Novaković: Vidi se, da imam še vedno pravi 'golgeterski instinkt'

11. junij 2017 ob 06:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

Milivoje Novaković je na najboljši mogoč način končal kariero v Stožicah. Na 80. tekmi za slovensko reprezentanco je dosegel 32. zadetek. Znašel se je na rokah soigralcev in po koncu tekme ni mogel zadržati solz.

Po zmagi nad Malto z 2:0 se je z ženo Martino in sinom Nikolasom sprehodil skozi špalir, ki so mu ga pripravili soigralci. Zaslužil si je tako slovesen odhod v pokoj, saj je le Zlatko Zahovič dosegel več zadetkov za slovensko izbrano vrsto (35).

Na ključnih tekmah jesenskih kvalifikacij bi selektor Srečko Katanec zelo potreboval ostrostrelca, tudi v Mariboru so ga želeli zadržati, saj jih že čez mesec dni čakajo težke evropske preizkušnje, ko izkušeni napadalci lahko sami odločijo tekme.

Želel je zaigrati od prve minute

Katanec je vse do 64. minute držal Novakovića na klopi, nato pa je na veliko navdušenje gledalcev v Stožicah le vstopil in šest minut pred koncem unovčil lepo podajo najboljšega igralca tekme Josipa Iličića.

"To je bil najbolj čustven gol v reprezentančnem dresu. Vse se je lepo uskladilo. Malce sem jezen, ker nisem igral od prve minute. Soigralci so me veliko iskali. Imel sem tri priložnosti, enkrat sem zadel. Vidi se, da imam še vedno pravi 'golgeterski instinkt'. Moja zgodba je končana, reprezentanci pa želim vse najboljše v kvalifikacijah. Trenutno so čustva premočna za kakšne daljše komentarje. Potrebujem nekaj časa, da zberem vse vtise," je poudaril 38-letni napadalec, ki se najraje spomni hat-tricka proti Trinidadu in Tobagu v Celju 31. maja 2006.

"Odločil sem se, da se posvetim družini. Še vedno imam motivacijo, a imam majhnega otroka in več časa želim preživeti doma. Imamo dobro generacijo in samo s pozitivnimi mislimi lahko gre Slovenija naprej," je še dodal Novaković, ki je v bogati karieri neizbrisen pečat pustil v Kölnu.

Zagodel jo je tudi Bayernu

Med letoma 2006 in 2014 je odigral 166 tekem za Köln in dosegel 74 golov. V sezoni 2010/11 je bil s 17 zadetki tretji strelec Bundeslige. Verjetno najboljšo tekmo za kozličke je odigral 5. februarja 2011, ko je z dvema zadetkoma potopil Bayern na stadionu Rhein Energie (3:2), potem ko so Bavarci vodili že z 2:0. "Nova Doppelpack" je pošteno zamajal stolček takratnega trenerja Louisa van Gaala, ki je moral kmalu zatem oditi.

Oblak: Po končani klubski sezoni nikoli ni lahko

Maltežani so le enkrat streljali v okvir vrat, Jan Oblak je imel zelo miren dan. "Priprave na tekmo z Malto so trajale kar deset dni, po končani klubski sezoni nikoli ni lahko. Malta se zna dobro braniti. Imeli smo veliko priložnosti za še višjo zmago. Lahko bi še prej odločili tekmo. Navajen sem, da na nekaterih tekmah nimam veliko dela. Tudi pri Atleticu je podobno. Treba je držati visoko koncentracijo od prve do zadnje minute. Lahko je nevaren le en strel na celotni tekmi in tega je treba obraniti," je poudaril 24-letni Oblak, ki bo naslednji teden stiskal pesti za slovenske košarkarice na evropskem prvenstvu v Pragi. Njegova sestra Teja je ena izmed nosilk igre.

Ob naslednjem zboru še vedno član Atletica

"Vsako slovo je težko. Že za nas, ki smo le gledali, ni bilo lahko, kaj šele za nogometaša, ki končuje kariero. Novaković je imel uspešno kariero, dosegel je ogromno golov. Zelo je pomagal slovenski reprezentanci in mislim, da bo zdaj uspešen tudi po nogometni karieri," je dodal najboljši slovenski čuvaj mreže, ki bo tudi v naslednji sezoni v vratih Atletica: "V nogometu se nikoli ne ve, kaj se lahko zgodi že naslednji dan. Zadovoljen sem v Madridu in mislim, da bom ob naslednjem zboru reprezentance še vedno član Atletica."

Jokić: Naš cilj je svetovno prvenstvo

Bojan Jokić, ki je tokrat nosil kapetanski trak, je odigral veliko pomembnih tekem z Novakovićem: "Zadel je na zadnji tekme kariere. Žal nam je, ker odhaja, vedno ga potrebujemo. Star je 38 let, a to ne igra nobene vloge. Zelo dobro se počuti. Morda se pa vrne. Nikoli se ne ve v nogometu. Vsi ga imamo zelo radi in težki trenutki so, ko končaš kariero. Ko je na novinarski konferenci v petek razlagal svojo odločitev, me je kar stisnilo v grlu. Zelo ga bomo pogrešali, vsi se zavedamo, kako je kakovosten. Vsi spoštujemo njegovo odločitev."

"Naš cilj je svetovno prvenstvo. Videl sem že dela na stadionih in zares si želim, da bi se prebili v Rusijo. Angleži so zelo močni in z njimi igramo v Londonu. Najprej moramo zmagati na drugih tekmah, potem pa bomo računali naprej," je 31-letni branilec, ki od januarja igra v ruski ligi za Ufo.

S Cesarjem bosta predstavila gradnjo športnega centra Baza

V nedeljo se bo na Pesarski cesti v Ljubljani s slavnostnim polaganjem temeljnega kamna tudi uradno začela gradnja športnega centra Baza. Ustanovitelja Jokić in Boštjan Cesar bosta predstavila projekt, ki bo v Ljubljano prinesel nove možnosti športnega udejstvovanja tako za otroke in mladino kot za rekreativne in profesionalne športnike na najvišji mogoči ravni.

"V nedeljo je na vrsti težko pričakovano odprtje športnega centra. Vse skupaj bo končano šele novembra. To bo zelo lep objekt, v Štepanjskem naselju bomo združili Ljubljano in šport," je projekt na kratko opisal Jokić, ki se bo v soboto poročil, potem pa gre na medene tedne.

Delamea Mlinar debitiral na 26. rojstni dan

Antonio Delamea Mlinar je novembra igral na prijateljski tekmi s Poljsko, v soboto pa je dobil najlepše darilo za 26. rojstni dan, saj je debitiral na uradni tekmi.

"Vsi so pričakovali lahko tekmo, a ni bilo tako lahko igrati. Škoda, da nismo zmagali še z višjo razliko, vendar se zmagi ne gleda v zobe. Malta je igrala na dolge žoge, poskušala je z nekaj protinapadi, in točno to smo pričakovali. Obrambna vrsta je prvič igrala skupaj, zato nam je še manjkala prava komunikacija, ampak v celoti je bila to dobra tekma. Iličić in Kurtić sta odlično vodila našo igro. Tudi selektor je bil zadovoljen z našim delom na treningih," je razlagal branilec New Englanda, ki je na sedmem mestu v Ligi MLS.



"V garderobi smo izvedeli tudi za izid tekme med Škotsko in Anglijo. Ko smo izvedeli za remi, smo se šalili, da moramo zdaj premagati Angleže na gostovanju in bomo prvi," je dodal nekdanji nogometaš Olimpije.

Državni grb mu pomeni zares veliko, saj je imel med igranjem himne edini roko na grbu: "Igranje za reprezentanco mi pomeni največ v karieri in uresničile so se mi sanje. Na uradni tekmi sem zaigral za Slovenijo, to je bila pač spontana gesta. Upam, da bom še dobil kakšno priložnost na naslednjih tekmah. Prav poseben občutek je bil, ker je bila tekma v Stožicah, ki so moj drugi dom. Na tem stadionu se počutim odlično."

"Po koncu tekme smo spontano pripravili špalir za Novakovića. Izkazali smo mu veliko spoštovanje, veliko je naredil za reprezentanco. Upam, da bo užival v nogometnem pokoju. Ostane naj v nogometu, saj lahko veliko pomaga mladim generacijam," je še dodal Delamea Mlinar.

Omladič: Zadeli smo v idealnem trenutku

Nik Omladič je igral v zadnje pol ure. "Pričakovali smo močan odpor Malte, zadeli smo v idealnem trenutku, ob koncu prvega polčasa. Opravili smo svoje delo in znova smo v igri za mesta. Slovaki se nam bodo želeli maščevati za poraz v Stožicah. Taktično se bo treba dobro pripraviti. Izjemno pomembno tekma bo tudi s Škotsko doma," je poudaril Omladič, ki gre najprej na dopust, potem pa ga čaka nova sezona v nemški drugi ligi. V Greuther Fürth je prišel iz Braunschweiga in znova bo oblekel zeleno-belo barvo.

Naslednja tekma v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2018 bo 1. septembra v Trnavi. Srečanje s Slovaki bo dalo številne odgovore, nato pa tri dni zatem Litva prihaja v Stožice.

Aleš Golob