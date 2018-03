Ob Čančarjevem debiju Burgos kožo drago prodal Barceloni

Pregled iger slovenskih košarkarjev

19. marec 2018 ob 17:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

V španskem prvenstvu zanesljivo vodijo košarkarji Real Madrida, drugo mesto pa zaseda Barcelona, ki je po podaljšku s 103:101 v gosteh ugnala Burgos, kjer je prvič zaigral Vlatko Čančar.

20-letni slovenski reprezentant, ki so ga lani na naboru Lige NBA izbrali Denver Nuggetsi, se je v močno špansko ligo preselil prejšnji teden, potem ko je z beograjsko Mego, ki domače tekem sicer igra v Sremski Mitrovici, končal redni del jadranske lige. Okrepil je Burgos, ki v ACB ligi zaseda 16. mesto. Že takoj ga je čakal obračun proti Barci, ki pod taktirko Svetislava Pešića igra bistveno bolje, kot je pred tem. Čančar je ob debiju priložnost dobil celo v prvi peterki. Sicer je na parketu skupaj prebil nekoliko manj kot devet minut, v statistiko pa je ob zadeti trojki in posledičnih treh točkah vpisal še en skok.

Burgos je izvrstno odigral drugo četrtino, ki jo je dobil s kar 35:19. Tretjo četrtino je odprl Čančar s trojko. Barci je vendarle uspel preobrat. V dvorani, kjer je novembra v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo Španija premagala Slovenijo, je blestel Thomas Heurtel, ki je prispeval 26 točk in 13 podaj, statistični izračun pa je imel 37. V vsem naštetem je bil najboljši v tem krogu. Francoski organizator igre je 40 sekund pred koncem rednega dela izsilil podaljšek. Met za zmago je na drugi strani zgrešil Corey Fischer. Odločilen koš je v podaljšku, ko je do konca ostalo še 20 sekund, dosegel Edwin Jackson, Alex Lopez pa je bil nenatančen, ko je izza črte metal za domačo zmago.

Real Madrid v zanesljivem vodstvu

Čeprav je Real v prejšnjem krogu visoko klonil v Barceloni (94:72), pa zanesljivo ostaja na vrhu, saj ima le tri poraze. Še vedno igra brez Luke Dončića, kar pa se kraljevemu klubu pri rezultatih bistveno ne pozna. Nazadnje je s 96:81 slavil v Zaragozi, k zmagi pa je Anthony Randolph dodal štiri točke. Medtem ko Čančarjev Burgos zaseda 16. mesto, pa sta uspešnejša druga dva reprezentanta na delu v Španiji. Luka Rupnik s Fuenlabrado drži stik z vodilno četverico na petem mestu. Košarkarji iz predmestja Madrida, ki so bili v Malagi boljši od evroligaške Unicaje (82:86), imajo 15 zmag in osem porazov. S porazom več je šesta Andorra, pri kateri je eden ključnih mož Jaka Blažič. Prejšnji teden je ob zmagi nad Betisom (89:100) prispeval 25 točk, zdaj jih je dal 14, Andorra pa je na kolena spravila Murcio (90:70).

Gordić zrežiral preobrat proti Cedeviti

V Ligi ABA sta bili odigrani prvi dve tekmi polfinalne serije. Crvena zvezda pričakovano ni imela težav z Mornarjem. V Pionirju je slavila z 91:63, zelo razburljivo pa je bilo v Podgorici, kjer je Budućnost s 84:83 premagala Cedevito. Drugi tekmi bosta prihodnjo nedeljo. Zagrebčani, ki jih vodi Jure Zdovc, so v Morači še 50 sekund do konca vodili za štiri točke, a je nato prek roke Filipa Krušlina Nemanja Gordić zadel trojko. Bosanski branilec je, ko sta do konca ostali še dobri dve sekundi, zadel oba prosta meta in črnogorski košarkarji so ubranili prednost domačega igrišča. Gordić je dosegel 23 točk, pri Cedeviti pa jih je 24 dal Will Cherry, ki je 12 sekund pred koncem zgrešil oba prosta meta in Budućnosti omogočil napad za zmago.

Zabijanje Jake Blažiča na tekmi proti Murcii

Ime, priimek, klub (država) Tekma Igralni čas (min) Točke (met) Skoki Podaje Jure Balažić, Gaziantep (TUR) 21. krog DP: Trabzonspor - Gaziantep 91:86 24 17 (3/4 za dve, 3/6 za tri) 3 0 Jaka Blažič, Andorra (ŠPA) 23. krog DP: Andorra - Murcia 90:70 27 14 (3/5 za dve, 2/4 za tri) 1 3 Vlatko Čančar, Burgos (ŠPA)

23. krog DP: Burgos - Barcelona 101:103 8 3 (1/4 za tri) 1 0 Žiga Dimec, Krka (SLO)

3. krog DP Liga za prvaka: Olimpija - Krka 77:70

20. krog ABA 2:

Primorska - Krka 72:69 20

23 7 (3/5 za dve)

8 (3/6 za dve) 1

3 0

1 Goran Dragić, Miami Heat (ZDA/NBA)



LA Lakers - Miami 91:92

Sacramento - Miami 123:119

Portland - Miami 115:99 31

39

31 30 (6/11 za dve, 4/7 za tri)

33 (8/17 za dve, 3/4 za tri)

23 (10/14 za dve, 0/3 za tri) 5

2

2 2

3

2 Zoran Dragić, Anadolu Efes (TUR)

poškodovan Luka Dončić, Real Madrid (ŠPA) poškodovan Tadej Ferme, Sixt Primorska (SLO) 3. krog DP: Liga za prvaka: Helios - Primorska 68:74

20. krog ABA 2:

Primorska - Krka 72:69 18

24 13 (5/6 za dve, 1/2 za tri)

20 (0/1 za dve, 5/7 za tri) 1

2 1

2 Gregor Hrovat, Petrol Olimpija (SLO) poškodovan Jaka Klobučar, Istanbul (TUR) 21. krog DP: Ušak - Istanbul 79:83 27 5 (1/2 za dve, 1/2 za tri) 3 7 Jan Kosi, Sixt Primorska (SLO) poškodovan Miha Lapornik, Cluj Napoca (ROM) poškodovan Domen Lorbek, Petrol Olimpija (SLO) 3. krog DP Liga za prvaka: Olimpija - Krka 77:70

2. krog DP Liga za prvaka: Šentjur - Olimpija 87:89 12

15 3 (1/4 za tri)

12 (3/4 za dve, 1/4 za tri) 0

2 0

4 Blaž Mahkovic, Helios Suns (SLO) 3. krog DP: Liga za prvaka: Helios - Primorska 68:74 37 14 (2/7 za dve, 1/4 za tri) 13 3 Blaž Mesiček, New Basket Brindisi (ITA) 22. krog DP: Brindisi - Pesaro 93:83 24 11 (2/7 za dve, 1/2 za tri) 1 3 Edo Murić, Zielona Gora (POL) 28. krog DP: Gliwice - Zielona Gora 65:88

2. tekma osmine finala LP: Monaco - Zielona gora 90:60 10

13 2 (1/3 za dve)

6 (2/2 za dve, 0/1 za tri) 1

2 0

0 Aleksej Nikolić, Brose Bamberg (NEM) 26. krog Evroliga: Brose - Efes 88:79 3 0 (0/1 za tri) 0 0 Mitja Nikolić, Rogaška (SLO) 3. krog DP Liga za prvaka: Rogaška - Šentjur 84:75

20. krog ABA 2: Rogaška - Zrinjski 86:76 35

30 20 (4/8 za dve, 1/2 za tri)

19 (5/9 za dve, 2/3 za tri) 9

7 1

4 Alen Omić, Crvena zvezda (SRB) 1. tekma polfinale Liga ABA: Crvena zvezda - Mornar 91:63

26. krog Evroliga: Zvezda - Valencia 106:90 17

14 10 (4/7 za dve)

0 8

1 1

3 Klemen Prepelič, Paris Levallois (FRA) 23. krog DP: Levallois - Gravelines 76:88 ni igral Anthony Randolph, Real Madrid (ŠPA) 23. krog DP: Zaragoza - Real 81:96

26. krog Evroliga: Olimpia Milano - Real 77:88 19

20 4 (2/6 za dve, 0/2 za tri)

9 (3/6 za dve, 1/1 za tri) 2

5 1

0 Matic Rebec, Sixt Primorska (SLO) 3. krog DP: Liga za prvaka: Helios - Primorska 68:74

20. krog ABA 2:

Primorska - Krka 72:69 16

14 9 (0/4 za sdve, 3/8 za tri)

2 (0/4 za tri) 1

1 0

1 Luka Rupnik, Fuenlabrada (ŠPA) 23. krog DP: Unicaja - Fuenlabrada 82:86 11 3 (0/1 za dve, 1/1 za tri) 3 1 Žan Mark Šiško, Ilirija (SLO)

3. krog DP Liga za prvaka: Šenčur - Ilirija 61:57 35 22 (8/11 za dve, 2/7 za tri) 4 3 Beno Udrih, Žalgiris Kaunas (LIT)

23. krog DP: Žalgiris - Šiauliai 69:58

26. krog Evroliga: Baskonia - Žalgiris 84:64 23

7 4 (1/8 za dve)

0 (0/2 za dve) 5

0 7

2 Gašper Vidmar, Banvit Bandirma (TUR) 21. krog DP: Tofaš - Banvit - 93:104

2. tekma osmine finala LP: Banvit - Nanterre 73.64 29

17 13 (6/10 za dve)

9 (4/6 za dve) 6

3 2

3 Saša Vujačić, Fiat Torino (ITA) 22. krog DP: Cremona - Torino 92:70 14 6 (1/3 za dve, 1/2 za tri) 2 0 Saša Zagorac, Krka (SLO) 3. krog DP Liga za prvaka: Olimpija - Krka 77:70 31 21 (5/7 za dve, 2/7 za tri) 6 3

t

Tilen Jamnik