5. februar: Rok Petrovič, zlati deček najboljše smučarske generacije

Na današnji dan

5. februar 2017 ob 00:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 1966 se je rodil alpski smučar Rok Petrovič, prvi Slovenec, ki je dvignil mali kristalni globus za najboljšega slalomista sezone.

Petrovič, ki je imel v očetu Krešimirju vrhunskega mentorja, je leta 1983 v Sestrieru postal mladinski svetovni prvak v slalomu. Marca 1985 se je prvič povzpel na stopničke tekme za svetovni pokal, 1. decembra 1985 pa v Sestrieru prvič zmagal v svetovnem pokalu. V tisti nepozabni sezoni je zmagal kar petkrat, med drugim tudi v Kranjski Gori. Brez konkurence je bil prvi slalomist zime in je prejel mali kristalni globus.

Petkrat je bil prvak Jugoslavije, leta 1985 in 1986 najboljši športnik Slovenije, leta 1986 pa tudi najboljši športnik Jugoslavije.

Rok je bil ne le sijajen športnik, ampak je svoj perfekcionizem kazal tudi na fakulteti za šport. Za raziskovalno nalogo je dobil študentsko Prešernovo nagrado, leta 1986 pa je prejel tudi najvišje slovensko priznanje, povezano s telesno kulturo, Bloudkovo nagrado. Tik pred zagovorom magistrske naloge je leta 1993 med potapljanjem pri Veli Luki na Korčuli tragično umrl. Star je bil 27 let.

Leta 1626 se je rodila francoska pisateljica Marie Madame de Sevigne. Napisala je približno 1.500 kulturnozgodovinskih pisem.

Leta 1782 je španska vojska premagala angleško in zavzela Menorco.

Leta 1788 se je rodil angleški premier Robert Peel.

Leta 1840 se je rodil Stevens Maxim, ameriško-angleški izumitelj. Njegov najpomembnejši izum je t. i. Maximova strojnica, prva popolnoma avtomatska strojnica. Umrl je leta 1916.

Leta 1840 se je rodil irski živinozdravnik in izumitelj John Boyd Dunlop. Leta 1888 je izdelal prvo pnevmatsko zračnico, skozi ventil napolnjeno z zrakom in zavarovano z zunanjim ovojem, ki je bil impregniran z gumo.

Leta 1859 je Aleksander Cuza združil Walahijo in Moldavijo. Nastala je Romunija, ki pa si je šele pozneje priključila Transilvanijo.

Leta 1878 se je rodil francoski začetnik avtomobilske industrije Andre Citroen.

Leta 1881 je umrl škotski pisatedlj in zgodovinar Thomas Carlyle.

Leta 1881 je bilo ustanovljeno mesto Phoenix, ameriška zvezna država Arizona.

Leta 1885 je belgijski kralj Leopold II. ustanovil Kongo kot svojo osebno posestvo.

Leta 1887 so v milanski Scali izvedli premiero Verdijeve opere Otello.

Leta 1906 se je rodil ameriški igralec John Carradine.



Leta 1908 sta se rodili najbolj znani angleški siamski dvojčici Daisy in Violet Hilton. Umrli sta leta 1969.

Leta 1917 je bila sprejeta mehiška ustava, ki še vedno velja. Z njo je bila ustanovljena tudi federalna republika Mehika. Prav tako so oblast razdelili v tri veje – izvršno, sodno in zakonodajno.

Leta 1918 je nadporočnik Stephen Thompson kot prvi ameriški vojaški pilot sestrelil sovražnikovo letalo.

Leta 1919 se je rodil grški politik Andreas Papandreu.

Leta 1919 se je rodil ameriški igralec Red Buttons.

Leta 1919 so igralci Charlie Chaplin, Mary Pickford, Douglas Fairbanks in D. W. Griffith ustanovili združenje United Artists.

Leta 1921 se je rodil angleški dirigent John Pritchard.

Leta 1922 sta DeWitt in Lila Wallace izdala prvo številko časnika Reader's Digest.

Leta 1924 je Kraljevski observatorij Greenwich začel oddajati urni signal.

Leta 1929 se je rodil francoski skladatelj Luc Ferrari.

Leta 1929 je v časopisu prvič izšel humoristični strip They'll Do It Every Time, ki še vedno izhaja.

Leta 1933 so v San Franciscu začeli graditi znameniti most Golden Gate - Zlata vrata, ki je bil dokončno zgrajen leta 1937, dolg pa je 2.725 metrov. Pomeni naravni vhod s Tihega oceana v zaliv San Francisco. Ime je celotni zaliv dobil med kalifornijsko zlato mrzlico leta 1849.

Leta 1936 je Charlie Chaplin izdal zadnji nemi film. Naslov filma je bil Moderni časi (Modern Times).

Leta 1943 se je rodil ameriški filmski režiser, pisatelj in producent Michael Mann.

Leta 1944 je umrl avstrijski trgovec, alpinist in pisatelj Julius Kugy. Velja za najbolj sistematičnega raziskovalca Julijskih Alp. Znano je njegovo delo Iz življenja gornika.

Leta 1945 se je rodila angleška igralka Charlotte Rampling.

Leta 1953 je bila v newyorškem gledališču Roxy premiera filma Peter Pan.

Leta 1958 je bil Gamel Abdel Naser nominiran za prvega predsednika Združene arabske republike.

Leta 1958 so ameriške letalske enote ob obali mesta Savannah, ameriška zvezna država Georgia, izgubile jedrsko bombo, znano kot Tybee Bomb. Bombe niso nikoli našli.

Leta 1961 je prvič izšel časopis The Sunday Telegraph.

Leta 1962 je umrl francoski skladatelj Jacques Francois Antoine Ibert.

Leta 1962 se je rodila ameriška igralka Jennifer Jason Leigh.

Leta 1964 se je rodila ameriška igralka Laura Linney.

Leta 1964 se je rodil ameriški glasbenik, član skupine Guns and Roses, Duff McKegan.

Leta 1965 Rodil se je najboljši romunski nogometaš vseh časov Gheorghe Hagi. Kariero je končal leta 2001, za romunsko reprezentanco je debitiral leta 1983. Skupno je odigral 125 tekem in zabil 35 golov. Posebej se je izkazal na svetovnem prvenstvu leta 1994 v ZDA. Romuni so v osmini finala presenetili Argentince (3:2), v četrtfinalu pa nesrečno izpadli proti Švedom po streljanju enajstmetrovk.

Leta 1966 se je v Ljubljani rodil alpski smučar Rok Petrovič. Že kot pionir je veljal za enega izmed najboljših alpskih smučarjev v tehničnih disciplinah. Leta 1983 je postal mladinski svetovni prvak v slalomu in osvojil še veleslalomski bron. Najuspešnejša sezona zanj pa je bila 1985/86, ko je dobil pet slalomskih tekem v svetovnem pokalu ter osvojil slalomski kristalni globus.

Leta 1969 se je rodil ameriški pevec Bobby Brown.

Leta 1969 se je rodil valižanski igralec Michael Sheen, ki je najbrž najbolj znan po vlogi Tonyja Blaira v drami Kraljica Stephena Frearsa.

Leta 1971 sta se ameriška vesoljca A. Shepard in E. Mitchell z Apollom 14 spustila na površino Lune.

Leta 1972 se je rodila danska prestolonaslednica Mary.

Leta 1974 so Američani prejeli prve posnetke Venere, ki jih je naredila sonda Mariner 10. Izstrelili so jo že leta 1973.

Leta 1985 Rodil se je portugalski nogometaš Christiano Ronaldo, član madridskega Reala.

Leta 1988 so Manuela Noriego obtožili pranja denarja in tihotapljenja mamil.

Leta 1988 je angleško združenje Comic Relief prvič priredilo t. i. dan rdečih noskov. Že prvi dan so zbrali 15 milijonov funtov za dobrodelne namene.

Leta 1990 Mateja Svet je na veleslalomu v Veysonnazu še zadnjič dobila tekmo svetovnega pokala. Druga je bila Avstrijka Anita Wachter, tretja Američanka Dianne Roffe, četrta pa Veronika Šarec. Skupno je Svetova zmagala sedemkrat.

Leta 1993 je umrl ameriški filmski režiser, producent in scenarist Joseph Mankiewicz, avtor knjige in filma Vse o Evi.

Leta 1994 je bilo v srbskem obstreljevanju Markovega trga v Sarajevu ubitih 68 ljudi.

Leta 1995 je umrl ameriški pisatelj Doug McClure.

Leta 1997 so tri velike švicarske banke objavile, da so ustanovile sklad, v katerem je 71 milijonov dolarjev namenjenih preživelim holokavstva in njihovim družinam.

Leta 1999 je bil Mike Tyson obsojen na enoletno zaporno kazen, ker je 31. avgusta 1998 napadel dva človeka.

Leta 1999 Švedinja Pernilla Wiberg je v Vailu postala svetovna prvakinja v kombinaciji. Z odlično drugo slalomsko vožnjo je za 15 stotink sekunde premagala branilko naslova iz Sestriera Avstrijko Renate Götschl, nekoliko presenetljivo pa je tretje mesto zasedla Francozinja Florence Masnada.

Leta 2000 Košarkar Benettona Ricardo Pittis je 500. zapored zaigral na tekmi italijanskega prvenstva. Debitiral je 21. septembra 1986 in skupno osvojil tri prvenstva. Pittis je bil tudi dvakrat evropski prvak, za italijansko reprezentanco pa je zbral 116 nastopov.

Leta 2001 Ukrajinski skakalec s palico Sergej Bubka je s poslovilno tekmo v domačem Donecku tudi uradno končal svojo dolgo in izredno uspešno kariero, v kateri je postavil neverjetnih 35 svetovnih rekordov. Zadnja med njimi sta še vedno veljavna: 6,14 metra na prostem in 6,15 v dvorani. Na svetovnih prvenstvih je šestkrat osvojil zlato medaljo, ima pa tudi olimpijsko zlato

Leta 2001 sta Tom Cruise in Nicole Kidman objavila, da se razhajata.

Leta 2003 je Colin Powell v Varnostnem svetu OZN-a govoril o ameriškem napadu na Irak.

Leta 2004 se je v zalivu Morecamble v Veliki Britaniji utopilo 23 Kitajcev. Nesreča se je zgodila potem, ko se je več čolnov, medtem ko je plima naraščala, zaletelo. Reševalci so iz morja potegnili 21 trupel.

Leta 2004 so uporniki zavzeli mesto Gonaïves. Tako se je začel upor na Haitiju.

Leta 2005 je umrl predsednik Toga Gnassingbe Eyadema.

Leta 2008 je umrl Mahariši Maheš Jogi, izumitelj tehnike transcendentalne meditacije ter guru mednarodne organizacije, ki jo številni razumejo kot versko gibanje; v šestdesetih in sedemdesetih je bil slaven tudi zato, ker so se k njemu po duhovno vodstvo zatekali Beatli in številni drugi zvezdniki.

Leta 2008 je močan orkan na jugu ZDA ubil najmanj 58 ljudi, kar je bilo največ po letu 1985 (takrat je bilo 88 žrtev).

Leta 2010 so somalijski uporniki v Adenskem zalivu za nekaj ur ugrabili slovensko ladjo Ariello, na kateri ni bilo slovenskih članov posadke. Mednarodne vojaške enote so ladjo osvobodile, pirate pa zajele.

Leta 2012 je umrl ameriški igralec Sam Coppola, ki se ga bomo med drugim spominjali po manjših vlogah v kultnih projektih, kot so bile serija Sopranovi ter filma Serpico in Usodna privlačnost.

Leta 2013 je ustanovitelj računalniškega podjetja Dell, Michael Dell, napovedal, da bo za 24,4 milijarde dolarjev odkupil podjetje, ki nosi njegovo ime, in tako delnice družbe umaknil z borze. Podjetje je imelo svoje delnice na borznem trgu 25 let.

Leta 2013 je uvodno tekmo svetovnega prvenstva v Schladmingu zaznamovala huda poškodba Lindsey Vonn, ki je naredila napako ob skoku sredi proge in grdo padla. V nesreči si je potrgala kolenske vezi in zlomila golenico.