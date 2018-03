Mesec: Na volitve gremo po še boljši izid

Več kot 300 podpornikov na prvem rednem kongresu Levice

24. marec 2018 ob 12:00,

zadnji poseg: 24. marec 2018 ob 15:52

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Člani Levice so na kongresu v Ljubljani potrdili volilni program stranke za državnozborske volitve in predstavili del kandidatne liste. Koordinator stranke Luka Mesec je v nagovoru povzel delo v preteklem mandatu in napovedal, da gredo na volitve po še boljši izid, kot so ga dobili na prejšnjih.

Izid bo po besedah Mesca osnova za to, da se po volitvah resno pogovorijo z morebitnimi partnerji, kako iz programa Levice, ki je po njegovem mnenju realen, narediti vladni program. Večja možnost za dosego ciljev je v koaliciji, vprašanje pa je, ali "bomo zmožni oblikovati koalicijo, ki nam bo dovolj blizu, da bomo lahko govorili skupen jezik", je v izjavi ob robu kongresa povedal Mesec.

Kot je dejal, računajo na podvojitev poslanskih sedežev. Na vprašanje, kako se bodo spopadali s konkurenco na levem političnem polju, je odgovoril z oceno, da si je Levica v tem mandatu zgradila kredibilnost, prepoznavnost in bodo ljudje znali racionalno presoditi, kateri program in ekipa sta kredibilnejša. "V tem smislu nas konkurenca ne skrbi, ampak jo pozdravljamo," je zagotovil Mesec, sicer tudi vodja poslanske skupine Levice.

S programom sledijo že začrtanim vsebinam

"Trdno verjamemo in stojimo za tem, da družba potrebuje korenite spremembe. Naš program ponuja vsaj nekatere rešitve nanje," je dodal. V nagovoru je podaril, da v iztekajočem se mandatu niso bili stranka enega vprašanja, ampak stranka, ki se je borila na vseh frontah, na katerih se jim je zdelo potrebno, in so bili konsistentni.

Tako tudi s programom v glavnem sledijo že začrtanim vsebinam, naravnani so v cilj blaginje za vse, ne le za peščico. Program predvideva zavzemanje za dostojno delo, krepitev soupravljanja podjetij, soudeležbo delavcev pri dobičku in boljši nadzor nad kršitvijo pravic delavcev.

Obljubljajo omejitev razmerja plač na ena proti pet, boj proti nerazvitosti, stagniranju plač, zaostanku vlaganj v izobraževanje, znanost in razvoj, spremembo načina upravljanja javnega premoženja. Napovedujejo ustavitev postopkov privatizacije in uvedbo demokratičnega nadzora v SDH-ju in slabi banki.

Program se usmerja tudi v skrb za javno šolstvo in javno zdravstvo ter v dosledno ločitev med javnim in zasebnim. Izpostavljajo boj proti revščini in vsem oblikam družbene izključenosti. Pri tem navajajo takojšen dvig minimalne plače nad 700 evrov, zavzemanje za pokojnine, ki zagotavljajo varno starost, in dvig socialnih pomoči.

Predstavili del kandidatne liste za volitve

V razpravi o programu je bilo slišati pohvale, a tudi opozorila. Med drugim, da se morajo predstaviti z realnimi ukrepi in zanje pojasniti tudi vir finančnih sredstev, postaviti prioritete in načrt izvedbe. Vsega namreč ne bodo mogli uresničiti v enem mandatu, je poudarila ena izmed razpravljavk.

Mesec je v odgovor na to poudaril, da je program izhodišče, ki zajema vse sektorje, in bo Levica, če postane vladna stranka, dobila le delček pristojnosti za upravljanje države. Tako je napovedal, da bodo iz programa izluščili prioritetne ukrepe in jih razvrstili v smiselno časovnico za udejanjanje.

Na kongresu so predstavili tudi del kandidatne liste za volitve. Med znanimi obrazi je poleg aktualnih poslancev tudi Alma Rekič, poznana iz priljubljenega kulinaričnega šova MasterChef.

Prvi ukrep: Dvig minimalne plače

Zbrane je sicer prva nagovorila Violeta Tomić, namestnica koordinatorja stranke in poslanka, ki je poudarila boj stranke proti revščini. "Ko v Levici govorimo o trdovratnih posledicah revščine, izpostavljamo dejstvo, da je revščina začarani krog, iz katerega je težko pobegniti," je poudarila.

Spomnila je, da ima Slovenija gospodarsko rast in da so dobički milijardni, hkrati pa je po njenih navedbah 280.000 revnih, med njimi so tudi zaposleni, ki delajo, a od dela ne morejo preživeti. Tako je napovedala, da bo prvi ukrep Levice po volitvah dvig minimalne plače na 700 evrov brez dodatkov.

Omenila je tudi revne otroke in po njenih besedah katastrofalen položaj upokojencev ter okrcala vlado "z večnim Karlom Erjavcem".

Slovenija bo ekosocialistična ali pa je ne bo

Kot je poudarila poslanka, Levica ne obljublja, pač pa dela, pripravljene imajo tudi zakone. "Levica je postala politična sila, ki vedno ponuja alternativo," je dejala. Obenem je priznala, da so naredili tudi nekaj napak, na katerih se učijo in postajajo boljši. A trdno stojijo za programom, ki ga bodo danes potrdili, in resno mislijo, kar govorijo.

Tako je obljubila, da si bodo še naprej prizadevali za pravice najšibkejših, za zmanjševanje razlik, v dobro okolja in povečanja samooskrbe. Narediti bo treba tudi revizijo denacionalizacijskih postopkov, je dodala.

Slovenija bo ekosocialistična ali pa je ne bo, je še dejala Tomićeva in napovedala, da bo Levica iz naslednje bitke izšla še močnejša.

Sa. J.