Froome v veliki krizi na Gran Sassu, Yates še povišal skupno vodstvo

V ponedeljek drugi prost dan

13. maj 2018 ob 17:29

L'Aquila - MMC RTV SLO

Simon Yates je na 9. etapi Dirke po Italiji dokazal, da je najresnejši kandidat za skupno zmago. Na izjemno zahtevnem vzponu na Gran Sasso je v zadnjih metrih prišel do etapne zmage. Chris Froome je popolnoma popustil.

Kolesar ekipe Mitchelton Scott je na zaključnem vzponu na 2135 metrih nadmorske višine več moči od Francoza Thibauta Pinota, Kolumbijca Estebana Chavesa in Italijana Domenica Pozzoviva.

V skupnem seštevku ima 32 sekund prednosti pred moštvenim kolegom Chavesom. Lanski zmagovalec Gira Dumoulin zaostaja 38 sekund.

Froome in Aru omagala

Froome je na zaključnem vzponu s skrajnimi močmi držal priključek, v zadnjih dveh kilometrih pa je popolnoma popustil, zaostal je kar minuto in sedem sekund. Še slabše se je odrezal eden od domačih favoritov za zmago Fabio Aru.

Masnada ujet 2,8 km pred ciljem

To je bil najtežji dan na letošnjem Giru do zdaj. Kolesarji so morali premagati dva gorska cilja in še zaključni vzpon, v zadnjih 26,5 kilometra se z izjemo nekaj ravnine na planoti ves čas vzpenjali. V pobegu je bilo 14 kolesarjev, najdlje je vztrajal Italijan Fausto Masnada, ki so ga najboljši ujeli 2,8 km pred ciljem. Zaključek je bil izjemno strm, v zadnjih 4,5 km je bil povprečen naklon 8,2 odstoten. Takrat so se začeli tudi skoki najmočnejših, kar trikrat je z napadom poskušal Italijan Giulio Ciccone, a največ moči je vendarle ostalo Yatesu, priključek zadnjem kilometru držala le Pinot in Chaves.



Yates: Počutim se res močnega

"Od začetka etape sem verjel, da lahko danes dobim etapo in pridobim še nekaj sekund. Te dni se res počutim močnega, tako da sem vedel, da če ne bo uspešnega pobega, lahko zmagam. Ko so na čelo glavnine prišli kolesarji Astane in s tem pokazali zanimanje za zmago, pa sem bil celo prepričan, da mi bo uspelo. Naša ekipa je skupaj z Astano nevtralizirala pobeg, nato pa sem le čakal na primeren trenutek, da napadem. Uspelo mi je, prišel sem do svoje prve zmage v majici vodilnega. Ta zmaga je za ekipo, ki zadnje dneve res gara zame. Zdaj nas čaka nekaj dni lažjega dela, nato pa spet garanje, da zadržimo vodstvo," je pojasnil Yates.

Po dveh zahtevnih etapah bodo imeli v ponedeljek kolesarji prost dan.

9. etapa, Pesco Sannita-Gran Sasso, 225 km: 1. S. YATES VB 5:54:13 2. T. PINOT FRA isti 3. E. CHAVES KOL čas 4. D. POZZOVIVO ITA +0:04 5. R. CARAPAZ EKV isti čas 6. D. FORMOLO ITA 0:10 7. G. BENNETT NZL 0:12 8. T. DUMOULIN NIZ isti 9. M. A. LOPEZ KOL čas 10. G. CICCONE ITA 0:24 ... 23. C. FROOME VB 1:07 24. F. ARU ITA 1:14 46. M. MOHORIČ SLO 5:27 66. J. POLANC SLO 14:13 163. D. NOVAK SLO 30:47

Skupni vrstni red po 9. etapi: 1. S. YATES VB 37:37:15 2. E. CHAVES KOL +0:32 3. T. DUMOULIN NIZ 0:38 4. T. PINOT FRA 0:45 5. D. POZZOVIVO ITA 0:57 6. R. CARAPAZ EKV 1:20 7. G. BENNETT NZL 1:33 8. R. DENNIS AVS 2:05 9. P. BILBAO ŠPA isti čas 10. M. WOODS KAN 2:25 11. C. FROOME VB 2:27 ... 15. F. ARU ITA 2:36 40. J. POLANC SLO 23:10 43. M. MOHORIČ SLO 25:06 134. D. NOVAK SLO 1:22:03

A. G.