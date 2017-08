Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Giannis Antetokounmpo velja za enega izmed najboljših mladih košarkarjev v Ligi NBA. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Grčija na EP brez prve violine

Grki so tudi tekmeci Slovenije v skupinskem delu

19. avgust 2017 ob 18:41

Peking - MMC RTV SLO

Slaba dva tedna pred začetkom evropskega košarkarskega prvenstva so hud udarec doživeli Grki. Zaradi poškodbe kolena je moral namreč udeležbo odpovedati njihov najboljši igralec Giannis Antetokounmpo.

Zvezdnik Milwaukee Bucksov je odločitev sporočil prek družbenih omrežij. "Na evropskem prvenstvu ne bom mogel igrati. Ves čas sem treniral na silo. Skušal sem se preslepiti in sem kljuboval bolečini, upajoč, da bom nared do začetka prvenstva. Moja volja je vplivala na presojo, toda na zdravniških pregledih, ki sem jih opravil pod očesom osebja iz Milwaukeeja tu na Kitajskem, je prišel čas za resnico," je v uvodu zapisal Antetokounmpo.

"To je daleč največje razočaranje, ki sem ga občutil v svoji karieri. Svojim soigralcem želim najboljše iz vsega srca. Grška reprezentanca je moja najljubša ekipa in v prihodnosti bom skušal s svojimi soigralci osrečiti grške navijače," je med drugim še zapisal 211 centmetrov visoki 22-letnik, ki je imel v prejšnji sezoni v Ligi NBA povprečje 24,8 točke in 9,5 skoka na tekmo.

Grčija bo v skupinskem delu evropskega prvenstva tudi nasprotnik Slovenije.

