Geza Filo: Svoboda je srčika protestantizma

Dan reformacije

31. oktober 2017 ob 17:20

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Reformacija je svobodo razumela kot osvoboditev, ki jo podarja Bog, je v bogoslužju ob dnevu reformacije v evangeličanski cerkvi v Ljubljani dejal evangeličanski škof Geza Filo.

"Reformacija je svobodo razumela kot osvoboditev, ki jo podarja Bog, ter je to svobodo usmerila radikalno navznoter in konsekventno navzven, pri čemer se je pri obojem sklicevala na osvobajajoče biblijske perspektive, in oboje je imelo posledično velik vpliv na razumevanje Boga in človeka," je dejal evangeličanski škof Geza Filo.



Reformacije ne moremo omejiti na zgolj eno temo, je dodal, osrednji pomen si deli več teoloških, antropoloških in socialnih tem. "Vseeno pa lahko z dobrimi razlogi sklepamo tako: ko govorimo o svobodi, gre za srčiko protestantizma," je poudaril.

S temo svobode so reformatorji znova oživili osrednjo biblijsko temo "osvobojeni po Božji milosti", ki po njegovih besedah tudi danes namiguje na vprašanja, kot so, kje torej je svoboda, kje je svoboda v Cerkvah, v osebnem življenju, v družbi in kje jo lahko izkusijo ljudje, ki so na begu ali pa delajo v sodobnih suženjskih razmerah.

Filo je dejal, da biblijska beseda navdaja z upanjem, da svobode, ki temelji v duhovni navzočnosti Boga, ne moremo ustaviti. "Le ljudje se moramo spremeniti, ljudje moramo spremeniti svoje mišljenje. Toda začeti moramo, tako kot pred 500 leti Martin Luter, pri sebi," je poudaril.

Drugačen Bog

Luter je po njegovih besedah drugačnega Boga, kot mu ga je predstavljala takratna njegova Cerkev, odkril z besedami apostola Pavla v pismu Rimljanom, da "človek doseže opravičenje po veri, brez del postave". Te besede so Lutru prinesle osvoboditev, pravi Filo, saj da je spoznal, da ni treba, da si prisluži Božjo ljubezen in naklonjenost tako, da polni svoj duhovni in moralni račun. "To je svoboda krščanskega človeka. To je tisto, kar je bilo za Lutra življenjsko odrešilno. In to je tisto, kar Lutra dela velikega," je dejal Filo.

Do realizacije Lutrove reformacijske miselnosti je prišlo tudi na Slovenskem. "Sodobna slovenska duhovna realnost, vsaj na ravni Cerkve, jezika, književnosti in kulture, verjetno nikoli ne bi bila takšna, kot je, če ne bi bilo luteranske reformacije," meni Filo.

Trubarjev 'stati inu obstati'

Veličina slovenskega reformatorja Primoža Trubarja je po njegovih besedah v tem, da je presegel življenjske udarce in se vedno znova dvignil. "Reševala ga je njegova močna vera in vdanost duhovnemu poslanstvu. 'Stati inu obstati' je bilo Trubarjevo prekaljeno reklo, za katerim stojijo njegov življenjski boj in idealizem, njegova močna osebnost, njegova globoka ljubezen do slovenskega naroda," je dejal Filo in dodal, da je namesto grenkobe, zamer in maščevanja v narodno skrinjico položil vrednote, na katerih je preprosto ljudstvo slovenskih dežel do danes raslo in odraslo kot kulturni narod.

Bogoslužja so se med drugimi udeležili tudi predsednik države Borut Pahor, predsednik DZ-ja Milan Brglez in predsednik državnega sveta Mitja Bervar, varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, predsednica ustavnega sodišča Jadranka Sovdat, ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore ter predstavniki Islamske skupnosti v Sloveniji.

Ob dnevu reformacije bo zvečer na Trubarjevi domačiji na Rašici prireditev Občine Velike Lašče, na kateri bo govornik raziskovalec in urednik Zbranih del Primoža Trubarja Jonatan Vinkler.

Al. Ma.