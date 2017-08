Rebec: Predstavljati Slovenijo na EuroBasketu ni majhna stvar

Z nekaj sreče do lepega rezultata

30. avgust 2017 ob 11:57

Helsinki - MMC RTV SLO

Prihajajoče evropsko prvenstvo je za kar pet košarkarskih reprezentantov prvo veliko tekmovanje v karieri. Med njimi je tudi Matic Rebec, eden izmed treh organizatorjev igre v izbrani vrsti.

Mesto prvega "playa" je seveda rezervirano za Gorana Dragića, njegovi menjavi pa sta Rebec in Aleksej Nikolić, vrstnika, ki sta v preteklosti skupaj nosila breme reprezentance v mlajših selekcijah, nato sta se leta 2014 borila za zadnjo vozovnico na svetovno prvenstvo, ko je Jure Zdovc prednost dal Nikoliću, zdaj pa sta skupaj v izbrani vrsti.

Prednost pred Lapornikom

22-letni Rebec je uradni debi dočakal lansko leto v kvalifikacijah, ko je Slovenija v konkurenci Ukrajine, Bolgarije in Kosova suvereno slavila s šestimi zmagami, 180 centimetrov visoki košarkar iz Pivke je na parket stopil na štirih tekmah, v povprečju pa je na njem prebil dobrih sedem minut. Zdaj je pred njim še prvo veliko tekmovanje: "Seveda je to nekaj posebnega. Predstavljati Slovenijo na evropskem prvenstvu ni majhna stvar. Vsi skupaj bomo dali vse od sebe in naredili kar lahko, da dosežemo čim boljši rezultat. Tako kot vsi soigralci tudi jaz nestrpno pričakujem začetek prvenstva, ki je pred vrati."

Igor Kokoškov je na priprave vpoklical pet klasičnih organizatorjev igre, hkrati pa pri kreaciji veliko sodeluje tudi Luka Dončić, ki prav tako lahko igra na tem položaju, a ga reprezentanca bolj potrebuje drugje. Prvemu se je za sodelovanje Kokoškov zahvalil Luki Rupniku, nato Žanu Marku Šišku, drugi trije pa so med potniki v Helsinke. Na koncu se zdi, da se je, glede na minutažo, srbski strokovnjak na slovenski klopi za zadnje mesto v ekipi odločal med Miho Lapornikom in Rebcem.

Z nekaj sreče do lepega rezultata

"Že od začetka se je vedelo, da se bo selektor tik pred koncem odločil, kdo potuje na prvenstvo. Dal sem vse od sebe in na koncu se je odločil zame, kar me zelo veseli. Vsekakor me to navdaja z velikim optimizmom. To so same pozitivne stvari in zaradi tega samo raste samozavest, kar je pa zelo pomembno, saj vemo, da je pred vrati nova sezona," je dejal Rebec, ki trenutno še nima urejenega klubskega statusa. Skoraj dve leti je branil barve Krke, s katero pa je po neuspešni sezoni, ko so Novomeščani izpadli iz Lige ABA in ostali brez lovorike tako v državnem prvenstvu kot v pokalu, prekinil sodelovanje.

"V moštvu se je ustvarila fantastična kemija in res se ekipa med sabo dobro razume. Če bomo imeli malo sreče, ki jo na takem tekmovanju zagotovo potrebuješ, lahko naredimo lep rezultat," je prepričan Rebec, ki je bil lani drugi strelec Krke v državnem prvenstvu in tudi v jadranski ligi. Na pripravljalnih tekmah sicer ni bil deležen zajetne minutaže, a vseeno je predvsem na prvih korektno opravil svojo nalogo. Prinesel je neko energijo na parket, v napadu poskrbel, da v tistem trenutku ritem igre ni padel, v obrambi pa z agresivnim pritiskom na žogi onemogočal nasprotnikovo organizacijo igre.

O Dragiću same dobre besede

Verjame, da sta lahko sicer tudi po dva organizatorja igre slovenske reprezentance naenkrat skupaj na parketu: "Mislim, da ne bi bilo problemov, saj smo že na pripravljalnih tekmah nekaj časa igrali skupaj. Vemo, da je velika minutaža rezervirana za Gorana, midva z Aleksejem pa bova poskušala zapolniti mesto, ko ga ne bo na parketu, in prenesti neko novo energijo."

Z novim sistemom kvalifikacij košarkarji iz Lige NBA in iz Evrolige ne bodo sodelovali na nekaterih tekmah. Zato bo morda vloga prvega "playa" zaupana prav Rebcu, tako ali tako je Dragić napovedal, da letos zadnjič igra v reprezentanci, Rebec pa uživa v vsakem trenutku dela z njim: "Morda se res že pripravljamo tudi za naprej. Goran je rekel, da se poslavlja - no, to bomo še videli. Da ti igralec takega kova iz Lige NBA daje napotke, te usmerja in ti marsikaj razloži, je nekaj najlepšega, kar se ti lahko zgodi. O Goranu imam zelo pozitivno mnenje in same dobre besede."

Tilen Jamnik