Sindikati protestirali pred gospodarstveniki: Zahtevamo višje plače

Protest sindikatov pred poslopjem GZS-ja

5. december 2018 ob 13:58

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Z veseljem delam, še raje živim," "Pošlji GZS30 na 1919" in "Skupaj za višje plače" so sporočila protesta sindikatov pred poslopjem gospodarskih organizacij. S protestom so zahtevali višje plače v gospodarstvu in pripravljenost delodajalcev na socialni dialog pri sklepanju kolektivnih pogodb.

Protestni shod, ki sta ga napovedali Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in konferenca Pergam, pridružile pa so se jim tudi centrale KS90, Alternativa in Neodvisnost, je bil v prvi vrsti odziv na grožnje delodajalskih organizacij o odstopu od kolektivnih pogodb, če pride do spremembe zakona o minimalni plači. Odziv na predlagane spremembe, po kateri bi se minimalna plača dvignila za 30 evrov in bi se iz nje izvzeli vsi dodatki. Predlaganim spremembam so v Združenju delodajalcev Slovenije nasprotovali predvsem zaradi odsotnosti socialnega dialoga.

A socialni dialog z gospodarstvom je zamrl že dolgo prej opozarjajo sindikati in dodajajo, da tarifni deli kolektivnih pogodb v marsiakateri panogi vsebujejo osnove, ki so krepko pod minimalno plačo. Tako je Jakob Počivavšek iz Pergama v svojem nagovoru opozoril, da se nenehno govori o gospodarski rasti in blaginji, "potem pa govorijo, da bodo propadli zaradi 30 evrov minimalne plače." Počivavšek je ob tem dejal, da gospodarstveniki visoke rasti ne delijo z zaposlenimi, in da delodajalce številni opozarjajo na to, "a so očitno gluhi, zato smo danes glasni."

"Delili so nas na javne in zasebne ter na zaposlene in prekarce"

Protest je v osnovi opozarjal na težave delavcev v gospodarstvu, zlasti v panogah z delavcem neprijaznimi kolektivnimi pogodbami, a so ga podprli tudi sindikati javnega sektorja, saj so težave delavcev vsem skupne oziroma kot je dejal Počivavšek: "Poskušali so nas deliti na javni in zasebni sektor, potem na prekarce in redno zaposlene. Ni jim uspelo." Da so težave skupne vsem delavcem so sicer izpostavljali vsi govorniki.

Solidarnostno so se protestu pridružili tudi predstavniki sindikata Mladi Plus, ki so poudarili, da je solidarnost ključnega pomena v sindikalnem boju, saj je treba zahtevati dostojno plačilo za dostojno delo za vse generacije oziroma kot je dejal Adin Crnkić: "Mladi smo tu najbolj na udaru zaradi prekarizacije. A boj za dostojno plačilo je skupen vsem." Podobno je izpostavil tudi Marko Funkl iz Sindikata Prekarcev: "Prekarnost znižuje ceno delu, zato je boj za višje plače tudi boj prekarcev."

"Delavke v Mercatorju pod minimalcem, direktor nad 30 tisoč mesečno"

Da so delitve delavcev zgolj orodje za zanetiti spor med delavci je v svojem govoru izpostavil David Švarc, ki je med drugim dejal, da so sindikati javnega sektorja vse prevečkrat deležni napadov delodajalskih organizacij, ki skušajo zanetiti spor med industrijskimi delavci in delavci v javnem sektorju "nihče od njih si pa ne upa reči, da je prigarana plača medicinske sestre, poliicsta, strežnice v domu ostarelih, reševalca, vzgojiteljice, paznika v zaporih, baletne plesalke, poklicnega gasilca, čistilke, hišnikov, kuharjev, previsoka. Tega ne rečejo, ker dobro vedo, da so tudi te plače še vedno prenizke."

Švarc je ob tem izpostavil, da se delodajalci bojijo da bi se po uspešnem boju v javnem sektorju aktivirali tudi delavci v zasebnem sektorju. "Bojijo se za svoje dobičke, za svoj luksuz. Kako naj si drugače razlagamo dejstvo, da je osnovna plača gasilca v Petrolu malo čez 900 bruto, plača direktorja pa preko 27 tisoč evrov. Da so plače Gorenjevih delavcev malo nad minimalnimi, direktorjeva pa preko 29 tisoč evrov, da so osnovne plače trgovk v Mercatorju minimalne, direktorjeva pa, kljub poslovanju z izgubo, preko 30 tisoč evrov na mesec." Podobno so sicer izpostavili predstavniki sindikata Zavarovalnice Triglav, ki so prišli podpreti shod in dejali, naj "delodajalci živijo s 650 evri na mesec. Vse kar je pod 1.000 evrov neto ni vredno dostojnega življenja."

Delodajalci na pogajanja o kolektivnih pogodbah niso pripravljeni

Med protestniki je bilo veliko predstavnikov sindikatov v tistih panogah, kjer so kolektivne pogodbe najmanj prijazne delavcem. Tako so se shoda udeležili tudi predstavniki SDPZ-ja in SVAS-a, saj so pogajanja o kolektivni pogodbi, ki, spomnimo, omogoča delodajalcem, da čas, ki ga voznik avtobusa preživi med čakanjem na postaji obračunajo kot tretjino delovne ure, po letu dni zastala na mrtvi točki. Endre Mesaroš iz SVAS-a je ob tem dejal, da se je shoda udeležil, ker se mora "šikaniranje delavskega razreda enkrat zaključiti. Gospodarstvo cveti, delavske plače pa so na dnu." Podobno je opozorila tudi Saška Kumer iz SDPZ-ja, ki je opozorila na nepripravljenost delodajalcev za pogajanja o kolektivnih pogodbah v prevozni dejavnosti. "Pogajanja z avtobusnimi podjetji so zastala, medtem ko se delodajalci pri voznikih tovornjakov sploh niso pripravljeni pogovarjati o kolektivni pogodbi."



Protestnega shoda so se sicer udeležili tudi predstavniki in poslanci stranke Levica, ki je že v prejšnjem sklicu predlagala podobno spremembo zakona o minimalni plači. Poslanec Levice Miha Kordiš je ob tem dejal, da so prišli podpreti sindikate v skupnem zagovarjanju višjih plač. "Delodajalci kujejo dobičke na rokah in glavah delavcev, zato je prav, da se ta blaginja ustrezno razporedi."

Med protestniki je bilo slišati tudi mnenje, da je tokrat shod organiziran na pravi lokaciji oziroma kot je izpostavil Goran Lukić iz Delavske svetovalnice: "Prišli smo bogatim bogatašem pokazati bogate reveže." Predsednica ZSSS-ja Lidija Jerkič je ob tem izpostavila, da je "dovolj humanitarnih akcij za otroke zaposlenih in dovolj je nizkih pokojnin," in ob tem dodala, da delavci zahtevajo le spoštovanje. Jerkičeva in Počivavšek sta se po shodu na povabilo GZS-ja sestal

Luka Lukič