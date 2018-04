Jeseničani vodili s 3:0, na koncu pa trepetali za zmago

Razmerje strelov 33:27 za železarje

7. april 2018 ob 10:12,

zadnji poseg: 7. april 2018 ob 22:13

Jesenice - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Hokejisti SIJ Acronija Jesenic so v prvi tekmi finala državnega prvenstva s 3:2 premagali SŽ Olimpijo, ki je v Podmežakli zaostajala že s 3:0.

Jeseničani so povedli iz prve prave priložnosti. V 8. minuti je namreč Adis Alagić sam pridrsal pred Tilna Spreitzerja in ga z bekhendom s strelom pod prečko matiral. Alagiću je podal Gašper Glavič. To je bil tudi izid uvodne tretjine.

Pem povišal na 2:0

V drugem delu so imeli Ljubljančani nekajkrat številčno prednost, a je niso uspeli izkoristiti. Zato pa so na drugi strani Jeseničani v 37. minuti povišali vodstvo. Aleksander Magovac je z desne strani podal na drugo vratnico, kjer je Nik Pem plošček pospravil za hrbet Spreitzerja. Razmerje strelov po drugem delu je bilo 26:15 za domače.

Olimpija se je vrnila med žive

Na začetku tretje tretjine je Alagić po slalomu med Olimpijinimi branilci povišal na 3:0 in zdelo se je, da je dvoboj odločen. A Ljubljančani se niso predali. Upanje jim je z golom v 44. minuti vlil Janez Orehek, ki je zadel v prazna vrata ob številčni prednosti na ledu. Le dve minuti kasneje pa je bila tekma spet popolnoma odprta, saj je Miha Zajc po podaji Saša Rajsarja znižal na 3:2. Jeseniška obramba si je privoščila veliko napako.

Olimpija je do konca poskušala izenačiti, v zadnjih dveh minutah celo brez vratarja in s šestimi igralci v polju, a so domači vzdržali. Končno razmerje strelov je bilo 33:27 za železarje.

Druga tekma bo v torek v Tivoliju. Igrajo na tri zmage.

Finale, prva tekma:

SIJ ACRONI JESENICE - SŽ OLIMPIJA

3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

2.500; Alagić 8., 42., Pem 37.; Orehek 44., Zajc 46.



Druga tekma, torek ob 19.15:

SŽ OLIMPIJA - SIJ ACRONI JESENICE



Tretja tekma, četrtek ob 19.00:

SIJ ACRONI JESENICE - SŽ OLIMPIJA



Igrajo na tri zmage. Morebitna četrta tekma bo 14. aprila, peta pa 16. aprila.

T. O., A. V.