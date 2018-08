Brglez iz poslanske skupine SMC prestopa v SD

Spor s Cerarjem

24. avgust 2018 ob 09:31,

zadnji poseg: 24. avgust 2018 ob 11:05

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Milan Brglez je SMC obvestil, da izstopa iz poslanske skupine. Pridružil se je poslancem SD-ja. Iz SMC-ja so ga izključili že konec junija, ker naj ne bi spoštoval odločitev organov stranke.

Brglez se je zdaj pridružil poslanski skupini SD-ja. "Z Milanom Brglezom bomo v poslansko skupino dobili izvrstnega poslanca in strokovnjaka," je dejal vodja poslanske skupine SD-ja Matjaž Han. Poudaril je, da ne gre za politična preigravanja (SD ima po novem 11 poslancev, SMC pa 9), temveč za spoznanje, "da lahko skupaj več naredimo". Da ga bo pri predsedovanju gotovo kdaj vprašal za nasvet, je za Večer pred dnevi dejal tudi predsednik SD-ja Dejan Židan, ki je zdaj novi prvi mož parlamenta.

"Delimo številne vrednote in stališča, tudi sam sem socialno občutljiv in želim na tem področju kot poslanec storiti več. Danes je čas za združevanje, in ne za ločevanja, tako na levici kot na levi sredini," je ob prestopu povedal Brglez.

Spor s Cerarjem

Milan Brglez je bil viden član SMC-ja v prejšnjem mandatu, ko je tudi predsedoval državnemu zboru. A so se med njim in predsednikom stranke ter nekdanjim premierjem Mirom Cerarjem večkrat pojavila nesoglasja. Najbolj sta retoriko zaostrila ob sprejemanju novele zakona o tujcih, ki je ob poslabšanju razmere predvidela zaostritev pogojev za vstop tujcev v državo.

Dokončno je počilo kmalu po zadnjih državnozborskih volitvah. Iz stranke so ga izključili in kot razlog navedli nespoštovanje odločitev organov stranke. V intervjuju je namreč omenil, da bi bil pripravljen še naprej voditi DZ, čeprav je izvršni odbor stranke kot edinega kandidata strankam leve sredine ponudil Cerarja.

Cerar je ob izključitvi Brgleza dejal, da je povzročil "kar precejšnjo škodo stranki". Brglez pa je izključitev označil za zrežiran dogodek in opozoril, da postopek ni bil speljan v skladu s pravili.

A. S.