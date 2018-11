V iskanju guvernerja po prvem posvetovalnem dnevu brez preboja

Masten, Damijan in Vasle

27. november 2018 ob 17:03

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik republike Borut Pahor je pogovore kandidatu za guvernerja Banke Slovenije opravil z vodji poslanskih skupin LMŠ-ja, SD-ja, SMC-ja, SDS-a in Levice. Noben kandidat nima zadostne podpore.

Potrebnih 46 glasov poslancev nima zagotovljenih še nihče, največkrat se omenjajo ekonomisti Igor Masten, Jože Damijan in Boštjan Vasle.

Damijana podpirajo v LMŠ-ju, Levici in SD-ju, kjer podpirajo tudi v. d. direktorja urada za makroekonomske analize in razvoj Vasleta. Vasleta podpirajo še v SMC-ju, medtem ko v SDS-u imena, komu bi namenili podporo, ne želijo izdati.

Pahor bo v sredo pogovore nadaljeval z DeSUS-om, SAB-om, NSi-jem, SNS-om in predstavnikoma narodnih skupnosti. V NSi-ju in SAB-u so že napovedali, da podpirajo Mastena. Koga podpirajo preostali, še ni znano.

Kandidata Eva Lorenčič iz Evropske centralne banke in nekdanji prvi mož Kapitalske družbe Tomaž Toplak tako ostajata v senci. Možnost, da bi Pahor za guvernerja predlagal katerega od kandidatov, ki se v drugi izborni krog ni prijavil, so tokratni razpravljavci pri njem zavrnili.

Vodja poslanske skupine LMŠ-ja Brane Golubović je po srečanju s predsednikom države Borutom Pahorjem povedal, da je njihov kandidat Damijan, pri čemer pa se zavedajo, da nima dovolj glasov. "Če bo Pahor predlagal koga drugega, se bomo z njim pogovorili in se nato odločili," je dodal.

Podobno je povedal vodja poslanske skupine Levica Matej T. Vatovec. "Damijanova stališča so tista, ki nas prepričajo," je povedal ter glede podpore kakšnemu drugemu kandidatu dodal, da je treba počakati na to, kako se bo v nadaljnjem postopku oblikovala večina.

Vodja poslanske skupine SD-ja Matjaž Han je povedal, da podpirajo Damijana, pa tudi Vasleta. Za to so se odločili po pogovorih z vsemi kandidati, je povedal. Glede uspešnosti drugega izbornega kroga je optimist, ker meni, da so v DZ-ju vsi dovolj politično modri, da se ne bomo prepirali.

Tudi v SMC-ju podpirajo Vasleta, ki jih je prepričal z odgovori. "Če bo predsednik republike Borut Pahor predlagal koga drugega, se bomo znotraj stranke znova pogovorili," je napovedal vodja poslanske skupine SMC-ja Igor Zorčič.

Medtem so v SDS-u glede tega, komu bi namenili podporo, še naprej skrivnostni. Vodja poslanske skupine SDS-a Danijel Krivec je dejal, da so na Pahorja prenesli stališče o kandidatih, od njega pa pričakujejo "neko pametno odločitev glede kandidature". Glede kandidata se bodo tako odločili, ko bo znano, kdo to bo.

Pahor načrtuje, da bo predlog kandidature v DZ poslal v času, ki bo omogočal, da bo lahko ta o guvernerju lahko odločal na decembrski seji. Banka Slovenije je brez guvernerja od konca aprila. Začasno jo vodi viceguverner Primož Dolenc, ki ga DZ v prvem izbornem krogu za guvernerja ni potrdil.

Al. Ma.