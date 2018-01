Erjavec: Evropska komisija ni pozvala Slovenije k podpori hrvaškemu vstopu v OECD

Zunanji minister zanika navedbe hrvaških medijev

15. januar 2018 ob 15:17

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Zunanji minister Karl Erjavec zanika poročanje hrvaških medijev, po katerih naj bi Evropska komisija priporočila Sloveniji in Madžarski, da podpreta kandidaturo Hrvaške v OECD-ju.

Hrvaški mediji so konec tedna na podlagi odgovora evropske komisarke za trgovino Cecilie Malmström hrvaškemu poslancu v Evropskem parlamentu Toninu Piculi poročali, da je Evropska komisija pozvala Slovenijo in Madžarsko, naj ne onemogočata vstopa Hrvaške v OECD. A je Erjavec te navedbe zanikal in poudaril, da to vprašanje ni stvar Evropske komisije, čeprav velja med državami članicami EU-ja načelo solidarnosti, po katerem države EU-ja podprejo članico pri kandidaturah v mednarodne zveze.

Vendar gre pri Hrvaški za poseben primer, je poudaril Erjavec: "Eno izmed meril za članstvo v OECD-ju je tudi vladavina prava, spoštovanje mednarodnih pogodb. To je zlasti pomembno za gospodarsko sodelovanje, ker če tu ne velja vladavina prava, tudi ko gre za investicije, sklepanje pogodb, to pomeni, da to okolje ni varno, kar zadeva poslovanje." Izpostavil je tudi, da je po informacijah, ki jih imajo, Hrvaška med kandidatkami za članstvo v OECD-ju slabo pripravljena, tako da v tem trenutku niti ne izpolnjuje vseh potrebnih pogojev.

Komisarka obžaluje drugačno mnenje

Dokler je zunanji minister, dokler bo v vladi in dokler ne bosta spoštovana arbitražna razsodba in mednarodno pravo, pa ne bo podprl članstva Hrvaške v OECD-ju in schengenskem območju, je dejal. Hrvaška sicer tudi za članstvo v schengenu ne izpolnjuje pogojev, ob tem da brez implementacije arbitražne razsodbe "ne vemo, kje Hrvaška vidi mejo med Slovenijo in Hrvaško", je dejal Erjavec in dodal, da od februarskega srečanja hrvaškega premierja Andreja Plenkovića s predsednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem pričakuje, da mu bo Juncker "jasno povedal stališče Evropske komisije, da je treba implementirati arbitražno razsodbo".

Komisarka za trgovino je hrvaškim medijem odgovorila, da je "obžalovanja vredno, da imata dve državi članici drugačno stališče od tistega, ki ga zastopajo tako komisija kot predstavnica EU-ja v OECD-ju ter druge države članice v razpravi o širitvi OECD-ja". "Komisija, ki izkoristi vsako priložnost, da spomni na evropsko dolžnost do lojalnega sodelovanja, je pozvala in še naprej poziva države članice, ki jih to zadeva, k sledenju skupnega stališča, sprejetega leta 2007, ter da med seboj in znotraj EU-ja rešijo kakršna koli dvostranska vprašanja." Poleg Slovenije članstvu Hrvaške v OECD-ju nasprotuje tudi Madžarska zaradi odnosa Zagreba do madžarske energetske družbe MOL.

