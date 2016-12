Uspešen debi Mesička, Reggiana poglobila krizo Emporio Armanija

Dončić že zaigral, učinkovita predstava Klobučarja

28. december 2016 ob 20:10

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zaradi neurejenega finančne položaja je Blaž Mesiček prejšnji teden "pobegnil" iz Ljubljane. Zdaj je že debitiral za nov klub, z Brindisijem je s 100:72 nadigral Caserto.

19-letni levoroki branilec iz okolice Grosuplja velja za enega najbolj nadarjenih slovenskih košarkarjev. Pri Unionu Olimpiji je dobil priložnost v članskem moštvu, bil letos tudi eden izmed nosilcev igre, toda razmere, ki vladajo v zmajevem gnezdu, so se mladeniču zdele nevzdržne. Odločil se je za odhod v Italijo. Košarkarska Serie A je bila pred leti najmočnejše tekmovanje v Evropi. Zdaj je daleč od stare slave, a vseeno kakovostna liga. Brindisi je mlad klub, prvoligaš je postal leta 2010, nato izpadel v drugo ligo, a se takoj vrnil. Zdaj vsako leto z ambicioznim vodstvom naredi korak naprej. Lani je končal v četrtfinalu prvenstva, letos pa je trenutno peti.

Košarkarji z juga Italije so se v 13. krogu poigrali s Caserto. Mesiček je že na prvi tekmi igral 16 minut, ki jih je dobro izkoristil. Ob dobrem metu iz igre, ko je zgrešil le en poskus za tri točke, dvakrat pa je bil izza črte natančen, je vpisal deset točk.

Velika kriza Emporio Armanija

V vodstvu italijanske lige sicer ostaja Emporio Armani, ki pa je tokrat klonil pred Reggiano (91:87). V Paladozzi so gostje zapravili 17 točk naskoka. To je bil drugi poraz v državnem prvenstvu za milansko Olimpio. Serija slabih izidov je zamajala tudi stolček Jasmina Repeše. Najuspešnejši italijanski klub je namreč v veliki krizi. Ob slabih rezultatih navijače skrbi tudi izjemno slaba igra, kjer je veliko individualnih akcij, košarkarji pa so brez pravih idej.

V sivem povprečju Emporio Armanija se je izgubil tudi Zoran Dragić, ki je na zadnji tekmi zadel eno trojko. Sicer so Milančani v decembru le dvakrat zmagali. V italijanskem prvenstvu so na zadnjih treh tekmah klonili dvakrat, v Evroligi pa serija porazov traja že sedem tekem. Po dobrem začetku Evrolige so zdaj s štirimi zmagami in desetimi porazi predzadnji. Slabši je le Galatasaray.

Luka Dončić že zaigral

Na srečo poškodba Luke Dončića, ki je zaradi težav z gležnjem predčasno končal zadnji dvoboj Evrolige, ko je Real klonil v Beogradu proti Crveni zvezdi, ni hujša. Nadarjeni košarkar je božič preživel doma v Ljubljani, zdaj pa je že igral v španskem prvenstvu, kjer je moral kraljevi klub presenetljivo priznati premoč v Sevilli. Real Betis je bil boljši s 86:85. Napad za zmago sta zapravila Sergio Llull in Felipe Reyes. S črte prostih metov je pred tem odločilni točki dal Juanjo Triguero.

Dončić je igral 17 minut in dal šest točk. Ujel je tudi tri odbite žoge in podelil dve podaji. Boštjan Nachbar, ki je kapetan vrste Žana Tabaka, je prispeval 11 točk in pet skokov. 16 točk je za andaluzijski klub dosegel Rašid Mahalbašić, 26-letni in 211 centimetrov visoki center. Gre za odličnega avstrijskega reprezentanta, ki je rojen na Jesenicah, mama je Slovenka, ima pa tudi slovensko državljanstvo.

Učinkovita predstava Klobučarja

Izvrstno je zadnjo tekmo turškega prvenstva odigral Jaka Klobučar. 29-letni branilec je bil najzaslužnejši za zmago Istanbula nad Balikesirjem (80:75). Novomeščan je prispeval 22 točk (7/9 za dve, 2/3 za tri), ob tem pa dodal še štiri skoke in pet podaj. S statističnim indeksom 24 je bil po izboru strani eurobasket.com igralec kroga.

Liga ABA, 15. krog:

MORNAR BAR – CIBONA 92:57 Waller in Jones po 14; Sulejmanović 16 … Joksimović 7 (3/5 za dve, 0/1 za tri) v 20 minutah, Šiško ni igral.

MEGA LEKS – FMP 76:72

Mushidi in Jaramaz po 16 … Čančar 6 (2/3 za dve, 0/2 za tri) in 5 skokov v 13 minutah; Davidovac 16.

Francija, 15. krog:

LIMOGES – GRAVELINES 88:79

Buford 18, Prepelič 17 (3/3 za dve, 2/9 za tri), 3 skoki in 7 podaj v 35 minutah; Gibson 22.

LE PORTEL – CHALONS-REIMS 79:64

Hassell 19, Goulbourne 14; Smith 14 … Vašl 6 (2/4 za dve) v 12 minutah.

Lestvica: 1. Monaco (13-2), 2. Chalon (12-3), 3. Nanterre (10-4) … 11- Limoges (7-8), 12. Chalons-Reims (6-9).

Italija, 13. krog:

GRISSIN BON REGGIO EMILIA – EMPORIO ARMANI 91:87

Aradori 26, Needham 17; Sanders in Kalnietis po 21 … Dragić 3 (0/1 za dve, 1/3 za tri), 3 skoki in 3 podaje v 18 minutah.

ENEL BRINDISI – JUVE CASERTA 100:72

Scott 21, Carter in M'Vaye po 20, Goss 12, Mesiček 10 (1/1 za dve, 2/3 za tri), 1 skok in 1 podaja v 16 minutah; Putney 13.

Lestvica: 1. Emporio Armani (11-2), 2. Umana Venezia (10-3), 3. Grissin Bon Reggio Emilia (9-4), 4. Sidigas Avellino (9-4), 5. Enel Brindisi (7-6)

Nemčija, 16. krog:

BAYREUTH – BROSE BAMBERG 88:92

Lewis 23; Melli 21, Causeur 16 … Nikolić ni igral.

Lestvica: 1. Ratipharm Ulm (15-0), 2. Brose (15-1), 3. Bayern (12-3)

Španija, 14. krog:

REAL BETIS – REAL MADRID 86:85

Lockett in Mahalbašić po 16, Radičević 15, Nachbar 11 (3/6 za dve, 1/4 za tri) in 5 skokov v 20 minutah; Llull 20 ... Dončić 6 (2/4 za dve, 0/2 za tri), 3 skoki in 2 podaji v 17 minutah.

GRAN CANARIA – BASKONIA 74:61

McCalebb 17, Kuric in Aguilar po 10; Beaubois 15 ... Blažič (0/1 za tri) v 3 minutah.

Sreda:

JOVENTUT – ZARAGOZA

FUENLABRADA – MURCIA

OBRADORIO – BILBAO

Turčija, 12. krog:

ANADOLU EFES – DARÜŠAFAKA 78:72

Osman 19, Brown 14, Omić ni igral; Wilbekin 18.

TED KOLEJLILER – BANVIT 76:99

Shorter 27; Kulig 16, Theodore 15, Murić 15 (5/7 za dve, 0/3 za tri), 5 skokov in 5 podaj v 25 minutah … Vidmar 10 (5/5 za dve) in 1 skok v 13 minutah.

ISTANBUL BB – BEST BALIKESIR 80:75

Klobučar 22 (7/9 za dve, 2/3 za tri), 4 skoki in 5 podaj v 30 minutah, Calloway 16; Kelley 16.

BEŠIKTAŠ – GAZIANTEP 67:60

Clark 20, Roll in Štimac po 14; Jefferson 21 … Balažić 2 skoka in 1 podaja v 17 minutah.

Lestvica: 1. Anadolu Efes (11-1), 2. Bešiktaš (10-2), 3. Fenerbahče (10-2), 4. Banvit (9-3) … 11. Istanbul BB (5-7) … 14. Gaziantep (3-9).

Tilen Jamnik, @Tilen_Jamnik