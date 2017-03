Nespoštovanje ustavnih odločb se kopiči

Sprevrženo je, da se zakonodajalec ne odzove, pravi sodnica

30. marec 2017 ob 14:43

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Predsednica ustavnega sodišča Jadranka Sovdat je opozorila, da je bilo konec lanskega leta 10 ustavnih odločb, ki jih zakonodajalec ni spoštoval.

Ob predstavitvi poročila o delu ustavnega sodišča je Sovdatova posebej opozorila na pomen spoštovanja ugotovitvenih odločb. Obveznost zakonodajalca, da nezakonitost odpravi, izhaja iz načel pravne države in delitve oblasti, prav tako je izrecno zapisana v zakonu, je opomnila. A je bilo ob koncu lanskega nespoštovanih še 10 ustavnih odločb, od tega ena za podzakonski predpis, je povedala.

Med temi je Sovdatova izpostavila odločbo o 100-odstotnem financiranju zasebnih osnovnih šol, na katero doslej po njenih besedah še ni bilo odziva. Ni sprevrženo, je dejala, če se zakonodajalec prelevi v ustavodajalca in se na odločbo ustavnega sodišča odzive s spremembo ustave. "Je pa sprevrženo kvečjemu to, da zakonodajalec niti ne spremeni ustave niti ne sprejme zakonske ureditve. To je tisto, kar ga ustava obvezuje," je poudarila.

Vse več zadev in vse manj jih je zavrženih

Število zadev, ki jih ustavni sodniki prejmejo v obravnavo, se v zadnjem času ponovno povečuje. Tako so lani prejeli 1.324 zadev, kar je osem odstotkov več kot leto pred tem. Med temi je bilo 80 odstotkov ustavnih pritožb, 18 odstotkov pa zahtev za oceno ustavnosti.

Zaradi tega je manj rešenih zadev, je pa med rešenimi zadevami po njenih besedah velik delež odločb. Sovdatova je tudi izpostavila, da je vedno manj zadev zavrženih, saj so vlagatelji vse bolj kvalificirani.

Predsednica ustavnega sodišča se je dotaknila še kadrovskih menjav v sestavi ustavnega sodišča. Izbire sodnikov ni želela komentirati, verjame pa, da bodo kos svojim nalogam, ne glede na njihov svetovni nazor. Različnost pogledov je po njenih besedah celo zaželena, saj lahko nasprotovanja pripeljejo do boljše kakovosti odločb.

A. Č.