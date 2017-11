Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 6 glasov Ocenite to novico! Celjani so v tej sezoni do zdaj zmagali petkrat. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Celje do treh točk v 93. minuti; Triglav - Aluminij 0:1

V nedeljo Domžale - Krško

18. november 2017 ob 12:00,

zadnji poseg: 18. november 2017 ob 14:47

Dravograd - MMC RTV SLO, STA

16. krog Prve lige TS se danes nadaljuje s tremi tekmami. Dvoboj v Dravogradu je že končan, po zanimivi končnici je bilo Celje od Ankarana boljše z 1:2. Zvečer bo srečanje Rudar - Gorica.

Ob 14.00 se je začela še tekma v Kranju med Triglavom in Aluminijem.

Celjani so zmagali tretjič zapored. Že v prvem polčasu so bili precej nevarnejši. V 40. minuti je Filip Dangubić preigral dva domača branilca in prišel pred vratarja Primoža Bužana, ki pa je izvrstno posredoval in žogo odbil. Do nje je prišel Mitja Križan, a jo poslal čez vrata. Povsem enako se je zgodilo v akciji le nekaj trenutkov pozneje.

Gostje so do zasluženega vodstva prišli v 55. minuti. Takrat je Luka Žinko zanesljivo izvedel 11-metrovko, ki jo je s prekrškom nad Lupeto zakrivil Emir Burkić. Za Žinka je bil to peti zadetek v sezoni in četrti z bele točke. V 56. minuti je imel priložnost za 0:2 Luka Šušnjara, a je s približno 15 metrov za malce zgrešil cilj. Še več vode na celjski mlin je steklo v 59. minuti, ko si je drugi rumeni in s tem rdeči karton prislužil domači nogometaš Žan Humar.

V 72. minuti je imel Ankaran kljub igralcu manj lepo priložnost za izenačenje, ko je Bradley Meledje streljal z roba kazenskega prostora, a žogo poslal mimo gola. V 88. minuti je bil natančnejši Raoul Junior Delgado in s prostega strela z leve strani izenačil.

Na srečo gostov pa to ni bil zadnji zadetek na tekmi. V tretji minuti sodnikovega podaljška sta akcijo zrežirala rezervista Rudi Požeg Vancaš in Fedor Predragović, ki je neoviran poslal žogo za Bužanov hrbet za končnih 2:1. Za Predragovića je bil to prvi gol v slovenski prvi ligi.

16. krog:

ANKARAN HRVATINI - CELJE 1:2 (0:0)

Delgado 88.; Žinko 55./11-m, Predragović 93.

RK: Humar 59./Ankaran

Ankaran Hrvatini: Bužan, Mate, Burkić, Pahor , Humar , Nkama, Delgado, Klapan , Cerovec ( 78./Smiljanić), Mihailovič ( 59./Matošević), Meledje.

Celje: Jurhar, Brecl, Džinić, Kelhar , Travner, Žinko, Pišek , Šušnjara ( 81./Kesić), Dangubić, Križan ( 61./Požeg Vancaš), Lupeta ( 85./Predragović).

Sodnik: Asmir Sagrković (Vrhnika)

Danes ob 14.00:

TRIGLAV - ALUMINIJ 0:1 (0:1)

Škoflek 41.



Ob 20.20:

RUDAR - GORICA



Nedelja ob 18.45:

DOMŽALE - KRŠKO

Odigrano v petek:

MARIBOR - OLIMPIJA 1:0 (1:0)

9.000; Tavares 6.

Lestvica:

MARIBOR 16 12 4 0 29:8 40 OLIMPIJA 16 11 4 1 29:7 37 RUDAR 15 7 2 6 18:15 23 DOMŽALE 15 6 4 5 30:16 22 GORICA 15 7 1 7 18:20 22 CELJE 16 5 6 5 19:20 21 KRŠKO 15 4 4 7 21:31 16 ALUMINIJ 15 3 4 8 16:25 13 TRIGLAV 15 2 5 8 14:27 11 ANKARAN HRVATINI 16 1 4 11 13:38 7

M. R.