Gašper Okorn

27. april 2017 ob 16:56

Ljubljana - MMC RTV SLO

Polčas 49:44 ... Kot da se igra redni del Lige NBA. Tako preprosto ne gre. Manjka nam ostrina. Če v Tivoliju Laškemu daš 49 točk, bi po neki logiki moral voditi za 15, pa ne da bi kogar koli podcenjeval.

Z izjemo zmage je bilo vse drugo pod vsako kritiko. Na koncu šteje le zmaga in to, da se odločitev prenese v zadnji krog, vse preostalo pa boljše, da čim prej pozabimo. Katastrofalni smo bili v obrambi. Da tekmo, ki odloča za biti ali ne biti, tako odigraš v obrambi, je čudno. Jan Špan igra sam proti Olimpiji, Barič zadene trikrat za tri, na koncu še Ledl zadene za tri … Tako enostavno ne gre.

Pritisk je, ampak saj je vedno bil. Bil je pred pokalom in ves čas je. Vedeli smo, kakšno imamo ekipo, vedeli smo, da igramo 70 tekem in da se ne moremo okrepiti. To je vse jasno. To so dejstva in ne vem, zakaj bi to poudarjali. Tako pač je. Sezona še vedno traja in moraš dati svoj maksimum. Pika. Moramo se potruditi. V redu, stvari ne grejo tako, kot bi morale. Najtežje je voz zvleči iz blata. To je dejstvo.

Trener Uniona Olimpije Gašper Okorn je bil razočarana nad novo neprepričljivo predstavo svojih varovancev. Kot je povedal, šteje le zmaga nad Zlatorogom (88:87), vse drugo je za pozabo. V zadnjem krogu, ki bo v soboto, Olimpijo v polfinale pelje zmaga nad Krko, ki si je že zagotovila prvo mesto pred končnico, ob morebitnem porazu pa bodo zmaji napredovali med najboljše štiri, če Zlatorog doma premaga Hopse.

T. J.