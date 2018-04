SŠK: Cerkvi ni treba prijaviti suma kaznivega dejanja, posebej ko žrtev temu izrecno nasprotuje

Pojasnilo Slovenske škofovske konference (SŠK) glede cerkvenih prijav organom pregona

16. april 2018 ob 18:24

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Če bi Cerkev prijavljala sume tovrstnih kaznivih dejanj v nasprotju s stališčem žrtve in določbami zakonodaje, potem bi se žrtve redkeje odločale za prijavo sumov spolnih zlorab," pravijo v Slovenski škofovski konferenci.

Slovenska škofovska konferenca (SŠK) je v odzivu odgovorila na več vprašanj medijev, ali Cerkev organom pregona mora prijaviti sum kaznivega dejanja, tudi če žrtev tega izrecno ne želi.

Pred nedavnim je namreč murskosoboška škofija sporočila, da je "zaradi suma kaznivega dejanja" iz župnije sv. Janeza Krstnika v Ljutomeru umaknila župnika Andreja Zrima.

Na spletni strani škofije je škof Peter Štumpf navedel, da se je moral župnik umakniti po navodilih zakonika cerkvenega prava in na podlagi mnenja izvedenske skupine za reševanje spolnih zlorab, ki deluje pri SŠK-ju. "Umik iz župnije pa nikakor ne pomeni, da je osumljeni resnično kriv; to bo pokazal postopek, po pravnem načelu, da je obtoženi nedolžen, dokler se nasprotno ne dokaže," je zapisal.

Po neuradnih podatkih nekaterih medijev naj bi se nekaj staršev pritožilo nad župnikovim nespoštljivim odnosom do otrok pri verouku. Starši naj ne bi želeli, da se v primer vmeša policija, ampak da se zadeva reši na ravni Cerkve.

Na Policijski upravi Murska Sobota so pojasnili, da primera ne preiskujejo. SŠK pa navaja zakonodajo glede tega, kdo in kdaj je dolžan naznaniti sum kaznivega dejanja. Pri tem menijo, da glede na obstoječo zakonodajo sestavni deli Katoliške cerkve "niso dolžni v vsakem primeru prijaviti suma kaznivega dejanja, še zlasti tam, kjer domnevna žrtev temu izrecno nasprotuje in se ne želi javno izpostaviti ter seveda ne obstaja zakonska dolžnost prijave".

Cerkev mora spoštovati odločitev žrtve

SŠK še pojasnjuje, da ima izvedenska skupina za reševanje spolnih zlorab pri SŠK-ju dolžnost, da žrtev oz. njene zakonite zastopnike seznani z možnostjo prijave pri državnih oblasteh, hkrati ima možnost začeti cerkveni postopek ter domnevni žrtvi zagotoviti ustrezno brezplačno psihološko pomoč.

"Cerkev mora spoštovati odločitev domnevne žrtve oz. njenih zakonitih zastopnikov, za kakšno prijavo se bodo odločili. Prav tako pa ima dolžnost, da umakne duhovnika oz. pastoralnega delavca iz župnije in ščiti njegovo dobro ime, dokler na cerkvenem oz. državnem sodišču ni pravnomočno dokazano, da je kriv očitanega kaznivega dejanja," so še zapisali.

G. C.