razvil je metode mikroanalize organskih spojin. Leta 1923 je prejel Nobelovo nagrado in je doslej edini nobelovec slovenskega rodu. Umrl je 13. decembra 1930 v Gradcu.



Leta 1883 je v Parizu umrl ruski pisatelj Ivan Sergejevič Turgenjev, eden najpomembnejših predstavnikov ruskega realizma. Zaslovel je z zbirko Lovčevi zapiski o socialnih težavah ruskega kmeta. Od 60. let 19. stoletja je v glavnem živel v zahodni Evropi. Znani so njegovi romani Rudin, Plemiško gnezdo, Očetje in sinovi ter V pričakovanju, novele in povesti Mumu, Pomladne vode, Prva ljubezen in drama Mesec na vasi.

Leta 1914 je umrl francoski skladatelj Lucien Denis Gabriel Alberic Magnard.

Leta 1939 so Velika Britanija, Francija, Avstralija in Nova Zelandija napovedale vojno Nemčiji.

Leta 1939 je nemška podmornica potopila angleški potniški parnik Athenia.

Leta 1940 so ZDA Veliki Britaniji odstopile 50 rušilcev v zameno za baze na britanskem ozemlju.

Leta 1941 so nemški okupatorji v Domžalah ustrelili deset talcev. Med ustreljenimi talci je bil tudi slikar Franjo Golob.

Leta 1943 so se zavezniške sile začele izkrcavati v Kalabriji na jugu Italije, potem ko so že zavzele celotno Sicilijo. Ta zavezniška vojaška akcija sicer ni odločilneje vplivala na nadaljnji potek druge svetovne vojne, vendar je bila kljub temu velikega pomena, saj je prisilila na kolena fašistično Italijo. Tega dne je namreč zastopnik italijanskega vrhovnega poveljstva pri Siracusi na Siciliji podpisal premirje s predstavniki britanske in ameriške vojske.

Leta 1944 so francoske enote osvobodile Lyon in Saint-Etienne, britanska vojska pa Lille in Bruselj.

Leta 1950 je Italijan Giuseppe ''Nino'' Farina po zmagi na dirki za VN Italije v Monzi postal prvi uradni svetovni prvak formule ena.

Leta 1965 se je rodil ameriški filmski igralec Carlos Irwin Estevez, bolj znan kot Charlie Sheen. Sin Janet in Martina Sheena je v svoji prvi vlogi nastopil leta 1974, star devet let.

Leta 1974 je umrl ameriški skladatelj Harry Partsch.



Leta 1979 je kubanski predsednik Fidel Castro odprl 6. vrhunski sestanek neuvrščenih držav v Havani. Do začetka konference v Havani se je zadolženost držav članic gibanja neuvrščenih povzpela na 400 milijard dolarjev. Zaradi slabega gospodarskega položaja članic so se te čedalje bolj opirale na pomoč velikih sil. Konferenca se je končala 9. septembra.

Leta 1991 je v Quitu umrl ameriški filmski režiser Frank Kapra, dobitnik treh oskarjev. Rodil se je 19. maja 1897 v Palermu.

Leta 1992 so predstavniki 39 držav v Ženevi podpisali konvencijo o prepovedi kemičnega orožja.



Leta 2000 je nogometna reprezentanca Slovenije v 1. krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2002 v gosteh remizirala s Ferskimi otoki 2:2 (0:1), čeprav je v 86. minuti Milan Osterc vodstvo povišal na 0:2. Kljub nepričakovanemu spodrsljaju se je četa Srečka Katanca na koncu prek dodatnih kvalifikacij uvrstila na svetovno prvenstvo v Južni Koreji in na Japonskem.

Leta 2004 je Saif Saaeed Shaheen iz Katarja na atletskem mitingu v Bruslju postavil nov svetovni rekord v teku na 3.000 metrov z ovirami: 7:53,63. Shaheen je popravil tri leta star rekord Maročana Brahima Boulamija, ki je rekordni čas prav tako tekel v Bruslju.

Leta 2007 je Jaka Lakovič s trojko v zadnji sekundi odkupil za nenajboljši večer in Sloveniji na prvi tekmi evropskega košarkarskega prvenstva priboril zmago nad Italijo z 69:68.

