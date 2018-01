Begić: Končno ima Olimpija strokovno in finančno močno upravo

19. januar 2018 ob 16:20

Ljubljana - MMC RTV SLO

Petrol Olimpija je registrirala tri nove košarkarje, Mirzo Begića, mladega Issufa Sanona in tudi Erazma Lorbka, ki lahko zeleno-beli dres obleče bodisi v Ligi ABA bodisi v Ligi Nova KBM.

V tem trenutku je največja okrepitev zmajev 216 centimetrov visoki Begić, ki bo, kar je kot največji slabosti svoje vrste izpostavil novi trener Zoran Martić, nedvomno popravil ljubljansko obrambo in skok. 32-letni izkušeni center je tretjič postal igralec članskega moštva Olimpije, za katero pravi, da je njegov klub, v Stožicah pa želi nekdanji slovenski reprezentant tudi končati kariero.

"Lepo je biti doma in zaigrati za svoj klub. Zahvalil bi se direktorju in predsedniku, ki sta mi dala priložnost, da kariero končujem v klubu, kjer sem se začel resno ukvarjati s košarko. Lepo je videti, da ima Olimpija končno močno upravo tako po finančni kot strokovni plati. Kot vedno bom dal vse od sebe, da čim bolj pomagam ekipi za čim boljši rezultat. Z ekipo treniram dober teden. Nisem še optimalno pripravljen, a verjamem, da bom kmalu. Tako kot za trenerja je tudi zame vse novo. Mislim, da ekipa ima kakovost in potencial. Edina težava je, da je preveč tekem, ni časa ne za počitek ne za pravi trening in to se pozna," je ob vrnitvi v zmajevo gnezdo povedal Begić.

Begić: Olimpija je imela prednost, ker je moj klub

V Bijeljini v Bosni in Hercegovini rojeni košarkar, ki je med drugim igral tudi za Real Madrid, Baskonio, Olympiacos in Žalgiris, je končal kratkotrajno epizodo v Iranu. Glavni razlog za odhod je bila družina, saj ni želel biti toliko časa ločen od nje, pri vrnitvi v Evropo pa je imela prednost Olimpija: "Poleti sem se slišal z Zupančičem, ki je bil tedaj direktor Olimpije, a je potem prišla ponudba iz Irana, ki je bila finančno precej ugodnejša, in sem se odločil zanjo. Sicer pa veste, kako je s košarko v vsej Aziji. Z izjemo Kitajske je raven zelo slaba. Zdaj sem imel tudi nekaj ponudb iz Turčije in Italije. Slišal sem se tudi z Avanzom iz Primorske, s katerim se poznava iz reprezentance, toda vedno sem dal prednost Olimpiji, saj je to moj klub. Upam, da bo tudi zadnji v karieri."

"Prejšnji teden smo sklenili pogodbo z Mirzo, a je obstajala možnost, da bi se kaj zataknilo glede papirjev. Veseli nas, da smo vse dobili od Fibe, saj je bila iranska zveza neodzivna. Veseli smo in ponosni, da je Mirza prišel k nam. Le popravil bi ga, da uprava še ni finančno močna. Bogati še nismo, a se trudimo. Mirza ima pogodbo še za naslednji sezoni. Pravi, da bi tu rad sklenil kariero, in to si tudi zasluži. Tu je zrasel in postal igralec. Olimpiji da lahko veliko s svojo držo v garderobi in na igrišču, saj vsi vemo, da je bil vedno priljubljen igralec," je ob Begiću povedal direktor kluba Roman Lisac.

Sanona spremljajo tako rekoč vsi ogledniki

Njega še posebej veseli prihod Sanona, 18-letnega nadarjenega Ukrajinca. Kot je dejal, so se zanj zanimali številni evropski klubi, tudi španski velikani, a ga je uspelo dobiti Olimpiji. Dnipru so Ljubljančani plačali odškodnino, pri vsem pa je bila ključna dogovorjena odkupnina za odhod v Ligo NBA, ki je za Olimpijo vseeno zelo ugodna, je zatrdil direktor. "Ko se bo to zgodilo, boste videli, da je to to in da je posel dober. Če uspe, bom tudi nase ponosen," je dejal Lisac.

"Vsi pravijo, da je Sanon v tem trenutku eden najbolj nadarjenih igralcev. Treba pa je poudariti, da je še vedno samo talent, da ne bodo pričakovanja prevelika. Fant je prišel sem, da bo napredoval in bo Olimpija zanj odskočna deska za naprej. Pogodba je štiriletna. Mislim, da je bila ena taka poteza nujna. Verjemite mi, da je pomembna tudi s trženjskega vidika. Olimpija zdaj zopet prihaja na zemljevid, na katerem dolgo ni bila. Po zagotovilih slovenskih oglednikov in številnih, ki jih poznam, je na radarju tako rekoč vseh oglednikov iz Lige NBA. Redno ga spremlja od 15 do 20 klubov iz NBA-ja. To pomeni, da se bodo te ogledniki vrnili v Ljubljano. To bo velika stvar za komunikacijo in prihod naslednjih talentov. Nazadnje so ogledniki sem hodili gledat nasprotne igralce. Kakšnega so tudi v Olimpiji, a večino nasprotne. Upam, da bodo to neki začetek in zagon ter prvi korak v smer, kjer je Olimpija že bila," je dodal.

Medtem ko bosta Begić in Sanon lahko Olimpijin dres nosila v vseh treh tekmovanjih, pa so v Ljubljani za Ligo ABA in Ligo Nova KBM registrirali tudi Erazma Lorbka. 33-letni in 210 centimetrov visoki Ljubljančan, ki je bil svoj čas najboljši visoki košarkar zunaj Lige NBA, po dolgotrajni poškodbi skuša še zadnjič oživiti kariero. Če ne bo šlo, saj mu koleno dela še veliko težav, se bo pridružil trenerskemu štabu Olimpije. "Erazem ima ogromno željo, a imel je te težave s kolenom. Vemo, da pri fizični pripravljenosti ne gre čez noč in je potrebnega nekaj časa. Vsi vemo, kakšno kariero je Erazem naredil, kaj je osvojil in naredil. Ima ogromno izkušenj. Treniral je z najboljšimi igralci in trenerji v Evropi. Zagotovo nam je v veliko pomoč," je o nekdanjem reprezentančnem soigralcu povedal Begić.

Lisac ne izključuje, da bo Erazem še odigral kakšno tekmo za Olimpijo. Kot pravi, si priložnost zasluži, saj gre za veliko ime, ki je ogromno dal reprezentanci in slovenski košarki nasploh: "Erazem ima željo. Vedno je težka odločitev, kdaj odnehati. Na vsakem treningu je prisoten. Sam dozira, kaj in kako. Krepi fizično pripravo. Vemo, da je velemojster košarke, mora pa v glavi razčistiti. To so težke stvari in ni se lahko vrniti po taki poškodbi. Dela in svetuje našim visokim igralcem. Sodeluje s štabom, saj bi se v prihodnosti rad ukvarjal s trenerstvom. Imamo dober odnos in za klub ni mala stvar, da je tu tako ime, kot je Erazem. Nikomur ne more iti v nos, če je tu in uporablja naše koše in fitnes. Če bo zaigral za nas in odigral tudi kakšno tekmo, pa bo to velika stvar za klub."

