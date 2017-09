Na EuroBasketu gre zdaj zares: ob 11.30 proti Ukrajini

Danes na sporedu štiri tekme

9. september 2017 ob 07:23

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenija je odigrala prvo tekmo na evropskem prvenstvu v košarki, danes pa bo prva na parketu tudi v bojih na izpadanje, ob 11.30 jo čaka obračun z Ukrajino.

Popravnih izpitov zdaj ni več. Slovenija je v Carigrad pripotovala z odlično popotnico - samimi zmagami in zelo uigranim moštvom. Na drugi strani je Ukrajina ujela zadnji vlak, saj je v zadnjem krogu premagala Izrael.

Val 202 živo s prizorišča spremlja evropsko košarkarsko prvenstvo. Tekmo bo spremljal Franci Pavšer, z izjavami ob igrišču pa se bo oglasil Matej Hrastar.



Ukrajina ni premagala Slovenije že 20 let, zanimivo pa je, da sta se reprezentanci med seboj pomerili prav v kvalifikacijah za to prvenstvo, ko so bili obakrat boljši varovanci Igorja Kokoškova.

Dvoboj je na sporedu že zelo zgodaj, saj bodo v turški prestolnici odigrali kar štiri tekme osmine finala.

Vabljeni k branju in poslušanju: kapetan slovenske reprezentance Goran Dragić je bil gost podkasta Številke.



EuroBasket, osmina finala

Sobota ob 11.30:

SLOVENIJA - UKRAJINA

Ob 14.15:

NEMČIJA - FRANCIJA

Ob 17.45:

FINSKA - ITALIJA

Ob 20.30:

LITVA - GRČIJA



Nedelja ob 11.30:

LATVIJA - ČRNA GORA

Ob 14.15:

SRBIJA - MADŽARSKA

Ob 17.45:

ŠPANIJA - TURČIJA

Ob 20.30:

HRVAŠKA - RUSIJA

S. J.