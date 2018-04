Olimpija prvič v sezoni vzela skalp Rogaški

Krka zanesljiva; v Domžalah napeto do konca

7. april 2018 ob 21:37

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Košarkarji Petrola Olimpije so prvič v letošnji sezoni državnega prvenstva porazili Rogaško (86:81). Najmanj dela so v tokratnem krogu Lige za prvaka imeli košarkarji Krke, ki so zanesljivo premagali Ilirijo (100:74).

V ponovitvi lanskega finala državnega prvenstva so branilci naslova dosegli peto zmago v Ligi za prvaka in so na vrhu lestvice.

Zmaji so povedli s 13:6 in prvo četrtino tudi dobili za sedem točk (27:20). A podobno kot so imeli gostje slabšo prvo četrtino, so si jo potem privoščili še gostitelji. Gostje so tako z dobrim drugim delom tekmece najprej ujeli, potem pa tudi prišli do prednosti in za točko dobili polčas (46:47).

Rogaška je ob koncu tretje četrtine imela minimalno vodstvo (61:62), potem pa so vajeti igre prevzeli domači, saj prednosti do konca tekma niso več izpustili iz rok. Rogaška se je približala dve minuti in pol pred koncem (78:75), potem pa je Olimpija z nekaj koši utrdila prednost in poskrbela, da v končnici ni trepetala za zmago.

Pri zmajih je Mitchell McCarron dosegel 19 točk, izkazal pa se je tudi Devin Oliver z dvojnim dvojčkom (10 skokov, 13 točk). Pri gostih je Rashun Davis vknjižil 20 točk, 16 pa jih je dodal še Miha Fon.

Krka zanesljivo prek oslabljene Ilirije

Košarkarji Krke so po zmagoslavju na zaključnem turnirju Lige ABA 2 in uvrstitvi v Ligo ABA v dvorani Leona Štuklja gostili Ilirijo in zasluženo vpisali tretjo zaporedno zmago.

Novomeščani so imeli lahko pot do uspeha, saj so bili Ljubljančani oslabljeni, zaradi poškodb so manjkali prvi strelec in organizator igre Žan Mark Šiško, najboljši skakalec Ljubomir Mladenovski ter izkušeni Jasmin Hukić.

Gostitelji v prvem polčasu prednosti niso izkoristili, saj je bila tekma ves čas izenačena, odločitev o zmagovalcu pa je padla v tretji četrtini, ki jo je Krka dobila z 31:12.

Pravzaprav je bilo vse odločeno že v uvodnih slabih petih minutah drugega polčasa. V tem času so varovanci Simona Petrova naredili delni izid 20:3 in povedli s 65:46. Prednost so zlahka zadržali, priložnost za dokazovanje pa je nato dobilo vseh dvanajst igralcev in vsi so se vpisali med strelce.

S 17 točkami je bil prvi strelec Krke Saša Zagorac (osem skokov). Pri gostih je Luka Vončina dosegel 16 točk.

V Domžalah zanimivo do konca

Najzanimivejša je bila tekma med Heliosom in Šenčurjem.

Čeprav je Helios v prvem polčasu vodil že z 22 točkami (46:24), so do odhoda na odmor gostje nekoliko znižali zaostanek (51:36). A tekma še zdaleč ni bila odločena, saj so Šenčurjani pošteno zagrenili življenje tekmecem. Dino Murić in Smiljan Pavić sta dobre tri minute pred koncem svojo ekipo približala na štiri točke zaostanka (81:77). V 39. minuti je bilo po novih zadetih prostih metih Murića le še dve točki razlike (83:81). Nekaj sekund pozneje pa so gosti celo povedli (83:84). Jaka Brodnik je 26 sekund pred koncem zadel koš za domače, ki so spet povedli (85:84).

Šenčur je imel v zadnjih 20 sekundah dva meta za preobrat, toda Jan Rebec in Miljan Pavković sta ju zapravila, Jan Pelko pa je štiri sekunde pred koncem zadel dva prosta meta za zmago. Pelko je bil z 22 točkami prvi strelec Domžal, enako število točk je za poražence dosegel Murić.

LIGA NOVA KBM

LIGA ZA PRVAKA, 6. krog



PETROL OLIMPIJA - ROGAŠKA

88:81 (27:20, 19:27, 20:15, 22:19)

250; McCarron 19, Oliver 13, Morgan 12, Begić in Hrovat po 11; Davis 20, Fon 16, Kosić 12.



KRKA - ILIRIJA

100:74 (24:24, 21:19, 31:12, 24:19)

800; Zagorac 17, Osolnik 13, Jošilo 12; Vončina 16, Čučović 15, Čigoja 14.

HELIOS SUNS - ŠENČUR GOR. GR. DRUŽBA

87:84 (22:14, 29:22, 16:23, 20:25)

Pelko 22, Mahkovic 14, Močnik 12; Murić 22, Pavić in Rebec po 15.

Nedelja ob 17.00:

SIXT PRIMORSKA - ŠENTJUR

Liga za prvaka: PETROL OLIMPIJA 6 5 1 11 KRKA 6 5 1 11 ROGAŠKA 6 3 3 9 SIXT PRIMORSKA 5 3 2 8 HELIOS SUNS 6 2 4 8 ILIRIJA 6 2 4 8 ŠENČUR 6 2 4 8 ŠENTJUR 5 1 4 6

LIGA ZA OBSTANEK, 6. krog



HOPSI POLZELA - CELJE

81:54 (21:13, 20:16, 25:16, 15:9)

Rotar 31, Vasilić 23; Grušovnik 16.



LTH CASTINGS - TERME OLIMIA PODČETRTEK

66:80 (14:8, 20:28, 22:20, 10:24)

Kralj 19; Štruc 19, Strnad 16.



MESARIJA PRUNK SEŽANA - ZLATOROG

95:97 (29:22, 26:28, 23:27, 17:20)

Grum 29, Sirnik 20; Durnik in Popović po 19, Miljković 15.

Liga za obstanek: HOPSI POLZELA 6 6 0 12 ZLATOROG 6 5 1 11 TERME OLIMIA PODČETRTEK 6 4 2 10 MESARIJA PRUNK SEŽANA 6 2 4 8 LTH CASTINGS 6 1 5 7 CELJE 6 0 6 6

D. S.