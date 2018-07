V prvem krogu mandatarja najverjetneje ne bo

Mesec in pol po volitvah pogajanja ostajajo na začetku

18. julij 2018 ob 19:54

Ljubljana

Na političnem prizorišču – vsaj kar se tiče prizadevanj za sestavo vlade – danes vlada zatišje. Potem ko je NSi sporočil, da v Šarčevo koalicijo v prvem krogu ne gre, Janša pa nima dovolj glasov za sestavo vlade, so si strankarski pogajalci očitno vzeli nekaj odmora.

V prvem krogu kandidata za mandatarja očitno ne bo. Predsednik republike Borut Pahor lahko jutri od relativnega zmagovalca Janeza Janše pričakuje, da bo zavrnil ponujeno mandatarstvo. Druge izbire praktično nima. Z Janševim SDS-om je pogovore o morebitnem oblikovanju koalicije vodila edino Nova Slovenija.

Glasove Janši obljublja tudi prvak nacionalne stranke Zmago Jelinčič – a je očitno, da ne bi bil del koalicije. Janša in Tonin sta včeraj jasno sporočila, koga si ne želita za koalicijskega partnerja: nobene od treh vladnih strank v zadnjem mandatu. Zaželen partner bi bila Lista Marjana Šarca, pa tudi Stranka Alenke Bratušek. A se za zdaj ta računica ne izide.

Kljub trenutnemu zatišju namreč Šarec še ni vrgel puške v koruzo. Čaka, da se konča prvi krog, v drugem krogu iskanja mandatarja je mogoče še vse. Prevelike panike v Šarčevem krogu zato zaradi odločitve Nove Slovenije ni. Računajo namreč, da si NSi še lahko premisli. Manj verjetno je, da bi začeli pogajanja z Levico – to bi namreč pomenilo, da morajo koalicijsko pogodbo napisati popolnoma na novo.

Janša in Šarec bi spreminjala volilno zakonodajo

Skoraj mesec in pol po volitvah smo torej spet na začetku. Odprto je še vse. Tudi vnovične volitve. A je očitno, da si jih nobena stranka preveč ne želi. Ker so volitve velik finančni zalogaj, stranke pa še niso niti poravnale vseh računov za zadnje, in ker so volitve vendarle nepredvidljive. Zanimivo pri tem pa je, da iz taborov obeh potencialnih mandatarjev opozarjajo na nujne popravke volilnega zakona – pri čemer je v igri odprava volilnih okrajev in uveljavitev absolutnega preferenčnega glasu.

A če ne bo koalicije, bo za to pred morebitnimi novimi predčasnimi volitvami premalo časa, poleg tega spreminjanje volilne zakonodaje zahteva dvotretjinsko večino.

Jolanda Lebar, Radio Slovenija