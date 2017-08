Hrvati v Opatiji v končnici tekme Slovencem zadali prvi poraz

Dončić dosegel 27 točk

12. avgust 2017 ob 18:01,

zadnji poseg: 12. avgust 2017 ob 21:15

Opatija - MMC RTV SLO

Slovenski košarkarji so prvo gostujočo pripravljalno tekmo za evropsko prvenstvo izgubili. V Opatiji, kjer se je zbralo tudi veliko slovenskih navijačev, je bila boljša Hrvaška s 85:81.

Hrvati nadaljujejo v zmagovalnem ritmu na pripravah, po Franciji in Litvi so premagali še Slovenijo.

Pri zmagovalcu sta blestela NBA-jevca, Dario Šarić s 25 točkami in 13 skoki ter Bojan Bogdanović s 23 točkami. Najboljši strelec slovenske izbrane vrste pa tudi po četrti pripravljalni tekmi ostaja Luka Dončić, dosegel je 27 točk (trojke 6:8), 20 jih je prispeval Edo Murić.

Odličen uvod

Varovanci Igorja Kokoškova, prva peterka v sestavi Goran Dragić, Dončić, Klemen Prepelič, Edo Murić in Gašper Vidmar, so odlično odprli tekmo, po zabijanju Murića pa so vodili že s 7:0. Hrvati so prvi koš dosegli po dveh minutah igre (2:7), za dve točki je zadel Šarić. Slovenci so bili uspešni v napadu, ob koncu 1. četrtine so vodili za šest točk (19:25). Vodstvo so v 2. četrtini še povišali, vodili so za devet točk prednosti (25:34). V zadnjih petih minutah prvega polčasa so gostitelji odigrali veliko boljše, po trojki Krunoslava Simona pa so izenačili (37:37). Reprezentanci sta bili znova izenačeni pri rezultatu 42:42, a je še z eno trojko Slovenijo v novo vodstvo povedel Dončić.

V zadnjem napadu prvega polčasa so varovanci Aleksandra Petrovića prišli do prvega vodstva na tekmi (46:45).

Odločitev padla v zadnji minuti

V tretji četrtini sta se reprezentanci izmenjavali v vodstvu, Slovenija je zadnjo četrtino začela s štirimi točkami prednosti (67:63), a ekipi sta si bili ves čas blizu. Dobre tri minute pred koncem je bil rezultat po zadetem košu Šarića izenačen (76:76). Slovenci napada niso dobro izpeljali, Prepelič je storil osebno nad Bogdanovićem, sodniki so mu zaradi burne reakcije piskali tehnično napako. Bogdanović je bil uspešen s črte prostih metov (77:76), imeli so še napad, a je žogo prestregel Dragić, ki je Slovenijo povedel v vodstvo s 77:78. To je bilo zadnje vodstvo Slovenije.

Hrvati so dosegli štiri zaporedne točke, zadela sta Šarić in Žorić, Slovenci pa so izgubili napad, minuto in pol pred koncem so gostitelji vodili za tri (81:78) in so bili v boljšem položaju. Šarić je zadel še za dve, pri Slovencih pa je svojo šesto trojko dosegel Dončić (83:81), do konca je bilo še 30 sekund. V dramatični končnici je imela Slovenija priložnost za izenačenje, ki je ni izkoristila - najprej je trojko zgrešil Murić, nato je še dve priložnosti pod košem zapravil Vidmar. Hrvati so bili nasprotno bolj zbrani, za konec je bil s črte prostih metov uspešen Šarić (85:81).

Čeprav si je vseh petnajst slovenskih košarkarjev, ki so še na pripravah, nadelo dres, je Kokoškov tekmo odigral s trinajstimi igralci; Vlatko Čančar ni stopil na parket, saj še okreva po poškodbi gležnja, ki jo je staknil na turnirju v Mariboru, Anthony Randolph pa se je le nekaj ur pred tekmo vrnil iz ZDA, kjer se je poročil.

Izjave po tekmi:



Igor Kokoškov, selektor Slovenije: "Vedeli smo, da nas čaka težka tekma, saj je Hrvaška odlična ekipa, ki je v teh pripravah dosegla že dve odmevni zmagi proti Franciji in Litvi. Bogdanović in Šarić sta njena moč, to sta dokazala tudi danes. Kljub porazu sem zadovoljen s pristopom mojih igralcev, z energijo, ki so jo prikazali, ter tekmovalnim duhom, a za premagati najboljše to ni dovolj. Potrebuješ tudi več natančnosti, predvsem v odločilnih trenutkih. Jutri nas čaka še ena tekma, ki je pomembna, ker bo pokazala, kakšen karakter ima ekipa in kako se zna pobrati po takšnem porazu."

Luka Dončić:

"Mislim, da smo odigrali kar dobro tekmo, žal smo na koncu izgubili, a tudi iz porazov se da potegniti kaj pozitivnega. Hrvaška ima zelo dobro reprezentanco, dva izjemna posameznika in take tekme so zelo dobrodošle. Ne izgubljam rad, moje točke niso pomembne, če ekipa na koncu ne zmaga. Še naprej moramo trdo trenirati, da bomo prišli na EP v čim boljši formi."

Edo Murić:

"Za take tekme, kot je bila današnja, treniramo in igramo košarko. Hrvaška je odlična reprezentanca in točno take ekipe bomo morali premagati na evropskem prvenstvu, če bomo hoteli doseči cilj, ki smo si ga zastavili. Bilo je sicer nekaj iskric na obeh straneh, a to je zdaj že pozabljeno. Komaj čakam naslednjo tekmo proti Hrvaški v Stožicah 24. avgusta."

Še dve tekmi s Hrvaško

Slovenija bo pred odhodom na EP v Helsinke odigrala kar tri prijateljske tekme s Hrvaško. Druga bo v Stožicah 24. avgusta, zadnja pa dan pozneje, a za zaprtimi vrati.

Slovenija bo v nedeljo v Opatiji igrala še z Ukrajino, naslednji teden pa jo čaka prijateljski turnir v Izraelu proti domači vrsti in Turčiji.

PRIPRAVLJALNE TEKME

HRVAŠKA - SLOVENIJA

85:81 (19:25, 27:20, 21:18, 18:18)

3.000; Šarić 25, Bogdanović 23, Žorić 11, Planinić 8, Ramljak 4, Simon, Popović in Krušlin po 2; Dončić 27, Murić 20, Prepelič 12, Dragić 8, Vidmar 6, Zagorac in Dimec po 3, Blažič 2.

Met za dve točki: 26/43; 14/30

Met za tri točke: 6/18; 12/30

Prosti meti: 15/17; 17/30

Skoki: 35; 34

Nedelja ob 18.00 (Opatija):

SLOVENIJA - UKRAJINA

Petek, 18. avgusta (Tel Aviv):

IZRAEL - SLOVENIJA

Sobota, 19. avgusta (Tel Aviv):

SLOVENIJA - TURČIJA



Četrtek, 24. avgusta, ob 20.00 Stožice

SLOVENIJA - HRVAŠKA

Petek, 25. avgusta (Stožice):

SLOVENIJA - HRVAŠKA (zaprta tekma)

D. S.