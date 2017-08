Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Prva nagrada za najboljšega MMC-jevega Nostradamusa je košarkarska žoga s podpisi vseh slovenskih reprezentantov. Foto: Mitja Lisjak Vabljeni k napovedovanju rezultatov tekem letošnjega evropskega prvenstva v košarki. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kdo bo najboljši košarkarski Nostradamus?

Prva nagrada košarkarska žoga s podpisi vseh slovenskih reprezentantov

29. avgust 2017 ob 11:16

Ljubljana - MMC RTV SLO

Špekulirate, kako se bodo razpletle tekme evropskega prvenstva v košarki? V MMC-ju vam ponujamo, da se v napovedovanju izidov pomerite s preostalimi uporabniki našega portala.

S pomočjo posebne aplikacije Nostradamus lahko napoveste zmagovalca vsake tekme prvenstva in razliko, s katero se bo končala tekma. Za najnatančnejšo napoved lahko dobite največ tri točke.



Podrobnejša pravila

V napovedi izidov lahko sodeluje kdor koli, ki se na portal prijavi z uporabniškim imenom in geslom (registracija je brezplačna). Za posamezno tekmo lahko izid napoveste (in tudi spremenite napoved) kadar koli do samega začetka tekme. Napovedujete zmagovalca in razliko v koših.

Poglejmo si pravila točkovanja na zgledu tekme med ekipo A in ekipo B. Recimo, da se tekma konča z rezultatom 65 : 60 za ekipo A:

- natančno napovedan zmagovalec (ekipa A) in razlika (razlika 5) vam prineseta tri točke;

- pravilno napovedan zmagovalec (ekipa A) in razlika, zgrešena za največ 3 točke (razlika +-3, npr. 2, 3, 4, 6, 7, 8), vam prineseta dve točki;

- pravilno napovedan zmagovalec in razlika, zgrešena za več kot 3 točke (npr. 1, 9, 10, 11 ...), vam prineseta eno točko;

- če napačno napoveste zmagovalca, ne dobite točk.

Od osmine finala naprej točke dvojne

V sklepnih fazah tekmovanja (od osmine finala pa vse do velikega finala) se vrednosti vaše napovedi podvojijo (6, 4 in 2 točki). V primeru podaljškov se upošteva končni izid, torej neodločen rezultat ni mogoč. Točke posameznih napovedi se seštevajo.

Ves čas prvenstva bo objavljena tudi lestvica igralcev, tako da boste vedno seznanjeni s tem, kako dobro vam gre.

Nagrade:

1. žoga s podpisi vseh slovenskih reprezentantov

2.-5. MMC-jeva majica in simbolične nagrade Košarkarske zveze Slovenije

V primeru neodločenega izida po koncu tekmovanja bo o nagrajencih odločal žreb.

Mitja Lisjak