Predčasno svoj glas oddal manj kot odstotek volilnih upravičencev

Glasoval je že 14.201 človek

22. september 2017 ob 12:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po podatkih občinskih komisij se je predčasnega glasovanja na referendumu o zakonu o drugem tiru v treh dneh udeležilo 0,83 odstotka vseh volilnih upravičencev oziroma 14.201 volivec, so sporočili iz DVK-ja.

Na državni volilni komisiji so ob tem dopisali, da se je predčasnega glasovanja na zadnjem referendumu - leta 2015, ko so volilni upravičenci odločali o uveljavitvi zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih - udeležilo 24.480 volivk in volivcev oziroma 1,43 vseh volilnih upravičencev.

Referendumsko glasovanje bo, kot je znano, potekalo v nedeljo. Za zavrnitev zakona mora več volivcev glasovati proti zakonu, poleg tega mora po ustavni ureditvi proti zakonu glasovati najmanj 20 odstotkov vseh volilnih upravičencev, torej okoli 340.000 volivcev. Takšna ureditev je v veljavi od sprememb ustave leta 2013 in zagotavlja strožje pogoje za zavrnitev zakona.

Referendum o drugem tiru bo tretji referendum doslej, izpeljan po teh pravilih. Junija 2014 pobudnikom referenduma zaradi prenizke udeležbe ni uspelo zavrniti novele zakona o arhivih, so pa volivci na referendumu decembra 2015 zavrnili novelo zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.

T. K. B.