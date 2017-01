Bo DZ sprejel novelo, ki bo prebežnikom lahko zaprla meje?

Spremembe nove niso izključene

26. januar 2017 ob 07:33

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Državni zbor bo odločal o noveli zakona o tujcih. Če bo novela sprejeta, bo zaostrila pogoje za prebežnike, med drugim predvideva aktivacijo posebnega ukrepa za omejitev vstopa tujcev v državo v primeru zaostrenih prebežniških razmer.

Novela, ki jo je vlada v DZ vložila po nujnem postopku, ima kljub kritikam nevladnih organizacij in opozorilom iz Sveta Evrope, dovolj veliko podporo, a spremembe niso izključene.

Najverjetneje bodo spremenili spremembo določila, po kateri bi DZ aktiviral posebni ukrep, ki predvideva zaprtje meje, če bi Slovenija pri spoprijemanju s prebežniki ostala sama. Novela namreč predvideva, da se ukrep aktivira, če ga podpre dvotretjinska večina vseh poslancev, nekateri v DZ-ju pa za aktivacijo ukrepa predlagajo le absolutno večino. V SDS-u pa si želijo, da da bi o aktivaciji odločala vlada in ne DZ.

ZL in nepovezani poslanci noveli nasprotujejo

SDS je sicer napovedal, da bodo ključna dopolnila vložili še enkrat, šele nato pa se bodo odločili o podpori noveli.

V NSi-ju napovedujejo podporo noveli, tudi za poslance DeSUS-a je besedilo po dopolnitvah na pristojnem odboru bolj sprejemljivo. O podpori noveli se še niso odločili v SD-ju, v ZL-ju in skupini nepovezanih poslancev pa noveli nasprotujejo.

Povsem jasno pa ni, kako bodo glasovali poslanci SMC-ja, ki glede podpore noveli niso enotni. Pomisleke glede predloga je izpostavil predsednik DZ-ja in član SMC-ja Milan Brglez, ki se je v četrtek sicer srečal s predstavnikom generalnega sekretarja Sveta Evrope za migracije in prebežnike Tomašem Bočkom.

Nevladne organizacije in Svet Evrope so namreč v zadnjih dneh večkrat opozorile, da predlog novele posega v ustavne pravice in pravice, ki jih zagotavlja Ženevska konvencija. Prepričala pa jih niso niti zadnja opozorila.

