Čeferin težko komentira reprezentanco, a je optimist, vpleta pa se ne

Predsednik Uefe gost konference Sporto v Portorožu

24. november 2018 ob 08:31

Portorož - MMC RTV SLO

"Težko komentiram, sam sem optimist. Upam, da bo drugo leto bolje," je bil začetni odgovor Aleksandra Čeferina na najbolj neprijetno vprašanje v Portorožu - polom Slovenije v novi Ligi narodov, ki jo sicer Uefa slavi kot veliki uspeh.

"Veliko težav smo imeli, veliko poškodovanih igralcev, veliko stvari, ki lahko tako majhno reprezentanco, kot je slovenska, zelo prizadenejo. Morate vedeti, da ima Nizozemska top ekipo pa je ni bilo ne na EP 2016 ne na SP 2018. Tudi Italije ni bilo na SP v Rusiji. To je vse, kar lahko povem," je na MMC-jevo vprašanje o neuspešni nogometni reprezentanci zaključil Aleksander Čeferin, ki se ni želel spustiti v odgovornost za trenutno stanje na Brdu in Stožicah.

O Keku in naslednikih ni govoril

Po izpadu v najnižji razred novoustanovljene Lige narodov je Nogometna zveza Slovenije pred tem, da v torek popoldne (za ob 18.00 je na Brdu sklicana novinarska konferenca) predstavi novega-starega selektorja Matjaža Keka, s katerim pred 7 leti kot sveži predsednik NZS-ja ni našel skupnega jezika. O tem Čeferin ni govoril, temveč je zagotovil, da nad Brdom ne visi njegova senca in se ne vpleta v delo slovenske nogometne zveze.

Praktično nima časa, da bi se vpletal v Brdo

"Niti ne morem niti ne želim vplivati. Ljudje, ki nimajo sami predstave, kaj je to Uefa, mislijo, da hodim na NZS in jim šepetam neke nasvete. S takimi ljudmi je brezpredmetno polemizirati. V minulem tednu sem bil v šestih državah, tudi praktično ni časa za kaj takega. Sem navijač slovenske reprezentance. Predsednik Uefe lahko vpliva, da je vse korektno, ampak vse drugo je stvar NZS. Oni odločajo in so odgovorni, kaj se bo zgodilo. Prepričan pa sem, da bo šlo na bolje," je poudaril 51-letni Grosupeljčan.

(Pre)napolnil kongresno dvorano v Portorožu

Osrednji gost 15. konference o marketingu v športu Sporto v Portorožu je bil najpomembnejši Slovenec v svetu športa - predsednik Evropske nogometne zveze. Če je bilo za preostala zanimiva in prodorna predavanja vedno na voljo nekaj vrst sedežev in je vse skupaj delovalo kot pogovor v nekaj večji dnevni sobi, je bilo ob petkovem opoldanskem nastopu Aleksandra Čeferina popolnoma drugače. Kongresna dvorana je bila premajhna za vse, vsi stoli zasedeni, stene in stebri pokriti z zamudniki, ni manjkalo tudi po tleh sedečih poslušalcev, tako iz Slovenije kot sosednjih držav.

Po enournem razpravljanju si je stari in tudi prihodnji predsednik Uefe vzel 10 minut časa za slovenske medije in odgovoril na nekatere odprta vprašanja, od omenjenih o Sloveniji kot širših o evropskem nogometu, o aferi Football Leaks in z njo povezanih vprašanjje že na odru podal več obširnih odgovorov, kot tudi ali je zdaj vodja opozicije proti Fifi in načrtom Giannija Infantina.

O uspešni premieri Lige narodov:

Liga narodov predstavlja bistveno večji uspeh od naših pričakovanj. To je super uspešno tekmovanje. Ko se bo še malce bolj prijelo, bo še večja prepoznavna blagovna znamka

O prihodnji Ligi narodov kot poti do SP-ja 2022?

Verjetno tista Liga narodov ne bo kvalifikacijska za SP v Katarju.

O Uefi, ki jo bo vodil tudi v novem mandatu, saj nima protikandidata.

Odkar sem predsednik Uefe, sem spoznal, da je to dobra, transparentna organizacija. Takšna pa ni zaradi mene ali tega, ker sem prišel k njej. Prinaša nove izzive. Nogomet je fantastičen produkt, je več kot le šport. Lahko naredi marsikaj dobrega na svetu, zato se že veselim, da bom imel možnost opravljati to še štiri leta. Ne, ni me presenetilo, da nimam protikandidata.

O zaprti evropski Superligi.

Vse do takrat, ko bom predsednik Uefe, zagotovo ne bo superlige. Ne pride v poštev. Vse lige so na naši strani. Sam sem vse opozarjal, da v trenutko, ko bo ustanovljena takšna superliga, bo to smrt za nogomet. Pa nisem dramatičen, ampak tako se ubije ves nogometni razvoj od majhne Andore pa vse navzgor do največjih.

O temelju za nadaljnji uspeh Uefe.

Zame je zelo pomembno, da je evropski nogomet enoten. Tudi največje klub smo pridobili na svojo stran. Vsi se strinjamo, da nobeno zaprto tekmovanje ne pride v poštev. Evropski nogomet tudi v prihodnje ne bo naprodaj, nismo ga niti upravičeni prodati, saj smo samo izvoljeni predstavniki nogometa.



O največjem izzivu za evropski nogomet - tekmovalno ravnovesje.

Druga stvar pa je večni problem razlik med klubi. Te bodo vedno, ne delamo si utvar, da bi denimo Crvena zvezda postala zmagovalec lige prvakov v naslednji sezoni. A hkrati moramo delati vsaj na tem, da vsaj malo zmanjšamo to razliko, da zvišamo solidarnostna sredstva tistim, ki se slabše razvijajo.



O favoriziranju velikih, delitvi denarja in solidarnosti.

Največjih pet lig oz. držav Anglija, Francija, Italija, Španija in Nemčija, prinaša 86 odstotkov vseh sredstev v evropski nogomet, nazaj pa jih vzamejo 60. Potem lahko hitro izračunate, kako in kaj. To je dokaj pošteno. Oni se tega zavedajo. Povedal sem jim, koliko igralcev je iz teh petih držav. Ne prav veliko, v Angliji moraš prav pozorno iskati angleške igralce.

O VAR-u in kako ga bo Uefa vpeljala.

Deloval je relativno dobro, bilo pa je tudi nekaj zelo kontroverznih situacij. Naši strokovnjaki delajo glede tega, da bomo imeli svoj, prepoznaven način uporabe VAR. Na tekmi med Švico in Srbijo sodnik ni hotel pogledati posnetka. Moramo vedeti, ali ga mora pogledati ali ne. Nekateri komentatorji po televiziji so na tekmah dejali ob tem, ko je šla žoga v kot, a to ni bilo dosojeno, da bi bilo popolnoma drugače, če bi bil VAR. A to ni res. VAR se ne uporablja za to. Uefa je v nasprotju s Fifo dolžna to predstaviti navijačem, trenerjem, igralcem. Ste denimo vedeli, da igralec, če pokaže ekran prejme rumeni karton? Tega ne vemo, zato se mi zdi, da mora biti tak sistem jasen. Mora biti jasno, ali odloča nekdo v hišici, kombiju ali pa sodnik na igrišču. VAR lahko pomaga, a le če se ga pametno uporabi.

Ali bo VAR res uporabljen že v letošnjem finalu Lige prvakov?

Nisem še dobil poročila Uefinih strokovnjakov. Predstavljen bo prihodnji teden, ko se srečamo v Dublinu in takrat bo več znano.

O najtežji prihajajoči nalogi - Euru 2020.

Ko sem prevzel vodenje Evropske nogometne zveze, sem se zavzemal za najvišjo mogočo transparentnost delovanja organizacije kot celote. Zavedal sem se vseh težav iz bližnje in daljne preteklosti, a želel sem svetu pokazati, da smo lahko vzor mnogim drugim organizacijam. In verjamem, da nam to zelo dobro uspeva. Vsak dan se soočamo z novimi izzivi, eden izmed največjih je zagotovo organizacija naslednjega evropskega prvenstva leta 2020, ki bo potekalo v kar 12 različnih evropskih državah. To bo ogromen finančni in logistični zalogaj. Morate razumeti, da so države, ki so del Evropske unije, druge pa ne, kar se seboj prinaša razlike v valutah, kulturi dojemanja tega vele-nogometnega dogodka in še mnogih drugih dejavnikih. Zato bo to evropsko prvenstvo morda največji izziv za našo organizacijo v zadnjih dveh desetletjih. Verjamem pa, da bomo s skupnimi močmi uspeli organizirati še eno v nizu spektakularnih tekmovanj, ki nikogar ne bo pustilo ravnodušnega. Obenem pa bo to 60. obletnica tekmovanja, zaradi česar čutimo še nekoliko večjo odgovornost.

O potencialu finala Lige prvakov in primerjavah s finalom Lige NHL - Superbowlom.

Če primerjam našo ligo prvakov z ameriškim Superbowlom, je stvar jasna. V Združenih državah Amerike je kultura dojemanja vrhunskih športnih dogodkov nekoliko drugačna kot pri nas v Evropi. Tam je Superbowl vse, to je veledogodek, ki ga spremlja več kot milijon privržencev. Imel sem srečo, da sem se udeležil enega od zaključkov sezone ameriškega nogometa in se prepričal na lastne oči, kako uspešno Američani vključujejo hitro razvijajočo se informacijsko tehnologijo. Na tem področju še zaostajamo za njimi, a sem prepričan, da bomo sčasoma tudi v Evropi dojeli, za kako pomembno področje pravzaprav gre. To je ena od prioritet Uefe v naslednjem štiriletnem ciklusu.

Meni osebno je bilo dolgčas, nastop Lady Gaga je bil še najboljši. Par sekund akcije, nato pa dolgi premori, med katerimi igralci samo stojijo in sploh niso v središču pozornosti. Sam finale Lige prvakov je televizijsko bolje gledan kot Superbowl, a iztržimo neprimerno manj, vendar je treba tudi vedeti, da 90 odstotkov televizijskih gledalcev Superbowla prihaja iz ZDA, pri Ligi prvakov je to razpršeno po vsem svetu. A njihovi navijači so zelo drugačni, dogodek je neprimerljiv in tudi sam in Uefa si želimo, da ostane nogomet in naši navijači drugačni.

O aferi Football Leaks.

Kar se je objavilo, nič ne bremeni ekipe, ki vodi Uefo zadnji dve dobri leti (pogovor potekal pred obremenilnim člankom o Sergiu Ramosu), kar potrjuje našo transparentnost. Finančni fer plej (FFP) je v principu bil dobro zastavljen, saj je poskrbel, da imajo zdaj evropski klubi sploh prvič dobiček. Predtem so se samo nabirale izgube, ki so se močno zmanjšale. A izpostavljene so bile tudi zaskrbljujoče stvari, ki jih preučujemo. Zagotovo se ne bomo zadovoljili z obstoječim stanjem, pri finančnem fer pleju si želimo napredka in razvoja.

Uefa je ustavila kontraverzni Infantinov načrt za svetovno klubsko prvenstvo in pokal konfederacij. Ali je Čeferin oz. Uefa zdaj glavna opozicije predsedniku Fife?

Nismo opozicija. Se pogovarjamo, komuniciramo. Imamo super odnose s Fifo. Ampak nisem bil izvoljen za dobre odnose s Fifo, temveč da zastopam evropski nogomet v celoti, vseh 55 zvez članic in njihove klube.

Ali nas mora skrbeti za nogomet?

Če vas kaj skrbi, naj vas ne skrbi za nogomet.

Toni Gruden