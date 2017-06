DeSUS ne podpira prodaje NLB-ja pod predlaganimi pogoji

Stranka je na klavzuri razpravljala tudi o drugem tiru, zdravstveni reformi in demografskem skladu

7. junij 2017 ob 15:56

Ljubljana - MMC RTV SLO

Stranka DeSUS je na klavzuri sklenila, da odreka podporo prodaji NLB-ja pod trenutnimi pogoji. Predsednik stranke Karl Erjavec je ob tem dejal, da ne prevzema odgovornosti za prodajo banke pod ceno.

Erjavec je po štiriurni klavzuri stranke na Brdu pri Kranju pojasnil, da so obsežno razpravljali o aktualnih zadevah, kot so prodaja NLB-ja, drugi tir, zdravstvena reforma in demografski sklad. Prav tako so spregovorili o pripravah na parlamentarne in lokalne volitve prihodnje leto.

Tako so danes dokončno odločili, da prodaje NLB-ja pod trenutnimi pogoji ne bodo podprli. Erjavec predvideva, da bo odločitev na vladi sprejeta soglasno, nato pa si obeta pogajanja na najvišji ravni z Evropsko komisijo. Po njegovem mnenju bi moral pogovor potekati na ravni predsednika komisije in predsednika vlade.

Erjavec je v zvezi s tem še poudaril, da tudi njega zanima, ali so davkoplačevalci v dokapitalizacijo NLB-ja vložili ustrezno vsoto denarja. V zvezi s tem se sicer obeta razprava na parlamentarni komisiji za nadzor javnih financ. Glede očitkov, da se želijo okoristiti z zavračanjem prodaje NLB-ja, pa je Erjavec dejal, da bi bile pokojnine bistveno višje, "če bi bil NLB bankomat za DeSUS."

Gašperšič bi moral odgovoriti na nekaj vprašanj

Za razvoj Slovenija potrebuje modernizacijo železnic in s tem tudi drugi tir, je povedal predsednik DeSUS-a. Tudi če referendum ne bo uspel, Erjavec meni, da bo moral minister za infrastrukturo Peter Gašperšič odgovoriti na nekaj vprašanj, med drugim o ceni, o vlogi Madžarske in o potrebi po civilnem nadzoru nad projektom. Ob tem je izrazil obžalovanje, da ni bilo bolj konstruktivnih pogovorov med ministrstvom za infrastrukturo in civilno družbo.

Prvak DeSUS-a ni preveč optimističen niti glede gradnje proizvodnega obrata Magne Steyr v Hočah.

Kompromis glede sklada je mogoč

Pri demografskem skladu Erjavec pričakuje, da bo še v juniju na vladi. Po njegovi oceni je pri tem vprašanju mogoče najti kompromis v koaliciji. V DeSUS-u vztrajajo, da gre 34-odstotni delež Zavarovalnice Triglav v demografski sklad, ki bi tudi upravljal te delnice.

Prav tako je Erjavec znova izrazil zadržanost do predlaganih rešitev iz osnutka zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Ko bo napisano tudi besedilo zakona, pa v DeSUS-u pričakujejo ponovno javno razpravo na to temo.

DeSUS ne bo imel kandidata za predsednika

Na vprašanje o pričakovanjih pred odločitvijo glede arbitraže o meji pa je Erjavec, sicer zunanji minister, še dejal, da bi si želel, da bi Hrvaška spoštovala odločbo. "To je bil tudi pogoj, da je Slovenija umaknila zadržke, ko je šlo za njeno polnopravno članstvo v EU-ju," je spomnil.

Na klavzuri so se še odločili, da na predsedniške volitve stranka ne bo odšla s svojim kandidatom, pač pa nameravajo enega od njih podpreti – po možnosti tistega, ki bo imel realne možnosti za zmago, je povedal prvak DeSUS-a. Kot je napovedal, se bodo o podpori kandidatu odločili do začetka uradne volilne kampanje.

L. L.