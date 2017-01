Andorra do zadnjega v Madridu ogrožala Real

Klobučarjev Istanbul ugnal Banvit

9. januar 2017 ob 09:58

Ljubljana - MMC RTV SLO

Real Madrid se je po veliki petkovi zmagi v Evroligi nad CSKA-jem v 16. krogu španskega prvenstva doma mučil z Andorro, ki jo je strl šele po podaljšku (96:92).

Kraljevi klub je prekinil serijo dveh zaporednih porazov v državnem prvenstvu in ostaja na vrhu lige, s tem pa ohranja najboljši položaj pred kraljevim pokalom, kjer se bo med 16. in 19. februarjem najboljših osmih ekip z lestvice ACB lige za lovoriko pomerilo v Fernando Buesa Areni v Vitorii. Real je po seriji 10:0 sicer že v prvi četrtini povedel za osem, toda nato povsem popustil.

Tako kot na zadnji tekmi proti Baskonii so si košarkarji Reala znova privoščili popoln mrk v eni četrtini. Tokrat so bili v drugi popolnoma razglašeni. Napake so si sledile druga za drugo, napade pa so v večini končevali z neizdelanimi meti, večkrat so s težkih položajev poskušali tudi izza črte. V tem delu igre so dali le se sedem točk, gostje iz Andore pa 23.

Toda že po odmoru so gostitelji zaigrali bolje in hitro znižali zaostanek, a gostje se niso dali in Andrew Albicy je s polaganjem dobri dve sekundi pred koncem izsilil podaljšek, v katerem pa je razigrani Sergio Llull vodil gostitelje do zmage. Luka Dončić, ki je imel v zadnjih dneh nekaj težav z zdravjem, je igral dobrih 13 minut. Dosegel je štiri točke. Iz igre je edini koš dosegel šest minut pred koncem, ko je zadel trojko, s katero je Real po prvi četrtini prvič povedel, a so se trdoživi gostje vrnili v igro.

Baskonia slavila tudi v Fuenlabradi

Baskonia je z zmago v predmestju prestolnice končala popoln teden, ki ga je začela z zanesljivo torkovo zmago v državnem prvenstvu nad Realom iz Madrida, nato se je v Evroligi poigrala z Unicsom, zdaj pa je bila boljša še od Fuenlabrade (69:77). Gostje so vodili celo tekmo, ključno razliko pa so z izvrstnim Adamom Hangejem naredili v tretji četrtini. Madžarski košarkar je bil z 21 točkami prvo ime srečanja. Nekdanja soigralca pri Olimpiji in Slovanu Jaka Blažič za Baskonio in Luka Rupnik za Feunlabrado sta dosegla po štiri točke.

Klobučarjev Istanbul ugnal Banvit

Veliko zmago je v turškem prvenstvu dosegel Istanbul BB, ki je bil s 100:95 boljši od Banvita. Pomembno vlogo je ob zmagi odigral tudi Jaka Klobučar, ki je dobro vodil domačo igro, obenem pa je v statistiko vpisal 16 točk in po štiri skoke ter podaje. Klobučar je bil torej uspešnejši od reprezentančnih kolegov Eda Murića, ki je dal osem točk, in Gašperja Vidmarja, ki jih je prispeval osem. Z Murićem je Klobučar skupaj igral tudi pri Krki, z Vidmarjem pa pri Slovanu.

Drugič v treh dneh sta se pomerila Anadolu Efes in Galatasaray. Carigrajski pivovarji so tako kot v Evroligi tudi v državnem prvenstvu premagali mestne tekmece (80:77). Alen Omić se znova v turški ligi ni uvrstil v ekipo Velimirja Perasovića. V prvenstvu sta na vrhu s po dvema porazoma Fener in Efes. Banvit je s četrtin porazom zdaj četrti, Istanbul pa je 11.

Italija, 15. krog:

ENEL BRINDISI – UMANA VENEZIA 106:108

M'Baye 33 … Mesiček 5 (1/3 za dve, 1/3 za tri) in 2 skoka v 16 minutah; Haynes 28, Ejim 17.

CANTU – EMPORIO ARMANI – torek

Lestvica: 1. Emporio Armani (12-2), 2. Umana Venezia (11-4), 3. Avellino (10-4) … 8. Enel Brindisi (7-8).

Nemčija, 18. krog:

TELEKOM BONN – BROSE BAMBERG 70:85

Thompson 33; Radošević 22, Miller 13. Nikolić je v 2. ligi igral za Baunach in ob porazu proti Kölnu dal 15 točk, 6 skokov in 12 podaj.

Lestvica: 1. Ratiopharm Ulm (17-0), 2. Brose Bamberg (16-1), 3. Bayern München (14-3).

Španija, 16. krog:

REAL MADRID – ANDORRA 96:92 – po podaljšku

Llull 23 in 11 podaj, Fernandez 15 … Dončić 4 (0/1 za dve, 1/2 za tri), 3 skoki in 1 podaja v 13 minutah; Jelinek 22.

FUENLABRADA – BASKONIA 69:77

Popović in Cruz po 11 … Rupnik 4 (1/3 za dve, 0/2 za tri), 2 skoka in 3 podaje v 18 minutah; Hanga 21, Larkin 15 … Blažič 4 (1/2 za dve, 0/1 za tri) in 3 skoki v 11 minutah.

REAL BETIS – UNICAJA MALAGA 76:68

Lockett 14, Radičević, Stojanovski in Mahalbašić po 11 … Nachbar 4 (0/4 za dve, 1/7 za tri), 3 skoki in 3 podaje v 24 minutah; Brooks in Smith po 14.

RETABET BILBAO - GRAN CANARIA 68:82

Mumbru 19 … M. Lapornik 7 (1/1 za dve, 1/2 za tri), 2 skoka in 2 podaji v 17 minutah; Kuric in McCalebb po 12.

Lestvica: 1. Real Madrid (12-3), 2. Barcelona (12-3), 3. Valencia (11-4), 4. Iberostar Tenerife (11-4), 5. Baskonia (10-5) … 9. Bilbao (7-8), 10. Real Betis (7-8), 11. Fuenlabrada (6-9) … 15. Joventut (4-11).

Turčija, 14. krog:

ANADOLU EFES – GALATASARAY 80:77

Paul 18, Heurtel 16, Omića ni bilo v ekipi; Pleiss 22.

UŠAK – GAZIANTEP 82:87

Auguste 18; Denmon 26, Jefferson 23 … Balažić 12 (3/4 za dve, 2/5 za tri), 6 skokov in 3 podaje v 40 minutah.

ISTANBUL BB – BANVIT 100:95

Armand 24, Klobučar 16 (4/7 za dve, 2/5 za tri), 4 skoki in 4 podaje v 30 minutah; Theodore 19 … Murić 8 (3/4 za dve, 0/4 za tri) 6 skokov in 2 podaji v 21 minutah, Vidmar 6 (3/5 za dve) in 6 skokov v 18 minutah.

Lestvica: 1. Fenerbahče (12-2), 2. Anadolu Efes (12-2), 3. Bešiktaš (11-3), 4. Banvit (10-4) … 11. Istanbul BB (6-8) … 13. Gaziantep (5-9).

Tilen Jamnik