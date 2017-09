Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Aleksandar Petrović ni izpolnil velikih pričakovanj Hrvatov. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Petrović ni več hrvaški selektor - zamenjal ga bo Skelin

Hrvati zadnje odličje osvojili leta 1995

15. september 2017 ob 18:01

Zagreb - MMC RTV SLO

Aleksandar Petrović ni več selektor hrvaške košarkarske reprezentance. Novega selektorja bodo predstavili v soboto ob 12.00 v Zagrebu. Predstavil naj bi se trener Splita Ivica Skelin.

Hrvaška košarkarska zveza in brat legendarnega Dražena Petrovića sta se dogovorila za sporazumno prekinitev sodelovanja. Razlog je hiter izpad hrvaških košarkarjev v osmini finala proti Rusiji s 101:78.

"V pogovoru smo ugotovili, da je tekma osmine finala EuroBasketa 2017 proti Rusiji dobila negativni predznak tako na strani hrvaške zveze kot pri dozdajšnjem selektorju, zato smo se odločili za sporazumno prekinitev sodelovanja," so sporočili v hrvaški zvezi.

Upravni odbor zveze je Petrovića imenoval lani marca, ki je tako na selektorski stolček hrvaške reprezentance sedel že tretjič. Na selektorskem stolčku je zamenjal Velimirja Perasovića, ki je bil neuspešen na evropskem prvenstvu leta 2015. Perasović nato ni dobil dovoljenja svojega kluba Kutxe Laboral, da s hrvaško zvezo podpiše novo pogodbo. Petrović je hrvaško reprezentanco vodil na kvalifikacijah za olimpijske igre v Riu in tudi na igrah, kjer so Hrvati igrali v četrtfinalu, ko so jih s 83:82 izločili Srbi. A delo je bilo le začasno, po olimpijskih igrah se je posvetil delu v Ciboni, reprezentanca pa je bila nekaj mesecev brez selektorja.

58-letni Petrović je v svojem prvem mandatu na hrvaški klopi osvojil bronasto kolajno, tretji je bil na evropskem prvenstvu leta 1995, kar je tudi zadnje hrvaško odličje na velikih tekmovanjih. Drugič je reprezentanco vodil na evropskem prvenstvu leta 2001, kjer je Hrvaška v četrtfinalu izgubila proti Turčiji. Na evropskem prvenstvu 2013 je bil selektor reprezentance BiH-a.

43-letni Skelin je že deloval v strokovnem štabu reprezentance, dobre izide pa je nanizal tudi v hrvaški ligi s Splitom.

