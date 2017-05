Zdravstvo po požaru v Kemisu nima več kam z odpadki

Odpadki se kopičijo

31. maj 2017 ob 15:56

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zaradi nesreče v Kemisu imajo težave tudi nekatere bolnišnice oziroma zdravstveni zavodi, farmacevtska industrija. Samo zdravstvo je v Kemis lani odpeljalo več kot 300 ton odpadkov, zdaj se išče drugi odjemalec.

Bolnišnice kot javni zavodi so vezane na javna naročila, odpadki pa se kopičijo. Druge odjemalce iščejo tudi vsi preostali, predvsem industrija in druga podjetja. Odjemalci, večina je manjših od Kemisa, pa ne morejo čez noč povečati zmogljivosti.

Zdravstvo proizvede veliko odpadkov

Iz zdravstva je Kemis letno odvzel nekaj več kot 300 ton nevarnih odpadkov, dobrih 11 ton denimo iz Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana. Ta j imel pogodbo s Kemisom za odpadne kemikalije ter ostale odpadke, npr. filme, fotografski papir, sijalke, baterije, akumulatorje, nevarno embalažo, računalniško opremo in podobno. Ostalih odpadkov pa imajo še 23 ton. Kemis jih je odvažal vsakih 14 dni, nazadnje 15. maja, torej tik pred požarom. Zdaj odpadke shranjujejo v varnostnih omarah v začasnem skladišču nevarnih kemikalij.

Farmacevti imajo zakupljene rezerve

V zelo majhnih količinah je Kemis odvažal odpadke tudi iz Kemofarmacije. Očitno se jim tam tako ne mudi, saj bodo odločitev kam z njimi sprejeli v prihodnjih mesecih. Kemis je bil tudi glavni odjemalec nevarnih odpadkov za farmacevtsko podjetje Lek, skrbeli so za odvoz in obdelavo odpadnih končnih izdelkov v originalni embalaži, organska topila in pralne tekočine. Po politiki Novartisa pa imajo vzporedno pogodbo in rezervacijo za primer prav takšne nesreče z drugim podjetjem.

Omejitve pri novih kapacitetah

Samo zdravstvo se zaradi Kemisa ne bi znašlo v zagati, če se celotna industrija ne bi morala preusmeriti na ostale zmogljivosti v državi, ki pa se čez noč ne morejo okrepiti. Sežigalnice so pri nas močno omejene, zato odpadke pooblaščena podjetja izvažajo v tujino, za kar potrebujejo izvozna dovoljenja, na ta pa lahko čakajo več mesecev - tudi do pol leta. Da bi imeli svojo zažigalnico nevarnih odpadkov, pa zaradi odklonilnega javnega mnenja ni kaj kmalu pričakovati. Kemis je imel na sežigalnicah v tujini zmogljivosti že rezervirane. Kako bi prišla druga podjetja do teh zmogljivosti - po še razumni ceni - pa bi verjetno lahko na pomoč priskočila država.

Helena Lovinčič, Radio Slovenija