Nekdanji slovenski "superminister" išče rešitve, kako zajeziti lažne novice

Žigo Turka je Evropska komisija v skupino strokovnjakov izbrala na podlagi samoprijave

17. januar 2018 ob 08:38

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Nisem iskal podpore nobene organizacije ali države, nikogar ne predstavljam in sodelujem kot neodvisni strokovnjak v lastnem imenu in s svojimi mnenji," je svoje sodelovanje v skupini evropskih strokovnjakov za lažne novice pojasnil Žiga Turk.

Evropska komisija pripravlja načrt, kako bi se uspešno spopadla z lažnimi novicami in spletnimi dezinformacijami. V ta namen je novembra 2017 ustanovila strokovno skupino na visoki ravni, ki naj bi dognala, kakšne vrste ukrepov naj bi sprejeli na ravni EU-ja, da bi državljanom zagotovili učinkovita orodja za prepoznavanje zanesljivih in preverjenih informacij ter se prilagodili izzivom digitalne dobe.

V t. i. High Level Group (HLEG) je bilo izbranih 39 strokovnjakov. Za marsikoga je bilo presenetljivo, da se je med njimi pojavilo ime nekdanjega slovenskega "superministra" Žige Turka (v zadnji Janševi vladi je bil namreč minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport). Turk je zelo dejaven na spletu, saj je vsakodnevno aktiven na Twitterju, piše bloge ...

Izbor na podlagi strokovnega znanja in izkušenj

Turka v skupino strokovnjakov, ki bo Evropski komisiji svetovala glede možnosti razkrinkanja lažnih novic in ocenjevala njihovo razsežnost, ni uradno predlagala Slovenija. Na predstavništvu Evropske komisije pravijo, da je Evropska komisija javno pozvala strokovnjake k prijavi, ki je potekala do sredine decembra.

"Prispelo je 349 prijav, člani so bili skrbno izbrani na podlagi njihovega strokovnega znanja in izkušenj, ob upoštevanju raznolikosti članov skupine (tiskani in avdiovizualni mediji, družbeni mediji, civilna družba, novinarji in akademiki, geografska in spolna uravnoteženost). Kriteriji za izbor so bili objavljeni v pozivu k prijavi. V skupini je 39 članov (in predsednik), predstavniki prihajajo iz 19 držav članic EU-ja (in tudi Švice in ZDA). Člani skupine naj bi se predvidoma še dvakrat sestali v februarju (7. in 23.) in nato marca predstavili končno poročilo (posamezne podskupine strokovnjakov bodo lahko imele tudi dodatne virtualne sestanke)," so pojasnili pri Evropski komisiji.

Dela in naloge omenjene skupine so zbiranje mnenj o tem, kakšne ukrepe bi lahko sprejeli na ravni EU-ja, da bi državljanom zagotovili učinkovita orodja za prepoznavanje zanesljivih in preverjenih informacij in pregledali obseg problema, vključno s tem, kako državljani in zainteresirane strani zaznajo lažne novice, kako se zavedajo spletnih dezinformacij ali kako zaupajo različnim medijem.

Hkrati naj bi tudi ocenili ukrepe, ki so jih platforme, mediji, medijske organizacije in organizacije civilne družbe že sprejele, da bi preprečile širjenje lažnih novic na spletu, pa tudi stališča o vlogah in odgovornostih zainteresiranih strani.

Turk: Sodelujem kot neodvisni strokovnjak

"Evropska komisija je decembra objavila javni razpis za članstvo v skupini, na katerega sem se prijavil kot eden od menda več kot 350 kandidatov. Nisem iskal podpore nobene organizacije ali države, nikogar ne predstavljam in sodelujem kot neodvisni strokovnjak v lastnem imenu in s svojimi mnenji," je svoje sodelovanje v skupini strokovnjakov za MMC opisal Žiga Turk, ki je na seznamu skupine naveden kot predstavnik ljubljanske univerze.

"Na plenarni seji smo predstavili vsak svoje izhodišče za razpravo, se dogovorili o načinu dela, določili datuma naslednjih sestankov, sprejeli poslovnik in se razdelili v delovne skupine. Sodelujem v skupini 1, ki ima naslov 'Obseg problema v luči temeljnih principov in vloge oblasti'. Znotraj delovnih skupin smo opravili prve razprave. Ker gre za vmesne in delovne rezultate o njih ne morem in ne smem poročati," je pojasnil vsebino prvega sestanka skupine strokovnjakov, ki se je zgodil v ponedeljek.

Gregor Cerar