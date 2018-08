Izmed favoritov Vuelte najzadovoljnejši Simon Yates

Pibernik in Mezgec v ozadju

28. avgust 2018 ob 19:10

Alfacar - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Na 4. etapi kolesarske Dirke po Španiji, ki se je po 162 kilometrih končala 1.440 metrov visoko v hribih nad Granado je zmagal Američan Ben King. Skupno vodstvo je zadržal Poljak Michal Kwiatkowski.

29-letni King, član moštva Dimension Data, je bil v zaključku etape dve sekundi hitrejši od Kazahstanca Nikite Stalnova (Astana), s katerim sta skupaj s še sedmimi kolesarji bežala od uvodnih kilometrov etape. King je Stalnovu ušel nekaj sto metrov pred ciljem in se veselil prve etapne zmage po Dirki po Kaliforniji pred dvema letoma.

Na sklepnem vzponu se je vodilnima najbolj približal Francoz Pierre Rolland, zaostal je 13 sekund za zmagovalcem. Izmed favoritov za končno zmago pa je bil najboljši Britanec Simon Yates, ki je tekmece napadel v zadnjih štirih kilometrih. V cilj je prikolesaril dve minuti in 48 sekund za Kingom in zasedel 8. mesto. Kwiatkowski je končal na 13. mestu tri minute in 15 sekund za Američanom.

Na drugo mesto v skupnem seštevku se je prebil Nemec Emanuel Buchmann, za Poljakom zaostaja sedem sekund. Yates je tretji z zaostankom deset sekund.

"Še vedno sem v šoku, uresničile so se mi sanje. V zmago sem začel verjeti šele v zadnjem kilometru. Za to smo delali vso sezono, z ekipo vseskozi napredujemo. Hvala moštvu, da mi je zaupalo, vesel sem, da sem se oddolžil za zaupanje. Moja glavna naloga na dirki je, da pomagam Louisu Meintjesu, to bom počel še naprej" je povedal vzhičeni zmagovalec King.

V sredo čaka kolesarje še ena razgibana etapa.

Velez Malaga-Alfacar, 162 km: 1. B. KING ZDA 4:33:12 2. N. STALNOV KAZ +0:02 3. P. ROLLAND FRA 0:13 4. L. A. MATE ŠPA 1:08 5. B. GASTAUER LUKS 1:39 6. J. WALLAYS BEL 1:57 7. O. CABEDO ŠPA 2:24 8. S. YATES VB 2:48 9. E. BUCHMANN NEM 2:50 10. M. A. LOPEZ KOL 3:07 11. A. BAGÜES ŠPA isti čas 12. A. VALVERDE ŠPA 3:13 13. M. KWIATKOWSKI POL 3:15

14. N. QUINTANA KOL isti čas

...

62. V. NIBALI ITA 11:04 123. L. PIBERNIK SLO 18:35 142. L. MEZGEC SLO 20:31

Po 4. etapi: 1. M. KWIATKOWSKI POL 13:47:19 2. E. BUCHMANN NEM +0:07 3. S. YATES VB 0:10 4. A. VALVERDE ŠPA 0:12 5. W. KELDERMAN NIZ 0:25 6. I. IZAGIRRE ŠPA 0:30 7. T. GALLOPIN FRA 0:33 8. N. QUINTANA KOL isti čas 9. S. KRUIJSWIJK NIZ 0:37 10. E. MAS ŠPA 0:42 11. R. MAJKA POL isti čas 12. T. PINOT FRA 0:43 13. G. BENNETT NZL 0:45 14. M. A. LOPEZ KOL 0:46 15. F. ARU ITA 0:47

...

139. L. MEZGEC SLO 30:24 151. L. PIBERNIK SLO 32:33

M. R.