Prometno zelo obremenjena prva avgustovska sobota

Dolge kolone pred Karavankami

4. avgust 2018 ob 14:02,

zadnji poseg: 4. avgust 2018 ob 22:06

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Največ potrpljenja so vozniki potrebovali na mejnem prehodu Gruškovje, kjer je bila čakalna doba za vstop v državo tudi tri ure in ena ura za izstop, več kot uro in pol pa so za izstop iz države čakali na MP Dragonja in Sečovlje.

Na prvo avgustovsko soboto so se predvsem pred mejnimi prehodi vile dolge kolone vozil. Na primorski avtocesti med Postojno in Ravbarkomando, pri počivališču Studenec proti Kopru je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas. Nastaja zastoj.

Na koncu dolenjske avtoceste od Mokric proti Obrežju je kolona dolga dva kilometra, zastoji oz. čakalne dobe so tudi na prehodih Starod, Dragonja, Jelšane in Gruškovje.



Prav tako je bil ves dan povečan promet na več hrvaških cestah, med drugim na avtocesti Zagreb–Split–Ploče, na istrskem ipsilonu, jadranski magistrali, zagrebški in reški obvoznici ter v trajektnih pristaniščih.

La. Da.