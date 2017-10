Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 11 glasov Ocenite to novico! Milan Brglez je na proslavi dejal, da je reformacija prinesla temelje slovenskega jezika in zametek slovenskega naroda. Foto: MMC RTV SLO V središču reformatorskega gibanja je bil človek z vsemi svojimi prednostmi in slabostmi. Ta pomen človeka se je pokazal tudi v slovenskem protestantizmu, obstaja obče strinjanje, da so Primož Trubar, Jurij Dalmatin, Adam Bohorič in Sebastjan Krelj očetje slovenskega jezika in snovalci zametkov slovenskega naroda. Milan Brglez o očetih slovenskega jezika Dodaj v

Brglez: Protestantski očetje so zaslužni, da smo 'stali inu obstali'

Državna proslava ob dnevu reformacije: 95 tez slovenske kulture

30. oktober 2017 ob 19:46,

zadnji poseg: 30. oktober 2017 ob 20:51

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Protestantski očetje so zaslužni, da smo zmogli 'stati inu obstati' ter smo danes samostojni, suvereni, članica Evropske unije ter da smemo in moramo sami odločati o tem, kako želimo živeti," je v nagovoru poudaril Milan Brglez.

"Zavedanje, da lahko z reformami storimo velike korake v smeri dobrobiti in boljšega življenja za slehernega posameznik, je omogočilo številne civilizacijske premike, med drugim prehod od individualnih koristi do koristi skupnosti, premik od sebičnosti k solidarnosti ter premik od kolektivnega pripadanja k individualni svobodi," je o reformaciji v govoru na osrednji državni proslavi dejal predsednik DZ-ja Milan Brglez.

"Reformacija je tako s svojimi idejami omogočila, da je človek kot nosilec civilizacije postal za svoja dejanja in ravnanja odgovoren, kar je v politiko prineslo načelo samoomejevanja oblasti. Znotraj reformacijske misli velja tudi, da je svoboda posameznika relativna, odgovornost za storjena dejanja pa absolutna, kar je posledično prineslo veliko večjo odgovornost posameznika do družbe," je nadaljeval.

Reformacija v središče postavlja človeka

"V središču reformatorskega gibanja je bil človek z vsemi svojimi prednostmi in slabostmi. Ta pomen človeka se je pokazal tudi v slovenskem protestantizmu, obstaja obče strinjanje, da so Primož Trubar, Jurij Dalmatin, Adam Bohorič in Sebastjan Krelj očetje slovenskega jezika in snovalci zametkov slovenskega naroda," je reformatorsko gibanje opisal predsednik DZ-ja.

Po njegovih besedah je Trubar postavil temeljne gradnike slovenskega jezika, ki ga z določenimi spremembami pišemo in govorimo še danes, Bohorič je v svojih Zimskih uricah, četudi v latinskem jeziku, določil slovensko slovnico, Krelj je uvedel znake za sičnike in šumnike ter ločil črki u in v, Dalmatin pa je s prevodom enega najzahtevnejših del svetovne književnosti Svetega pisma slovenski jezik preizkusil v praksi in ga enakovredno postavil ob bok največjim svetovnim jezikom.

Osrednja proslava ob dnevu reformacije

V Linhartovi dvorani CD-ja se je ob 20. uri začela državna proslava v počastitev dneva reformacije ob 500. obletnici reformatorskega gibanja. Slavnostni govornik je predsednik DZ-ja Milan Brglez.

Umetniški del slovesnosti so pripravili scenarist in režiser Tomaž Letnar, scenograf Andrej Stražišar, skladatelj Marjan Peternel in oblikovalec videa Den Baruca.

Reformacija za Slovence s prvo knjigo v slovenskem jeziku pomeni predvsem civilizacijski preskok in začetek narodove samobitnosti. Kot razmišlja režiser proslave, je v luči globalizacije, tihega odmiranja nacionalnih držav in prevlade globalne korporativne identitete ter sodobnih genetskih odkritij vse bolj jasno, da je le še kulturna identiteta temelj narodove samobitnosti.

95 tez slovenske literature

Dan reformacije po prepričanju Letnarja ni zgolj verski praznik evangeličanske skupnosti, temveč za vse Slovence praznik narodovega razvoja, svobode duha, kulture in ustvarjalnosti na vseh področjih bivanja. Zato je simbolno nasproti 95 tezam Martina Lutra postavil 95 tez slovenske literature, pa tudi znanosti in kulture nasploh.

Igralcem se bodo pridružili kratki filmi, v katerih dramska igralka Milena Zupančič na simbolnih lokacijah slovenstva pojasnjuje koncept in odrsko dogajanje. Nastopil bo tudi zbor Carmina Slovenica pod umetniškim vodstvom Karmine Šilec, pomemben glasbeno scenski element bodo viseči zvonovi in druga tolkala v zraku nad odrom s tolkalko Petro Vidmar.

Neposredni prenosi proslave bodo na prvih programih Televizije in Radia Slovenija ter na spletnem portalu RTV Slovenija.

Dan reformacije, 31. oktober, je v Sloveniji državni praznik in dela prost dan. Na ta dan obeležujemo rojstvo slovenskega knjižnega jezika. Reformacija, ki se je začela v Nemčiji, je Slovencem dala prvo knjigo v maternem jeziku in prvo slovensko tiskano knjigo sploh - Katekizem, ki ga je leta 1550 napisal Primož Trubar.

G. K.