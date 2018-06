Vlada bo razpravljala le o vsebini tožbe proti Hrvaški, o vložitvi pa ne

Besedilo tožbe proti Hrvaški pred Sodiščem EU-ja

21. junij 2018 ob 08:08

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA

Vlada se bo danes seznanila z vsemi elementi tožbe proti Hrvaški pred sodiščem Evropske unije zaradi neizvajanja arbitražne razsodbe o meji, ne bo pa sprejela odločitve o vložitvi tožbe.

Predsednik vlade Miro Cerar, ki opravlja tekoče posle, je po včerajšnjem sestanku s predstavniki parlamentarnih strank povedal, da bodo odločitev o vložitvi tožbe preverili na seji novega parlamentarnega odbora za zunanjo politiko. Ta se bo lahko sestal šele po ustanovni seji državnega zbora, ki je sklicana za petek.

Cerar je dejal, da med parlamentarnimi strankami obstaja soglasje, da je tožbo treba pripraviti, pa tudi glede glavnih elementov tožbe. "V sedanji situaciji, ko smo tik pred konstituiranjem državnega zbora, sem presodil, da je smiselno opraviti pogovor s predsedniki dosedanjih pa tudi prihodnjih parlamentarnih političnih strank, vendar pa smo vsi skupaj le ugotovili, da bi bilo v pravnem smislu popolnoma korektno, da le opravimo še to razpravo na odboru za zunanjo politiko, da torej te faze ne preskočimo, četudi med nami obstaja konsenz o tem, da je treba to tožbo dokončno pripraviti," je Rajki Pervanje za Radio Slovenija povedal Cerar.

Cerar pri tem še vedno upa, da bo vladi uspelo vložiti tožbo do roka, ki si ga je zadala, to je do 10. julija. Slovenijo sicer za vložitev tožbe proti Hrvaški ne priganjajo nobeni roki. A potem ko je Evropska komisija v ponedeljek po izteku trimesečnega roka sporočila, da ne bo podala mnenja glede slovenske tožbe proti Hrvaški v povezavi z njenim neizvajanjem arbitražne razsodbe o meji, je Cerar še isti dan napovedal, da bo Slovenija vložila tožbo sama.

Cerarjeva vlada je sicer že ob začetku postopka pridobila podporo v državnem zboru, da lahko nadaljuje postopek vložitve tožbe, če vlada s polnimi pooblastili še ne bo oblikovana, vendar se je Cerar kljub temu odločil, da odločitev o tem še enkrat preveri tudi pri predsednikih strank v novem sklicu parlamenta, še poroča Radio Slovenija.

