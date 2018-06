Sloveniji čestitali: Trump, Putin, Grabar-Kitarovićeva, Berdimuhamedov ...

Ob dnevu državnosti

25. junij 2018 ob 12:11

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Sloveniji ob dnevu državnosti čestitajo številni tuji državniki: Predsednik ZDA Donald Trump, Ruske federacije Vladimir Putin, dva evropska kralja, turkmenistanski predsednik Gurbanguli Berdimuhamedov ...

Predsednik republike Borut Pahor je ob dnevu državnosti v imenu Republike Slovenije prejel številne čestitke iz sveta, so sporočili iz njegovega urada. Predsednik ZDA Donald Trump je izrazil zadovoljstvo, da je Slovenija zanesljiva partnerica Združenih držav Amerika že od leta 1992, ko smo vzpostavili diplomatske odnose. Zapisal je, da državi odnose poglabljata tudi v okviru Nata, kjer se skupaj borimo za ohranitev skupnih vrednot. Američani cenijo partnerstvo s Slovenijo, od sodelovanja proti terorizmu do prizadevanj za izboljšanje stabilnosti na Zahodnem Balkanu in Bližnjem vzhodu, je še zapisal Trump in dodal, da se "veseli nadaljnjega sodelovanja za močno in mirno Evropo".

Predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin je v čestitki zapisal, da v Rusiji visoko cenijo konstruktivne odnose s Slovenijo. Izrazil je prepričanje, da bosta državi s skupnimi napori lahko zagotovili nadaljnji razvoj dvostranskega sodelovanja na trgovinsko-gospodarskem, znanstveno-tehničnem in drugih področjih.

Petro Porošenko, predsednik Ukrajine, se je Pahorju zahvalil za podporo Slovenije suverenosti in ozemeljski celovitosti njegove države. Romunski predsednik Klaus Werner Iohannis pa je v izrazih pričakovanja krepitve sodelovanja med državama izrazil zadovoljstvo, da se bo slovenski predsednik udeležil naslednjega srečanja iniciative Treh morij, ki bo v Bukarešti septembra.

Pahor je čestitke dobil tudi od hrvaške kolegice Kolinde Grabar-Kitarović. Ta je spomnila, da sta Slovenija in Hrvaška sosednji državi, ki ju povezujeta tradicionalno prijateljstvo in sodelovanje. Oba naroda imata veliko skupnega, delita si praznik osamosvojitve in številne skupne evropske vrednote. "V tem duhu zrelosti in modrosti lahko rešimo tudi druga odprta vprašanja med državama in verjamem, da bomo vezi med narodoma še okrepili s konstruktivnim sodelovanjem na področjih gospodarstva, kulture, znanosti, obrambe in varnosti," je glede na sporočilo iz Pahorjevega urada zapisala hrvaška predsednica.

Predsednik Italije Sergio Mattarella je izpostavil odlične odnose med državama in spomnil na nedavno srečanje s Pahorjem v Rimu.

Čestitke so predsedniku Pahorju poslali tudi španski kralj Felipe VI., švedski kralj Karl XVI. Gustav, švicarski predsednik Alain Berset, finski predsednik Sauli Niinisto in turkmenistanski predsednik Gurbanguli Berdimuhamedov.



Kaj poreče Evropska komisija

Evropska komisija je na spletnih družbenih omrežjih objavila čestitke Sloveniji in Hrvaški ob njunem prazniku, dnevu državnosti. Sloveniji je med drugim namenila sporočilo skupnega prizadevanja za "vladavino prava", Hrvaško pa je ocenila za "navdih za to, kar naj bi Unija postala v prihodnosti". "Danes praznujemo s Slovenijo, z ramo ob rami s Slovenci," je komisija zapisala na svojem uradnem računu na Twitterju. Na Instagramu je spomnila še, da ima Slovenija kot edina članica EU-ja praznik, posvečen tudi kulturi, ki ima "poseben zgodovinski in družbeni pomen za Slovenijo, ko sta kultura in jezik sčasoma prevladala in okrepila ta narod".

"Slovenija je bila del družine EU-ja od maja 2004 in skupaj bomo še naprej gradili močno in trajnostno prihodnost, ko bomo skupaj razvijali vrednote miru, solidarnosti in vladavine prava," so še zapisali na uradnem profilu na Instagramu. Tudi Hrvaška praznuje

Hrvaška pa je bila deležna še dodatnih čestitk. Ob omembi, da bo 1. julija minilo pet let od vstopa Hrvaške v EU, je komisija tako na Twitterju kot na Instagramu zapisala, da je "Hrvaška vzor in navdih, za kar naj bi si Unija prizadevala postati v prihodnosti". "Ko gledamo v svojo prihodnost in skupaj gradimo bolj združeno, močnejšo in bolj demokratično Unijo, bi morali vsi pogledati kako stran iz knjige o Hrvaški. Dežela legend in oaza čudovitih pokrajin, dom velikodušnih gostiteljev, vedno pripravljenih na odkritosrčne pogovore. Čestitke! Praznujmo skupaj," so še zapisali na Instagramu. O slovensko-hrvaškem sporu glede arbitraže in spoštovanja evropske zakonodaje, katerega reševanje komisija prepušča državama, ni niti besede. Prav tako iz teh čestitk ni videti nobene zaskrbljenosti zaradi položaja na Zahodnem Balkanu in sporov glede meja, v katere je vpletena Hrvaška in na kar je Evropska komisija na primer opozorila v svoji širitveni strategiji.

Al. Ma.