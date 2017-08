Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 7 glasov Ocenite to novico! Luka Dončić in Goran Dragić bosta na EP-ju 2017 prvič in najverjetneje tudi zadnjič skupaj na velikem tekmovanju. Dragić se bo verjetno poslovil od reprezentance, Dončić pa bo, upajmo, dolga leta nosilec slovenske igre. Foto: BoBo Rašo Nesterović: "Ni dobro, da imaš 12 zvezdnikov, saj lahko pride do zavisti." Foto: BoBo VIDEO Košarkarji potujejo na Finsko Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ni dobro, da imaš dvanajst zvezdnikov. Pride do zavisti!

Prvi tekmec Poljska, ki je brez Gortata - močnejša

29. avgust 2017 ob 10:07

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Slovenije imajo načrt, da dobijo vseh pet tekem v Helsinkih, o medalji pa raje nihče ne govori na glas. Luka Dončić: "Če bo vsak izpolnil svojo nalogo, lahko merimo na vrh."

V četrtek se bo začelo 40. evropsko prvenstvo v košarki. Pripravljalne tekme so pokazale nekaj pomanjkljivosti v slovenski igri, predvsem v obrambi, izluščile pa so glavne nosilce igre. Eden od njih je Luka Dončić, ki vznemirja navijače. Mladenič lahko z genialnimi potezami dvigne vso ekipo, vedno najde rešitev v napadu in zna zadevati trojke v seriji. Na treningu v Madridu, kjer v slogu Dražena Petrovića ostane tudi po treningu, jih je letos nanizal 30. V slovensko reprezentanco se je hitro vključil, delovno poletje je vzel kot novo izkušnjo: "To bo moje prvo evropsko prvenstvo, nekaj novega v karieri in tega se zelo veselim. Na prvenstvo gremo neobremenjeno. Mislim, da smo trenutno na zelo visoki ravni. V tretji četrtini tekme proti Hrvaški smo dokazali, da smo lahko med najboljšimi in da lahko pridemo daleč. Izrazitega favorita na letošnjem prvenstvu ni, kar nekaj reprezentanc pa kandidira za medaljo. Če bo vsak izpolnil svojo nalogo, lahko tudi mi merimo na vrh. Ne bom rekel na medaljo, čeprav si jo seveda vsak želi."

Medalja? To so le namigovanja

Za začetek Slovenija meri na vrh v predtekmovalni skupini A, v kateri bodo tekmeci (po vrsti) Poljska, Finska, Grčija, Islandija in Francija. "Ritem bo težek. Pet tekem v sedmih dneh. Naš načrt je dobiti vseh pet tekem," pravi selektor Igor Kokoškov, ki o carigrajskem delu prvenstva (tam bodo izločilni boji) in o tako želeni medalji noče govoriti. "To so namigovanja medijev in ljubiteljev košarke." Kokoškov je za zdaj predvsem vesel, da ni nobenih poškodb: "Vsi smo zdravi, Randolph je sicer v nedeljo izpustil trening, imel je virozo in nismo želeli tvegati, a je danes (ponedeljek) normalno treniral." Selektor je pripravljen na različne taktične različice, tudi na conski presing, ki ga na pripravljalnih tekmah ni prakticiral. Če bo nasprotnik tako zahteval, bo reprezentance nekaj minut tudi brez klasičnega centra. Obrisi takšne igre so se že videli na koncu priprav, ko je Kokoškov preizkušal tudi nižjo peterko (z Vlatkom Čančarjem in Anthonyjem Randolphem) brez "petice".

Paradoksalno: Poljska boljša brez NBA-zvezdnika

Prvi tekmec bo Poljska, ki je bila na zadnjih petih EP-jih še najboljša leta 2009, deveta. "Poznamo jo, vemo, smo pripravljeni, glavna igralca sta A. J. Slaughter in Mateusz Ponitka," pravi Dončič, medtem ko selektor poudarja, da ima Poljska dobre igralce na vseh položajih: "So popolno moštvo, fizično dobro pripravljeno, ki zna igrati obrambo in se dobro znajde v turnirskem sistemu tekmovanja. Imajo organizatorja igre Lukasza Koszarka, ki že dolgo igra, pa Slaughterja in še nekatere odlične strelce." Da za Poljsko ne igra NBA-igralec Marcin Gortat, je po mnenju Kokoškova reprezentanco prej okrepilo kot oslabilo: "Nekatere ekipe bolje igrajo brez zvezdnikov. Poljska, na primer, brez Marcina Gortata. Treniral sem ga štiri leta v Phoenixu, ima svojo vrednost na trgu, a paradoksalno je, da Poljska bolje igra brez njega." Dvoboj se bo začel že ob 12.45. "Nič posebnega. Prej je treba vstati, se prej pripraviti in prej odigrati. Nekaterim to lahko predstavlja težavo, ampak - na termin tekme nimamo vpliva," je še povedal Kokoškov.

Randolph ni nikomur vzel mesta

Če ima Slovenija vrhunske tri nosilce igre (Dragić, Dončić, Randolph) in zelo spodobno prvo peterko, pa bi znalo na napornem turnirju sčasoma težave povzročati kratka klop. O tem smo se pogovarjali z Rašem Nesterovićem, generalnim sekretarjem Košarkarske zveze Slovenije: "Ni nujno, da imamo 12 vrhunskih košarkarjev. Nekateri naredijo razliko, drugi vstopijo v igro in držijo ritem. Reprezentanca je dobra toliko, kot je dober njen najslabši člen. Ni dobro, da imaš 12 zvezdnikov, saj lahko pride do zavisti." Vloge v reprezentanci so torej razdeljene, v kolesarskem besednjaku bi lahko rekli, da se ve, kdo je kapetan in kdo nosi vodo. S prihodom krilnega centra Anthonyja Randolpha je velika želja, medalja, lažje uresničljiva. Nesterović o Američanu pravi, da je zelo motiviran za uspeh. "Košarko ima preprosto rad. Evropsko prvenstvo je zanj čisto nekaj novega, v tako kratkem času še ni igral s toliko dobrimi ekipami. Da je vzel mesto Slovencu, se ne bi strinjal, raje bi rekel, da je preostalih enajst dobilo možnost, da naredijo nekaj več."

Tomaž Okorn